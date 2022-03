Российскому майнингу конец. Nvidia прекратила работу в России

Nvidia приостановила свои операции в России. Это крупнейший разработчик графических процессоров, на которых строится подавляющее большинство современных видеокарт. В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, которые часто используются в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Компания AMD со своими картами Radeon ушла из России несколькими днями ранее.

Nvidia против россиян

Американская компания Nvidia отказалась работать на российском рынке и объявила о приостановке своего бизнеса в стране. На момент публикации материала заявления об этом не было ни на российском, ни на глобальном сайте компании.

О приостановке российских операций Nvidia представитель компании сообщил в интервью американскому профильному изданию PC Mag. «Мы не продаем в Россию» (We are not selling into Russia), – заявил он.

Что именно Nvidia не продает в Россию, как долго она планирует игнорировать рынок этой страны – все это компания предпочитает пока не озвучивать. Более того, нет данных, что именно побудило ее отказаться от столь крупного рынка сбыта продукции – причины своего решения она не раскрывает.

Nvidia, как и многим другим компаниям, российский рынок оказался попросту не нужен

Между тем, уход Nvidia, пусть и, вероятно, временный, может негативно отразиться на российских потребителях. Компания является крупнейшим разработчиком графических процессоров – со своими GeForce в III квартале 2021 г. она занимала 83% рынка. Остальные 17% удерживала компания AMD, которая ушла из России несколькими днями ранее.

Кто пострадает

В первую очередь решение Nvidia отразится на российских геймерах. В последние годы им и так приходилось несладко – слабость отечественной валюты, помноженная на глобальную нехватку микросхем из-за коронавируса, взвинтила цены на видеоускорители в России до невиданных высот.

Масло в огонь регулярно подливали и майнеры, скупавшие игровые карты для своих майнинг-ферм с целью личного обогащения посредством добычи криптовалюты. Все попытки Nvidia противостоять этому оказались тщетны – майнеры раз за разом обходили все ее блокировки. К примеру, в феврале 2022 г. это в одиночку сделал российский программист.

так выглядит один из самых дефицитных товаров в России времен 2022 года

В итоге решение Nvidia, отразится еще и на российских криптовалютчиках. В данном случае беда пришла, откуда не ждали. До всех этих событий изничтожить криптовалюту на территории России желал Центробанк, даже подготовивший законопроект по ее полному запрету.

Российские разработчики суперкомпьютеров тоже под ударом, поскольку в списке продукции Nvidia есть еще и вычислительные блоки для них. Например, российский суперкомпьютер Christofari Neo (принадлежит Сбербанку), запуск которого состоялся в ноябре 2021 г., построен на базе серверов Nvidia DGX A100, предназначенных для применения в сфере машинного обучения. Каждый такой сервер несет восемь графических ускорителей Nvidia A100 с 80 ГБ памяти. Всего их в Christofari Neo, по данным Сбербанка, задействовано более 700 штук.

Надежда пока еще есть

Заявление неназванного представителя Nvidia пока нельзя считать официальной позицией компании. Однако Nvidia базируется в США и подчиняется решениям властей этой страны. Те со своей стороны еще в декабре 2021 г. и январе 2022 г. грозились оставить Россию без американских технологий.

Связано все это с конфликтом России и Украины, а также со спецоперацией России на территории Донецкой и Луганской народных республик. США в числе первых обрушили на Россию санкции, к которым в считанные дни присоединились чуть ли не все крупнейшие ИТ-компании страны. Apple, к примеру, моментально прекратила продажи всех своих устройств на территории России.

Рынок дискретных видеокарт поделен между двумя компаниями, и поделен очень давно

Что касается Nvidia, то сама производством своих графических чипов она не занимается. Это делает тайваньская компания TSMC, под давлением США отказавшаяся работать с российскими клиентами. Также часть микросхем выпускает для Nvidia компания Samsung.

Производство видеокарт Nvidia тоже не ведет, разве что она показывает референсные их модели. Ускорители делают ее партнеры в лице Asus, MSI, Gigabyte и других компаний. То же в полной мере относится и к компании AMD с ее Radeon,

Ни Asus, ни MSI на момент публикации материала не заявляли о приостановке продаж своих карт на территории России. Gigabyte тоже пока не говорит об уходе с рынка. Таким образом, вероятность наличия карт в магазинах, пусть и в меньших количествах из-за проблем с логистикой на фоне санкций, пока еще сохраняется.

Масштабы впечатляют

Из-за эскалации конфликта России и Украины от России отвернулись десятки стран и огромное число компаний из самых разных сфер. Сложившаяся геополитическая ситуация не только обрушила курс рубля до исторически низких значений, но также лишила россиян покупать новые зарубежные автомобили, поскольку почти все крупные иностранные бренды остановили производство и продажи на территории страны. Также закрываются популярные магазины одежды.

Ссильный удар по большинству россиян нанесли ИТ-компании. В России есть собственные автопроизводители, да и наверняка найдутся компании, которые смогут шить одежду. А вот заменить процессоры AMD и Intel в стране нечем. Компании покинули Россию в начале марта 2022 г.

То же сделала компания Apple. Отечественные компании не могут предложить россиянам смартфоны и компьютеры, способные полностью заменить iPhone и MacBook. На мобильники и другую технику корейской Samsung рассчитывать тоже не приходится – компания прекратила поставки, сославшись на проблемы с логистикой.