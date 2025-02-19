Скакунов Александр
Скакунов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Громов Владимир 14 3
|Петров Юрий 12 3
|Благирев Алексей 24 3
|Михалев Александр 26 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Виноградов Александр 60 2
|Попков Андрей 24 2
|Козлов Михаил 174 2
|Пургин Денис 9 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Леушев Андрей 73 2
|Чиков Сергей 18 2
|Валиотти Николай 9 2
|Вигер Илья 7 2
|Потапов Олег 8 2
|Телышев Роман 5 2
|Крюков Антон 6 2
|Шолина Ксения 7 2
|Кащеев Николай 3 2
|Скворцов Николай 3 2
|Орешкин Юрий 3 2
|Кузьменков Юрий 2 2
|Варламова Екатерина 5 2
|Бояринова Елизавета 4 2
|Кореневич Владимир 3 2
|Рослов Николай 4 2
|Кириллов Александр 30 1
|Комаров Алексей 13 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Полехин Сергей 5 1
|Черный Василий 5 1
|Степченков Максим 65 1
|Еремин Андрей 15 1
|Емышев Владимир 12 1
|Баулин Валерий 46 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Колодей Сергей 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145281 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43379 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
|РАН - Российская академия наук 1883 1
|ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
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