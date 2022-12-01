Майнинг жив. В России подскочил спрос на дешевые спецвычислители для добычи криптовалют

К концу 2022 г. в России увеличился спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют — машины ASIC. Покупателей подстегивают дешевизна оборудования на фоне снижения котировок и низкая стоимость электроэнергии, в то время как совсем не пугает ухудшение конъюнктуры рынка криптовалют.



Майнеры закупаются

В IV квартале 2022 г. в России подскочил спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на дистрибуторов.

Так, объемы продаж вычислительных машин ASIC у дистрибутора Chilkoot за два месяца IV квартала 2022 г. превысили объемы за весь III квартал. Показатели продаж за 9 месяцев 2022 г. оказались на 65% больше, чем за аналогичный период в 2021 г. В майнинг-ферме BitRiver также подтверждают, что спрос за этот период вырос не менее чем в полтора раза.

ASIC расшифровывается как application-specific integrated circuit или интегральная схема специального назначения. Это интегральная схема, выполняющая ограниченное количество функций и заточенная на решение конкретной задачи. Некоторые модели можно использовать для майнинга. Один ASIC потребляет около 3–3,5 кВт электроэнергии.



Менеджер по развитию компании Chilkoot by 3Logic Group Артем Еремин уточнил в заговоре с изданием, что юридические лица в рамках одной сделки стали покупать на треть больше оборудования, чем в начале 2022 г.

Дешевеет не только спецтехника для майнинга, но и видеокарты

Сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман добавляет, что видеокарты сейчас, в основном, нужны геймерам, а не майнерам. При этом ASIC действительно становятся очень популярными.

С чем связан рост

Еремин связывает рост спроса с падением цен на видеокарты со второй половины сентября 2022 г. По словам эксперта, цены снижаются до сих пор.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов подтверждает, что спрос на оборудование ASIC в крупнооптовом сегменте увеличился из-за падения закупочных цен — они приблизились к себестоимости производства. С августа по октябрь 2022 г. оборудование для майнинга подешевело почти на 20%.

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В то же время спрос на специализированные вычислительные устройства обусловлен и крайне выгодными условиями на размещение майнинговых мощностей, так как в России довольно дешевая электроэнергия, если сравнивать цены с зарубежными. На этот нюанс внимание обратил основатель TerraCrypto Никита Вассев. Соучредитель 51ASIC Михаил Брежнев подсчитал, что на современном оборудовании при цене $0,07 за 1 кВт в час стоимость майнинга 1 BTC достигнет $11 тыс.

Антонов в связи с этим уверен, что если войти сейчас на этот рынок, можно в течение трех лет получить прибыль «в виде десятков процентов».

Падение цен на оборудование

Дешевеет не только специализированные вычислительные устройства для майнинга, но и видеокарты. Те обрушились в цене в пять раз, с 500 тыс. руб. до 100 тыс. руб. из-за обвала мирового криптовалютного рынка. Так, биткоин на момент публикации материала стоит $17 тыс. (откатился до уровня пятилетней давности), в то время как в ноябре 2021 г. оценивался в $70 тыс. В мае 2022 г. криптоинвесторы стали разоряться один за другим.

Падение связано также с новым алгоритмом добычи криптовалюты Ethereum (ETH), который не зависит от количества видеокарт в системе и их производительности. Теперь при майнинге ETH переходят с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), который считается более инновационным и экономичным.

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Долгие годы экосистема Ethereum использовал алгоритм PoW; он обязывал майнера быть постоянно подключенным к сети и задействовать мощность оборудования для майнинга на все 100%. Из-за этого электросети были перегружены. На его замену был создан алгоритм PoS. Пользователю все еще нужно быть перманентно подключенным к сети, однако исчезла привязка к мощности «железа» и потреблению электроэнергии.