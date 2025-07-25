Клиентам УМАРТА стала доступна платформа Smart Monitor

Российские ИТ-компании УМАРТА и VolgaBlob заключили стратегическое партнерство. УМАРТА займется поставкой и внедрением платформы мониторинга и анализа данных Smart Monitor, разработанной VolgaBlob. В перспективе в компании планируют создание партнерских аналитических модулей для Smart Monitor. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

УМАРТА создает и поддерживает высоконагруженные ИТ-системы для корпоративных заказчиков, включая DevOps-решения «под ключ», собственные продукты и клиентские сервисы. Все они генерируют большое количество событий и данных. Классические инструменты мониторинга не позволяли компании оперативно выявлять аномалии и зависимости в них. Поэтому было принято решение использовать платформу Smart Monitor.

Smart Monitor — платформа обработки данных, предназначенная для анализа бизнес-процессов, зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM. В Smart Monitor доступна технология Search Anywhere для поиска и анализа данных в различных хранилищах без необходимости переиндексации. Благодаря ей платформа может работать с большим количеством источников данных практически без задержек.

На первом этапе партнерства Smart Monitor развернута в собственной инфраструктуре УМАРТА для решения внутренних задач: анализа данных и управления событиями безопасности. Позже платформа станет доступна для клиентов разработчика из таких ключевых для УМАРТА отраслей, как энергетика, производство и ритейл.

В дальнейшей перспективе УМАРТА планирует разработку аналитических модулей для партнерской экосистемы Smart Monitor. Обсуждается возможность интеграции платформы с собственными разработками компании — BI, системами управления событиями и корпоративными порталами клиентов.

«Мы видим растущую потребность в интеллектуальной обработке данных в реальном времени, в том числе со стороны наших клиентов. Наши компетенции в разработке корпоративных информационных систем в сочетании с возможностями Smart Monitor позволят бизнесу еще эффективнее контролировать процессы, связанные с данными, и принимать грамотные решения на основе достоверной информации. Наша общая цель — делать сложные, насыщенные данными системы более понятными и управляемыми, сохраняя при этом безопасность ИТ-инфраструктуры любого масштаба», — сказал генеральный директор УМАРТА Михаил Соломонов.

«УМАРТА отличается глубокой экспертизой в работе со сложными корпоративными информационными системами, аналитическими продуктами и высоконагруженными решениями. Одновременно компания входит в топ разработчиков в сфере ИБ. Это делает УМАРТА мощным стратегическим партнером для нас. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, которое позволит усилить позиции Smart Monitor в сегментах энергетики, производства и ритейла», — сказал генеральный директор VolgaBlob Александр Скакунов.