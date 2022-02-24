Россиянин в одиночку отключил все ограничения для майнинга биткоина на картах Nvidia. Но есть подводные камни

Российский программист, известный как Sergey, создал максимально простую в использовании программу для обхода всех ограничений майнинга на картах Nvidia. За пару кликов мышкой она вносит в BIOS карт ряд изменений, после чего они начинают «качать» токены в полную силу. Программа бесплатная, но она содержит в себе неприятный сюрприз, делающий ее использование крайне опасным.

Россия спасла майнеров со всего мира

Российский разработчик под псевдонимом Sergey разработал утилиту, отключающую все ограничения для майнинга Ethereum на картах Nvidia, пишет портал Tom’s Hardware. Nvidia ведет борьбу с майнерами, предпочитающими добывать криптовалюту при помощи ее игровых карт, с начала 2021 г., но в последнее время удача не на ее стороне.

Свое творение Sergey назвал Nvidia RTX LHR v2 Unlocker. Эта утилита предназначена для внесения изменений в BIOS видеокарт GeForce серии RTX 3000, самых современных у Nvidia на февраль 2022 г. Программа, по заверениям автора, работает со всеми картами с поколения Ampere, включая ускорители для рабочих станций.

Программа подкупает простотой интерфейса. Она не заставляет настраивать сотни параметров

Sergey постарался максимально упростить процесс разблокировки карт при помощи своей утилиты, сведя все лишь к паре действий. Программа считывает BIOS видеокарты, сохраняет его резервную копию, чтобы можно было откатиться до нее в случае возникновения проблем, после чего вносит в него некие изменения. Что имен программа меняет в BIOS, Sergey уточнять не стал.

Щедрость души русского человека

По заявлениям Sergey, он намеревался выложить Nvidia RTX LHR v2 Unlocker в свободный доступ 26 февраля 2022 г. Для этого даже была создана отдельная страница на GitHub (принадлежит Microsoft), но на момент публикации материала сервис удалил ее.

Чтобы видеокарта работала корректно после «знакомства» с Nvidia RTX LHR v2 Unlocker, потребуется специализированный драйвер. Автор программы заверил, что он тоже окажется в свободном доступе.





Производительность видеокарт до и после модификации BIOS

Модель видеокарты Производительность после модификации Производительность после модификации GeForce RTX 3060 LHR 49 MH/s 41 MH/s GeForce RTX 3060 Ti LHR 61 MH/s 41 MH/s GeForce RTX 3070 LHR 57 MH/s 45 MH/s GeForce RTX 3070 Ti 69 MH/s 41 MH/s GeForce RTX 3080 LHR 100 MH/s 58 MH/s GeForce RTX 3080 Ti 115 MH/s 75 MH/s RTX A2000 46 MH/s 41 MH/s RTX A4000 67 MH/s 61 MH/s RTX A5000 110 MH/s 103 MH/s

Источник: Tom's Hardware

В итоге RTX LHR v2 Unlocker утекла в Сеть на несколько дней раньше назначенного срока. В настоящее время ее можно найти на просторах интернета, однако скачивать ее редакция CNews настоятельно не рекомендует.

Программа с сюрпризом

Скачивать и тем более устанавливать RTX LHR v2 Unlocker ни в коем случае нельзя, даже если желание поскорее обойти все блоки Nvidia и разбогатеть на криптовалюте слишком велико. По информации Tom’s Hardware, при детальном разборе программы выяснилось, что это в первую очередь контейнер для вредоносного ПО.

Где-то внутри этой простой с виду утилиты таится хитрая мальварь

Версия творения Sergey под Windows (о поддержке других платформ он не заявлял) заражает службу Windows PowerShell. Пока доподлинно неизвестно, какими последствиями это обернется для пользователя или его файлов, но сам факт наличия скрытой «начинки» в творении Sergey уже подтвержден.

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

Не исключено, что схожие сюрпризы присутствуют и в модифицированном драйвере для видеокарт Nvidia. Другими словами, инструмент для обхода ограничений майнинга на картах GeForce RTX 3000 создан, но пользоваться им при этом нельзя.

Чем майнинг так не угодил Nvidia

Игровые видеокарты в настоящее время являются наиболее эффективным средством добычи криптовалют. Другими словами, это инструмент обогащения, который на фоне взрывного роста курса основных виртуальных денег в 2020 и 2021 гг. стал настоящим дефицитом. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, однако майнеры внесли основную лепту в пропажу карт с прилавков.

Nvidia – это крупнейший разработчик дискретных графических ускорителей в мире. В III квартале 2021 г. на нее пришлось 83% всех проданных видеокарт, AMD досталась доля в 17% (статистика Statista.com).

Nvidia заявила, что будет бороться с майнерами, желающими скупить все игровые видеокарты. Начала она с выпуска в феврале 2021 г. линейки карт CMP HX, адаптированных исключительно под добычу криптовалют. У них нет ни единого разъема подключения монитора, что делает невозможным их использование в чем-либо, помимо майнинга.

Все усилия Nvidia к действительно серьезным результатам пока не привели

Весной 2021 г. Nvidia наладила выпуск игровых видеокарт со встроенной аппаратной защитой от майнинга. Карты попросту снижали производительность при запуске программы для добычи криптовалюты.

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации Интеграция

К августу 2021 г. майнеры нашли способ обхода установленных Nvidia препятствий. Они смогли разблокировать 70% мощности карт при добыче Ethereum.

Октябрь 2021 г. выдался для майнеров, предпочитающих «копать» криптовалюту на картах Nvidia, выдался особенно удачным. Появилась возможность разблокировать все 100% производительности этих ускорителей за счет одновременной добычи двух разных токенов. 70% мощностей отдавались Ethereum, оставшиеся 30% получала программа для добычи любой другой крипты.