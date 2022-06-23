Российский майнинг на грани краха. «Криптошахтеры» за бесценок продают видеокарты, пока они еще работают

Россияне стали избавляться от оборудования для майнинга. Из-за падения курса биткоина и укрепления курса рубля добывать криптовалюту стало совсем невыгодно – некоторым доход об этого «бизнеса» не покрывает даже затраты на электричество. Как результат – на электронные доски объявлений хлынула волна предложений по продаже видеокарт, которые якобы никогда не участвовали в майнинге.

Россияне разочаровались в майнинге

Российские майнеры начали массово продавать видеокарты из криптоферм через электронные доски объявлений, пишет Forbes, притом нередко за треть цены, за которую они их покупали. О стремлении российских майнеров избавиться от видеокарт в самые кратчайшие сроки изданию рассказали участники этого рынка, пожелавшие остаться неизвестными.

Основная причина – околонулевая рентабельность. Многие из тех, кто еще не так давно зарабатывал на добыче биткоинов и прочих виртуальных денег, теперь отдают всю свою прибыль на оплату электроэнергии. В некоторых случаях майнинг стал приносить убытки на фоне высоких цен на электричество и минимальных показателей добычи.

Один из собеседников издания заявил, что рынок майнинга в июне 2022 г. сократился приблизительно в пять раз по сравнению с мартом и апрелем 2022 г. Действительно, в конце весны и начале лета 2022 г. курс биткоина продемонстрировал одно из самых стремительных падений своей истории, начавшейся в 2008 г., потащив за собой все остальные криптовалюты. К моменту выхода материала курс биткоина составлял около $20,43 тыс. при максимуме в пределах $69 тыс. в середине ноября 2021 г.

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Помимо этого, эксперты предрекают крипторынку обвал невиданных масштабов. Из 19 тыс. существующих токенов останется лишь несколько десятков, и пока не факт, что это будут лишь самые дорогие из них. Аналитики называют большую часть виртуальных денег бесполезным мусором и считают, сейчас их слишком много, приводя в пример фиатные валюты, которых в мире всего лишь около 180. Это тоже может влиять на курс биткоина и других токенов.

Успеть до падения цен

У появления лавины объявлений по продаже видеокарт именно в июне 2022 г. тоже есть свои причины, и они тоже напрямую связаны с деньгами. Источник издания заявил, что на июнь 2022 г. пришлось не только падение курса криптовалют – в этом месяце резко подешевели и видеокарты, в том числе и самые топовые. Именно они, как правило, используются в майнинговых фермах, поскольку могут добыть больше криптовалюты за один промежуток времени в сравнении с менее дорогими (и менее производительными) адаптерами.

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В качестве примера издание привело карту GeForce RTX 3090 – флагманское решение компании Nvidia, весной 2022 г. приостановившей свой бизнес в России. Если в марте 2022 г. цены на такие карты в зависимости от производителя модификации в некоторых случаях переваливали за 500 тыс. руб., то на 23 июня 2022 г. цены на них в российской рознице начинались приблизительно со 170 тыс. руб.

Рубль тоже подводит

Свою лепту вносит чуть ли не ежедневно укрепляющийся курс рубля, к 23 июня 2022 г. достигший 53,4 руб. за один доллар США (статистика Центробанка России). Это максимум за последние семь лет.

Подавляющее большинство криптобирж и инвесторов измеряют курс биткоина в долларах США. Соответственно, после 24 февраля 2022 г. и в течение марта 2022 г., когда рубль стремительно обесценивался, а доллар подорожал до более чем 120 руб., доходность от майнинга в России была сверхвысокой.

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«Я менял его (биткоин – прим. CNews) по курсу 5,2 млн рубл. за монету, – сообщил собеседник Forbes. – Хотя тогда биткоин стоил около $40 тыс., что далеко от максимумов 2021 г., но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублевая доходность взлетела».

Все дороги ведут на «Авито»

Майнеры используют для продажи видеокарт различные сервисы, включая «Авито», но с каждым днем реализация ускорителей становится все менее прибыльным делом. Со слов собеседника издания, за последнее время карты на этой площадке подешевели в три раза. Редакция CNews обнаружила на «Авито» свыше 2600 объявлений по запросу «rtx 3090». Если искать менее дорогую карту GeForce RTX 3060, то число предложений переваливает за 7600.

Вполне может быть, что к середине июля 2022 года таких объявлений будет в несколько раз больше

Что примечательно, чуть ли не в каждом объявлении продавец указывает, что карта в майнинге не участвовала и использовалась по прямому назначению – работала в компьютере и обрабатывала графику в видеоиграх. Связано это с тем, что майнинг в разы сокращает ресурс карты – новый владелец рискует купить экземпляр, который сломается и потребует дорогостоящего ремонта через пару дней или даже через несколько часов после приобретения.

Представитель «Авито» сообщил изданию, что в апреле 2022 г., когда курс биткоина еще не начал стремительно падать, продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году. Также это могло быть связано с нежеланием россиян тратить деньги в период экономического кризиса.

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В мае 2022 г. падение продаж видеокарт на «Авито» составило на 3,5% год к году. Статистику за неполный июнь 2022 г. представители сервиса не предоставили.