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Индексная книга (каталог) CNews*
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XRP Ripple Рипл Криптовалютная платформа для платёжных систем


Рипл (Ripple): криптовалюта и платежная сеть, предназначенная для облегчения межбанковских транзакций и международных переводов с минимальными комиссиями.


29.01.2025 Плохо настроенные ресурсы Docker обогащают злоумышленников 1
19.07.2023 За полгода «Лаборатория Касперского» предотвратила более 1,3 млн фишинговых атак по теме криптовалют в России 1
03.06.2022 Грядет крах крипторынка невиданных масштабов. Десятки тысяч токенов канут в Лету с деньгами инвесторов 1
04.03.2022 5 моментов, которые нужно учесть перед началом майнинга криптовалют 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10% 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 1
17.07.2019 Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
30.04.2019 Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ» 1
03.04.2019 Курс биткоина резко пошел вверх. Главная криптовалюта мира восстала из мертвых 1
28.01.2019 Россиянин инсценировал ограбление, чтобы покрыть убытки от падения биткоина 1
26.11.2018 Рухнувший биткоин поставил антирекорд года 1
20.11.2018 На рынке биткоина обвал: курс рухнул ниже $4500 1
10.10.2018 Transfergo запустил бесплатные денежные переводы 47 стран мира 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 1
27.07.2018 Финтех-стартап TransferGo стал обладателем лицензии E-money 1
07.05.2018 Eset обнаружила в Google Play приложение для кражи криптовалюты 1
13.03.2018 MyKassa начала прием криптовалют 1
18.01.2018 Telegram проведет крупнейшее в истории ICO 1
16.01.2018 Обвал крипторынка: Биткоин рухнул на 14%, основные криптовалюты на 20% 1
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
18.09.2017 На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
19.07.2016 Блокчейн похоронит систему SWIFT 1
18.07.2016 Банк ATB провел международный блокчейновый платеж при помощи SAP Payment Engine 1
30.10.2014 Открыт первый инкубатор для носимой электроники в Европе 1
27.02.2013 Выпущен «настоящий» Photoshop для смартфонов 1
21.10.2009 Светодиодный кофейный столик 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

XRP Ripple и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 822 4
Telegram Group 2000 4
Bitfury Group 25 3
Hyperledger - Open Ledger Project 21 3
VeChain 4 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 3
Samsung Electronics 10269 2
Yandex - Яндекс 7359 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Apple Inc 12109 2
Intel Corporation 12201 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
ESET - ESET Software 1133 2
NTT Data - Itelligence AG 41 2
Radix Technologies 14 2
NEO Foundation 2 2
Swirlds Corporation 2 2
Meta Platforms - Facebook 4440 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 2
МегаФон 8847 1
Alibaba Group 422 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Fortinet 388 1
Крок - Croc 1777 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
HTC Corporation 1499 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Snapchat 129 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
China Mobile 407 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Coinbase 58 1
Sirin Labs 8 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 4
Альфа-Банк 1771 3
Visa International 1949 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Gett 81 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
Uber 331 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 2
NanduQ - Qiwi 996 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2355 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 1
Газпром нефть 620 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Renault Groupe 159 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
BP - British Petroleum 182 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
Carrefour 23 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 120 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
Sequoia Capital 111 1
Singulariteam 3 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 4 1
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 29 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Fastlane Ventures 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1003 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5446 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 11 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 165 2
OpenChain 1 1
Linux Foundation 186 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1451 20
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27483 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 5
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PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3725 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4015 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 19
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 15
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 6
XRP - Криптовалюта 12 6
Google Android 14010 4
Apple iOS 7816 4
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4451 4
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 32 3
Dash - Криптовалюта 54 3
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 3
Zcash - криптовалюта 9 3
Acryl 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 3292 2
WhatsApp Messenger 1084 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 2
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 38 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 2
Radix Tempo 25 2
TransferGo 4 2
PayOnline - электронная платёжная система 58 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 636 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 2
Linux OS 9967 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
Terrasoft Creatio 96 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 22 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
Giancarlo Christopher - Джанкарло Кристофер 2 2
Krause Max - Краузе Макс 3 2
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 2
Dvilinskas Daumantas - Двилинскас Даумантас 3 2
Аксаков Анатолий 155 1
Дуров Павел 292 1
Егоров Владимир 82 1
Бычков Александр 40 1
Делицын Леонид 128 1
Иванов Сергей 388 1
Ракишев Кенес 43 1
Нагаев Олег 30 1
Гришин Дмитрий 209 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Валеев Рафаэль 11 1
Касимов Вячеслав 29 1
Трофимчук Василий 4 1
Алперин Семен 5 1
Овсепян Михаил 2 1
Погребняк Евгений 4 1
Золотухин Сергей 5 1
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
Крутой Игорь 16 1
Кишова Алина 4 1
Zoe Mike - Зои Майк 12 1
Abel-Smith Christopher - Абель-Смит Кристофер 1 1
Тюрин Алексей 17 1
Перцев Алексей 1 1
Thomas David - Томас Дэвид 3 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Innes Steven - Иннес Стивен 1 1
Innes Stephen - Иннес Стивен 1 1
Тесленко Евгений 4 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
Чесов Роман 2 1
Смирнова Ева 19 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Архипов Алексей 10 1
Благирев Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 4
Япония 13292 4
Южная Корея - Республика 6653 3
Азия - Азиатский регион 5536 3
Европа 21778 3
Польша - Республика 1960 2
Индия - Bharat 5454 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Украина 7615 2
Испания - Королевство 3710 2
Канада 4886 2
Великобритания - Лондон 2387 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1008 1
Казахстан - Республика 5533 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Сингапур - Республика 1852 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1777 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 1
Израиль 2732 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Бразилия - Федеративная Республика 2364 1
Китай - Тайвань 3990 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 747 1
Узбекистан - Республика 1727 1
США - Нью-Джерси 298 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 67 1
США - Огайо 280 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 325 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48069 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 11
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5084 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6173 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 5
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