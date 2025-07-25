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Соломонов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Соломонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 120 4
|FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
|G-Core Labs 73 2
|Oracle Corporation 6779 1
|Simble - Флексидрайв 9 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 2
|ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 744 2
|Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 2
|Apache HTTP Server - Apache Web Server 592 1
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 361 1
|Haulmont - CUBA Studio 6 1
|Вайнер Всеволод 26 2
|Батай Илья 56 2
|Королев Андрей 12 2
|Гришин Дмитрий 209 2
|Копысов Виталий 63 2
|Дощенко Сергей 12 2
|Коннов Георгий 25 2
|Еганова Анна 3 2
|Бычков Александр 40 1
|Триппель Наталья 3 1
|Саломатин Андрей 1 1
|Зимовец Александр 1 1
|Скакунов Александр 19 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 740 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 1
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