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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Бычков Александр


07.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля 1
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 3
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными 2
17.09.2019 CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
04.03.2019 CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019»: безопасность и конкурентоспособность 1
26.02.2019 Последний день регистрации на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019» 1
22.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 2
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 2
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 2
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 2
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.05.2018 CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
07.09.2015 «Ростелеком» подключил к интернету торговые точки сети «Магнит» в Саратовской области 1
16.05.2013 Александр Бычков назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 2
29.10.2012 В Москве пройдет конференция Rosatom Knowledge Management 2012 1

Публикаций - 39, упоминаний - 47

Бычков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 10
Samsung Electronics 5730 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
Hitachi Vantara 100 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
3779 3
Schneider Electric 409 3
Arista Networks 15 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 3
IBM Европа 7 3
Selectel - Селектел 137 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
Информтехника и Связь 2 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
Pentaho 51 2
Brother 116 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Ланит ГК 1160 2
Accenture - Аксенчер 533 2
DataCore Software 20 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Pegasystems 29 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Google LLC 7177 1
Cloudera 49 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Afiniti 3 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 1 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Veritas Aptare 6 1
Крок 1221 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Геобанк КБ 30 27
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 21
Банк Зенит 132 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 17
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 17
Ингосстрах СПАО 210 15
Уралсиб Банк 390 15
UBS AG 119 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
X5 Group 600 12
Черкизово ГК 73 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 11
Альфа-Капитал УК 45 10
Procter&Gamble - P&G 94 9
Еврохим МХК 43 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
Coca-Cola Company 113 9
Лента - Сеть розничной торговли 189 9
Мегаполис ТК 90 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Альфа-Банк 1127 9
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 8
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Газпромбанк - ГПБ 693 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 6
О’Кей - Сеть магазинов 61 5
Открытие ФК 538 5
Ак Барс Банк 174 5
Альфа-Банк Казахстан 16 5
Почта Банк 289 4
МТС банк 254 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Модульбанк - Modulbank 95 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Москвы 653 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство РФ 2208 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 13
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 6
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
DevOps - Development и Operations 297 2
МФУ - Многофункциональное устройство 597 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 186 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Jenkins 22 1
IBM Mainframe 4 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Citrix Analytics 4 1
АК Барс 360 1 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Citrix SD-WAN 10 1
Atos Bull Escala 8 1
IBS DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 12 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
Citrix Gateway 6 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Atos BullSequana S 16 1
Atos BullSequana Edge 12 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Samsung Knox 82 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Кучугин Илья 41 18
Нагаев Олег 30 14
Клепиков Алексей 77 14
Самедов Тимур 19 14
Бокучава Тариэл 21 12
Аксаков Анатолий 98 12
Попов Андрей 72 12
Натрусов Артем 121 12
Лигачев Глеб 60 12
Ягнятинский Евгений 32 12
Беляев Владислав 65 12
Чаркин Евгений 182 12
Шипов Савва 70 11
Сергеев Сергей 63 10
Белоусов Максим 59 10
Эпштейн Герман 27 9
Ушацкий Андрей 100 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Потапкин Михаил 26 9
Ушаков Анатолий 15 9
Меньшов Кирилл 72 9
Чамара Денис 57 9
Кузьмич Всеволод 30 9
Воронин Петр 35 9
Суворов Антон 20 9
Чибисов Владимир 22 9
Таланов Максим 11 9
Иванов Сергей 173 7
Сотин Денис 103 7
Айвазов Армен 449 6
Батай Илья 14 6
Скогорев Алексей 7 6
Пегасов Сергей 52 6
Валеев Рафаэль 9 6
Карпов Иван 41 5
Хасин Михаил 26 5
Сабынин Андрей 23 5
Яковлев Александр 21 5
Исанин Антон 28 4
Лукашкин Сергей 19 4
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Восточная Европа 1691 12
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Казахстан - Республика 2650 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Россия - Тульская область 754 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - Сочи 913 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 18
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
Аутсорсинг 84 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 388 1
Markswebb 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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