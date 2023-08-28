Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184375
ИКТ 14332
Организации 11124
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26299
Персоны 79223
География 2969
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

PoW Proof-of-work Доказательство выполнения работы Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами


УПОМИНАНИЯ


С новым кодом: как будет работать универсальный QR-код для оплаты 1
28.08.2023 В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить 2
02.02.2023 Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют 2
29.12.2022 Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года 1
01.12.2022 Майнинг жив. В России подскочил спрос на дешевые спецвычислители для добычи криптовалют 2
08.11.2022 Темные времена настали: Майнинговые компании продают новое «железо» нераспакованным с многократными скидками 1
24.10.2022 В России в 5 раз обрушились цены на видеокарты. Причины 1
29.06.2022 6 основных проблем технологии блокчейн 1
25.01.2022 Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт 1
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно 2
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 3
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал 1
03.09.2019 Российским блокчейн-разработчикам нужно 80 млрд руб. На что их потратить? 2
17.07.2019 Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся? 2
11.03.2019 «Невзламываемые» блокчейны подверглись массовым взломам 1
05.12.2018 Zerocracy запустила криптовалюту Zold для микроплатежей 1
30.10.2018 Проект Tkeycoin представил новейший алгоритм майнинга 2
29.11.2017 Впервые в России совершен банковский перевод через блокчейн 1

Публикаций - 20, упоминаний - 29

PoW и организации, системы, технологии, персоны:

Hyperledger - Open Ledger Project 21 5
Nvidia Corp 3685 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 3
VeChain 4 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 3
IBM - International Business Machines Corp 9534 3
Bitfury Group 25 3
AMD - Advanced Micro Devices 4434 3
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Radix Technologies 14 2
NEO Foundation 2 2
Swirlds Corporation 2 2
МегаФон 9721 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3296 2
Intel Corporation 12483 2
GitHub 944 2
Telegram Group 2453 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 1
China Mobile 419 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 288 1
Coinbase 61 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1143 1
Цифровые активы 143 1
Ethereum Foundation 6 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
NetDocuments 1 1
Integra 28 1
Core Scientific 5 1
IBM Blockchain Services 5 1
Bitriver - Битривер 22 1
Luxor Technologies 2 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Chaninalysis 1 1
Nutanix 108 1
Alibaba Group 447 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13889 1
Visa International 1967 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 381 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7978 2
Альфа-Банк 1848 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Газпром нефть 661 1
Renault Groupe 163 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1586 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 569 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Caseking 3 1
Martine Jarlgaard 1 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Christie's - Кристис 12 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2646 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
eBay Inc 1629 1
Газпром ПАО 1400 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1765 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5153 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6218 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5715 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2235 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 200 1
OpenChain 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 16
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 587 14
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1685 14
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 12
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4077 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 5
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 103 5
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 97 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2720 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8529 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1390 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3422 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1435 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9997 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13202 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8047 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 672 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25690 3
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 9 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28765 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2776 3
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4370 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17697 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12184 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4498 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2361 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 136 2
Субтехнологии 21 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 542 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 403 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 684 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5056 5
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 4
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 3
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 3
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 3
Acryl 3 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 328 3
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Radix Tempo 25 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
XRP - Криптовалюта 15 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3411 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 278 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 485 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Statista 247 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Electrum - Криптовалютный кошелёк 7 1
Zerocracy Zold - децентрализованная цифровая валюта - криптовалюта 1 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
Gate.io - криптовалютная биржа 3 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
Pundi X - криптовалюта 3 1
Vertcoin - VTC - криптовалюта 2 1
Alibaba Tmail 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 900 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 73 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Lisa Su - Лиза Су 54 1
Бугаенко Егор 2 1
Бутерин Виталий 30 1
Кудачкина Стелла 3 1
Додон Денис 2 1
Lovejoy James - Лавджой Джеймс 1 1
Вассев Никита 2 1
Брежнев Михаил 1 1
Антонов Владислав 2 1
Еремин Артем 1 1
Кауфман Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17959 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53193 3
Южная Корея - Республика 6810 3
Европа 24559 3
Япония 13486 2
Украина 7757 1
Испания - Королевство 3754 1
Узбекистан - Республика 1856 1
Нидерланды 3611 1
Малайзия 889 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1066 1
Австрия - Австрийская Республика 1332 1
Эквадор - Республика 118 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 77 1
Эстония - Таллин - Ревель 84 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 125 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13518 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Польша - Республика 1997 1
Сингапур - Республика 1898 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 436 1
Бразилия - Федеративная Республика 2434 1
Китай - Тайвань 4111 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14426 1
Франция - Французская Республика 7958 1
Казахстан - Республика 5756 1
Германия - Федеративная Республика 12892 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
Ирландия - Республика 1022 1
Швеция - Королевство 3667 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6585 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10417 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6782 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4195 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8857 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17190 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5222 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1995 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1609 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10552 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 650 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1039 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4275 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4694 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3656 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5186 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2235 2
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 2
Экономический эффект 1178 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6165 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2972 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 731 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5890 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8446 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 370 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4289 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6456 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 691 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 823 2
CoinDesk 4 4
Tom’s Hardware 491 3
MIT Magazine 2 2
Криптомужик - telegram-канал 3 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2108 1
9to5Google 54 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 1
CoinMarKetCap 23 1
TechSpot 154 1
9to5Mac 70 1
VideoCardz 35 1
The Verge - Издание 588 1
Forbes - Форбс 899 1
The Register - The Register Hardware 1667 1
Jon Peddie Research 42 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8316 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 949 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще