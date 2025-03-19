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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кириенко Максим


19.03.2025 VolgaBlob запустила «Лабораторию данных» 1
06.12.2010 Новый видеосервис позволяет создавать видео с использованием 3D 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кириенко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7436 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2940 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7191 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
VolgaBlob - Smart Data Lab - Лаборатория данных 1 1
VolgaBlob - Smart Monitor 9 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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