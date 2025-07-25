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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соломонов Михаил


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Клиентам УМАРТА стала доступна платформа Smart Monitor 1
12.04.2023 В России создадут цифровую карту аварийности 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
23.03.2021 Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс 1
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Соломонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 120 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
G-Core Labs 73 2
Oracle Corporation 6779 1
Simble - Флексидрайв 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
ГПБ - Газпромбанк 1120 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 2
ПСБ - Промсвязьбанк 876 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 2
Альфа-Капитал УК 124 2
ВТБ - Почта Банк 475 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Visa International 1957 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 346 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
Urent - сервис аренды самокатов 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 1
ASF - Apache Software Foundation 214 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54194 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69562 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7842 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2585 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1106 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12549 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22157 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29775 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1063 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
DevOps - Development и Operations 974 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1837 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2112 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4300 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1542 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 612 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7020 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1401 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12982 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2576 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1919 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1072 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1151 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24932 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5207 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 498 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5447 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16599 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 674 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5005 1
RTO - Real-Time Offering - Маркетинг в режиме реального времени 6 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 515 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 96 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 744 2
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 592 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 361 1
Haulmont - CUBA Studio 6 1
Вайнер Всеволод 26 2
Батай Илья 56 2
Королев Андрей 12 2
Гришин Дмитрий 209 2
Копысов Виталий 63 2
Дощенко Сергей 12 2
Коннов Георгий 25 2
Еганова Анна 3 2
Бычков Александр 40 1
Триппель Наталья 3 1
Саломатин Андрей 1 1
Зимовец Александр 1 1
Скакунов Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151249 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52792 2
Парагвай 53 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44613 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13444 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3257 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
Америка Латинская 1853 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49811 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6019 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6611 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14418 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3720 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 732 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5313 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30693 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
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Образование в России 2422 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 853 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19565 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6066 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 331 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2010 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 740 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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