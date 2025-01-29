XRP Ripple Рипл Криптовалютная платформа для платёжных систем
Рипл (Ripple): криптовалюта и платежная сеть, предназначенная для облегчения межбанковских транзакций и международных переводов с минимальными комиссиями.
XRP Ripple и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 165 2
|OpenChain 1 1
|Linux Foundation 186 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Juniper Research 522 1
|CNews Мишень 166 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.