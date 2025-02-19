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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скакунов Александр



19.02.2025 Выручка VolgaBlob выросла более чем на 30% 1
Импортозамещение 2023 2
06.04.2023 Александр Скакунов -

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

 1
08.02.2023 VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор 1
13.07.2022 «Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение 1
21.03.2016 Большие данные не работают в старых бизнес-процессах 1
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
31.10.2012 NGS Distribution будет продвигать в России решение для защиты iOS-устройств от «ВолгаБлоб» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Скакунов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VolgaBlob - ВолгаБлоб 13 9
Huawei 3950 3
Qlik - QlikTech 160 3
Promt - Промт 293 2
Открытые технологии 701 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Yandex - Яндекс 7415 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
Apple Inc 12143 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
SAP SE 5283 1
Cisco Systems 5122 1
Softline - Софтлайн 2844 1
Oracle Corporation 6706 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 506 1
MSoft - МСофт 15 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Dynamika - Динамика 24 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2816 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 2
Альфа-Банк 1778 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
ВТБ Страхование 61 2
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 2
ВТБ - Почта Банк 467 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Газпром ПАО 1345 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4783 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2873 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 139 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4715 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9431 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21267 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27733 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11441 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25501 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7660 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6135 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2225 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10277 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 527 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 122 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12023 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 245 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 888 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1831 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
VolgaBlob Smart Monitor 8 3
МТС Big Data 272 3
Apache Hadoop 432 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apple iOS 7841 1
Apple iPad 3866 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
КриптоПро CSP СКЗИ 212 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 9 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Громов Владимир 14 3
Петров Юрий 12 3
Благирев Алексей 24 3
Михалев Александр 26 2
Чукарин Алексей 59 2
Шаблыков Никита 29 2
Виноградов Александр 60 2
Попков Андрей 24 2
Козлов Михаил 174 2
Пургин Денис 9 2
Предтеченский Петр 18 2
Леушев Андрей 73 2
Чиков Сергей 18 2
Валиотти Николай 9 2
Вигер Илья 7 2
Потапов Олег 8 2
Телышев Роман 5 2
Крюков Антон 6 2
Шолина Ксения 7 2
Кащеев Николай 3 2
Скворцов Николай 3 2
Орешкин Юрий 3 2
Кузьменков Юрий 2 2
Варламова Екатерина 5 2
Бояринова Елизавета 4 2
Кореневич Владимир 3 2
Рослов Николай 4 2
Кириллов Александр 30 1
Комаров Алексей 13 1
Игнатова Людмила 31 1
Полехин Сергей 5 1
Черный Василий 5 1
Степченков Максим 65 1
Еремин Андрей 15 1
Емышев Владимир 12 1
Баулин Валерий 46 1
Афанасьев Денис 71 1
Соколов Кирилл 29 1
Врацкий Андрей 135 1
Колодей Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145281 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3185 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 725 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5806 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6732 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 854 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2742 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5889 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18647 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1234 1
Энергетика - Energy - Energetically 5113 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1555 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 571 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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