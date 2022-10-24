В России в 5 раз обрушились цены на видеокарты. Причины

Видеокарты в российских магазинах стремительно дешевеют. Некоторые упали в цене в пять раз, а на другие действуют огромные скидки. Это связано с потерей выгоды от майнинга из-за нестабильного курса биткоина и нового алгоритма Ethereum. Майнеры больше не покупают новые карты и сбывают подержанные чуть ли не оптом по низким ценам. Свою роль играет и выход новых флагманских ускорителей Nvidia и AMD – это тоже влияет на удешевление карт предыдущих поколений.

Отрицательный рост цен

В России зафиксировано гигантское падение цен на видеокарты, несмотря на уход многих крупных производителей с российского рынка. Как пишет Forbes, это связано, в том числе, с новым алгоритмом добычи криптовалюты Ethereum, который более никак не зависит ни от количества видеокарт в системе, ни от их производительности.

За счет этого за период с марта по октябрь 2022 г. цены на видеокарты в российских розничных сетях упали в пять раз. Некоторые модели подешевели с 500 тыс. руб. до 100 тыс. руб., например, флагманская Nvidia GeForce RTX 3090 Ti. В одной из популярных в России сетей магазинов электроники на нее к моменту выхода материала действовала скидка в размере 50 тыс. руб.

Еще два года назад видеокарты были в жутком дефиците. Теперь они почти никому не нужны

Еще одним фактором служит курс национальной валюты. В начале весны 2022 г. после всем известных событий последовавших за ними антироссийских санкций рубль ежедневно в течение пары недель ставил новые исторические антирекорды стоимости, пока не упал почти до 120 руб. за 1$.

Что произошло

Ethereum – это вторая по популярности криптовалюта в мире после биткоина. Последний не раз демонстрировал всему миру свою несостоятельность в качестве объекта вложения реальных денег ввиду крайней нестабильности своего курса. Потребители, вложившие средства в майнинговые фермы для добычи этого токена, затем массово продавали через доски объявлений по сниженным ценам.

В такой ситуации, как сообщал CNews, оказались и российские майнеры. Они были вынуждены избавляться от своих карт под любыми предлогами, поскольку добыча биткоинов перестала быть рентабельной.

Скидка в десятки тысяч рублей - явное доказательство того, что в России карты долгое время продавались по завышенным ценам

С Ethereum ситуация была немного иной. Эти токены и добывать проще, и их стоимость более стабильна в сравнении с биткоином. Но разработчики криптовалюты еще несколько лет назад заявили о готовящейся смене алгоритма, которая приведет к смерти майнинга Ethereum.

Речь об алгоритме Proof-of-Work (от англ. доказательство выполнения работы), на котором долгие годы базировалась экосистема Ethereum. Он обязывает пользователя постоянно быть подключенным к сети и задействовать мощности его «железа» для майнинга на все 100%. По словам разработчиков, в силу своих особенностей концепция Proof-of-Work перегружает электросети и приводит к загрязнению окружающей среды. Для майнинга по этому алгоритму нужно больше электричества, современные процессы добычи которого совершенно нельзя назвать экологичными.

Что изменилось

На замену Proof-of-Work был создан алгоритм Proof-of-Stake (от англ. доказательство доли владения), на который в середине 2022 г. и перешла сеть Ethereum. Пользователю все еще нужно постоянно находиться в сети, но, привязка к мощности «железа» и потреблению энергии отменена. Теперь каждую транзакцию в сети Ethereum верифицируют так называемые валидаторы – привилегированные участники блокчейна с достаточным количеством токенов в криптокошельке. Для Ethereum это 32 монеты. Всем остальным участникам сети перепадают лишь комиссии с совершаемых транзакций, но не более того. Притом их размер напрямую зависит от вклада самих пользователей в блокчейн.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение ВКС

Если проще: алгоритм Proof-of-Stake на корню уничтожил идею заработка на майнинге Ethereum. Отсюда и бесполезность видеокарт, спрос на которые резко упал, потянув за собой и цены в магазинах. Свое влияние на ситуацию оказывает и вторичный рынок, где в настоящее время наблюдается изобилие подержанных видеокарт, владельцы которых клянутся, что никогда не использовали их для майнинга.

Новое поколение бьет по продажам старого

Существует еще одна косвенная причина снижения продаж видеокарт в сентябре и октябре 2022 г. Это релиз новой линейки ускорителей Nvidia GeForce RTX 4000 и почти одновременная премьера конкурирующих флагманских ускорителей AMD Radeon. Как сообщили CNews представители российского маркетплейса Ozon, покупатели в настоящее время или ждут еще более сильного падения цен на карты предыдущих поколений, или готовятся купить самые современные карточки, как только они поступят в продажу.

Выход карт Nvidia GeForce RTX 4000 приведет к удешевлению ускорителей линеек 3000, 2000 и 1000

Однако новые ускорители Nvidia и AMD влияют на продажи, начиная лишь с осени 2022 г. В Ozon заявили CNews, что напротив, наблюдают тенденцию к росту продаж видеокарт. По их словам, в III квартале 2022 г. было реализовано столько же ускорителей, что и в первой половине 2022 г.

Не исключено, что это стало следствием удешевления карт. Представители Ozon сообщили CNews, что падение цен связано не только с алгоритмами Ethereum и снижением у россиян интереса к майнингу, но также с налаживанием поставок ускорителей после ухода их производителей из России. Другими словами, если нет дефицита, то нет и предпосылок для роста цен.