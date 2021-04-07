Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бычков Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 47
Бычков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|Кучугин Илья 41 18
|Нагаев Олег 30 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Самедов Тимур 19 14
|Бокучава Тариэл 21 12
|Аксаков Анатолий 98 12
|Попов Андрей 72 12
|Натрусов Артем 121 12
|Лигачев Глеб 60 12
|Ягнятинский Евгений 32 12
|Беляев Владислав 65 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Шипов Савва 70 11
|Сергеев Сергей 63 10
|Белоусов Максим 59 10
|Эпштейн Герман 27 9
|Ушацкий Андрей 100 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Меньшов Кирилл 72 9
|Чамара Денис 57 9
|Кузьмич Всеволод 30 9
|Воронин Петр 35 9
|Суворов Антон 20 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Таланов Максим 11 9
|Иванов Сергей 173 7
|Сотин Денис 103 7
|Айвазов Армен 449 6
|Батай Илья 14 6
|Скогорев Алексей 7 6
|Пегасов Сергей 52 6
|Валеев Рафаэль 9 6
|Карпов Иван 41 5
|Хасин Михаил 26 5
|Сабынин Андрей 23 5
|Яковлев Александр 21 5
|Исанин Антон 28 4
|Лукашкин Сергей 19 4
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Forrester Research 388 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru