Параллельный импорт ни при чем. В России рухнули цены на видеокарты, потому что они больше не нужны

Цены на новые видеокарты в России обрушились на 30-40%, включая самые топовые модели. Это напрямую связано с падением рентабельности майнинга в стране – добыча криптовалют почти перестала приносить прибыль, и россияне больше не видят смысла в «оптовых» закупках карт».

Переплачивать больше не нужно

В России зафиксировано колоссальное падение цен на видеокарты на фоне того, как остальная техника постепенно дорожает. Некоторые модели стали стоить на 40% дешевле, чем несколько месяцев назад, пишут «Известия».

В первую очередь в цене падают карты новых линеек, притом в основном это касается моделей на чипах Nvidia – компании, которая еще весной 2022 г. приостановила свою деятельность в России. По словам источников издания, карты GeForce RTX 3080, к примеру, стали дешевле приблизительно на 40%, в зависимости от модификации. В мае 2022 г. они оценивались в среднем 145 тыс. руб., а месяцем позже – 105 тыс. руб. Некоторые модели, как выяснила редакция CNews, на 28 июня 2022 г. стоили дешевле 100 тыс. руб.

3080 – одна из флагманских видеокарт серии RTX 3000, самой актуальной в модельном ряду Nvidia на лето 2022 г. Но цены падают не только на нее – карты 3070, 3070 Ti и 3090 тоже стали гораздо доступнее – на те же 40%, но в сравнении не с маем, а с мартом 2022 г. и июнем 2021 г. Топовый ускоритель 3090 Ti, дебютировавший ранее в 2022 г., тоже успел подешеветь, и снова на 35-40%.

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Карты предыдущих линеек Nvidia, RTX 2000 и GTX 1000, тоже стали более доступными для россиян, хотя в их случае снижение цен не столь заметное. К примеру, в «Ситилинке» карта GeForce RTX 2060 производства Gigabyte с индексом GV-N2060D6-12GD стоит на 24% дешевле, чем раньше, тогда как GeForce GTX 1660 Ti от ушедшей из России компании Asus (TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING) подешевела на 13%.

В чем причина

Падение цен на видеокарты никак не связано с запуском параллельного импорта и другими усилиями, предпринимаемыми властями для борьбы с дефицитом техники в России. По информации издания, причин, по которым россияне могут больше не брать кредит на покупку видеоускорителя, всего две.

Первая и наиболее очевидная – это обвал криптовалют, для добычи которых используются фермы на базе видеокарт, притом, как правило, самых топовых. Падение курса токенов привело к тому, что майнеры перестали зарабатывать на этом, а некоторые и вовсе ушли в минус, не успев окупить затраты на покупку оборудования.

Срок окупаемости многих видеокарт, в особенности тех, что были куплены на волне популярности криптовалют и неадекватно высоких цен на ускорители, может измеряться годами. К примеру, условная одна карта RTX 3080, приобретенная на пике цен, при нынешнем курсе Ethereum окупится лишь через пять лет.

Стремительное удешевление видеокарт в любой момент может смениться столь же резким их подорожанием

В некоторых случаях доходы российских майнеров не покрывают даже затраты на электричество, потребляемое фермами. Как следствие, «криптошахтеры» начали распродавать свое «железо» на досках объявлений, обязательно указывая, что их карты ни разу не использовались для добычи криптовалют. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

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Некоторые собеседники издания уверяют, что на снижении цен на видеоускорители сказалось и укрепление курса рубля по отношению к основным мировым валютам – евро и доллару. Однако это весьма спорное утверждение.

Рубль действительно крепнет, едва ли не ежедневно достигая новых высот, однако техника и гаджеты в российских магазинах дешеветь не торопятся. Более того, CNews писал, что те же смартфоны после запуска параллельного импорта стали дороже на 10-20%.

Сокрушительного падения спроса не будет

Разочаровавшись в майнинге как в способе заработка, россияне перестали скупать видеокарты. Но спрос на них по-прежнему очень высокий – они нужны тем, кто долгое время не мог купить нужный адаптер из-за завышенной цены на фоне активности майнеров и вызванного ею дефицита карт.

Речь про геймеров, поскольку майнеры скупали именно игровые видеокарты – они дают наибольшую производительность в добыче токенов. Получив возможность не только купить нужную карту, но еще и не платить за нее сверх меры, видеоигроки «атаковали» ритейлеров. Например, согласно статистике Wildberries, в период с 22 мая по 21 июня 2022 г. продажи игровых видеокарт выросли в шесть раз год к году.

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Однако для видеоигр в подавляющем большинстве случаев достаточно одной, иногда двух видеокарт, тогда как майнинговые фермы вмещают большее число ускорителей. В итоге наплыв геймеров в магазины не привел ни к дефициту карт, ни к росту их цен.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что чем стремительнее будет падение курсов криптовалют, тем быстрее в итоге будут дешеветь карты. Притом это касается как новых устройств на витринах магазинов, так и подержанных моделей, побывавших в майнинг-фермах.