PoW Proof-of-work Доказательство выполнения работы Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 200 1
|OpenChain 1 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
|Lisa Su - Лиза Су 54 1
|Бугаенко Егор 2 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Кудачкина Стелла 3 1
|Додон Денис 2 1
|Lovejoy James - Лавджой Джеймс 1 1
|Вассев Никита 2 1
|Брежнев Михаил 1 1
|Антонов Владислав 2 1
|Еремин Артем 1 1
|Кауфман Роман 2 1
|CoinDesk 4 4
|Tom’s Hardware 491 3
|MIT Magazine 2 2
|Криптомужик - telegram-канал 3 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2108 1
|9to5Google 54 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 1
|CoinMarKetCap 23 1
|TechSpot 154 1
|9to5Mac 70 1
|VideoCardz 35 1
|The Verge - Издание 588 1
|Forbes - Форбс 899 1
|The Register - The Register Hardware 1667 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 949 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
