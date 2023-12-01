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Ethereum (ETH) Ether Эфириум Этериум Эфир платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна

Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна

Эфириум (Ether, Ethereum): вторая по популярности криптовалюта, которая также основана на технологии блокчейн. «Эфир» используется в основном для выполнения смарт-контрактов и разработки децентрализованных приложений (DApps).


01.12.2023 Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum

в период с 2016 г. по 2018 г. в активном движении находились 59% всех токенов BTC и 86% всех монет Ethereum. Рекордно низкое активное предложение BTC может быть связано с ожидаемым двоекратным
29.11.2023 Создатель Ethereum: Есть серьезный шанс, что ИИ станет доминантным видом и уничтожит человечество

сверхразум, если позволить ему действовать бесконтрольно, обладает «серьезными шансами» стать «доминантным видом» на планете, и избавиться от человечества», - считает один из создателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. С его точки зрения, впрочем, все зависит от того, как люди будут контролировать разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ). В публикации от 27 ноября Бутерин
28.11.2023 Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн

99 тысяч известных жертв Злоумышленники воспользовались легитимной функцией блокчейна Ethereum Create2 для обхода защиты криптокошельков и успешно угнали криптовалют на общую сумму в $60 млн. Жертвами стали 99 тыс. пользователей. Группа Scam Sniffer, объединяющая специалистов по
03.11.2022 Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад

Скончался известный разработчик криптопротоколов на базе Ethereum На центрально-американском острове Пуэрто-Рико (государство, ассоциированное с США), найдена тело программиста и разработчика криптовалютных протоколов Николая Мухгяна (Nikolai Muchgia
24.10.2022 В России в 5 раз обрушились цены на видеокарты. Причины

иксировано гигантское падение цен на видеокарты, несмотря на уход многих крупных производителей с российского рынка. Как пишет Forbes, это связано, в том числе, с новым алгоритмом добычи криптовалюты Ethereum, который более никак не зависит ни от количества видеокарт в системе, ни от их производительности. За счет этого за период с марта по октябрь 2022 г. цены на видеокарты в российских ро
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы

85 тыс. ETH или $99,3 млн Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из известной блокчейн-компании Harmony. Основная

13.04.2022 Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций

назначил Гриффиту близкий к минимальному срок и штраф в размере $100 тыс. 10 месяцев, проведенные им под стражей, будут зачтены в срок отбывания наказания. После освобождения экс-разработчика проекта Ethereum ожидает трехлетний испытательный срок. В сентябре 2021 г. Гриффит признал свою вину по обвинению в участии в сговоре с целью нарушения режима международных санкций, введенных в отношен
04.04.2022 Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты

finity — Sky Mavis, похищено около $620 млн. Большая часть украденных средств — в виде криптовалюты Ethereum. Эксперты уже говорят, что это крупнейшее в истории хищение из децентрализованной кр
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны»

Побег из криптомира Бизнесмен Энтони Ди Иорио (Anthony Di Iorio), один из сооснователей криптовалюты Ethereum, решил покинуть мир виртуальных денег. По данным Bloomberg, он хочет разнообразить свою жизнь и быть связанным не только с криптовалютой. К тому же он очень боится за свою жизнь. Bloom
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

айти Microsoft Docs. Azure Blockchain – это платформа, которая позволяет создавать приложения, работающие с блокчейном, и управлять ими в собственном облаке Microsoft – Azure. Базируется платформа на Ethereum. Доступ к ней предоставляется по модели blockchain-as-a-service (BaaS, блокчейн как сервис). Microsoft прекращает поддержку Azure Blockchain Согласно информации, опубликованной на офиц
22.03.2018 «Лаборатория Касперского» присоединилась к Enterprise Ethereum Alliance

«Лаборатория Касперского» стала участником Enterprise Ethereum Alliance — самого большого в мире объединения компаний, ведущих разработки в области блокчейна. Это позволит «Лаборатории Касперского» взаимодействовать с участниками, обмениваться зна
05.03.2018 Загадочный хакер вернул бирже украденную им криптовалюту на десятки миллионов долларов

Возвращенные три четверти Хакер, который в 2017 г. украл 43400 единиц криптовалюты Ethereum (ETH) у биржи CoinDash, неожиданно вернул почти три четверти похищенного. В июле 201
24.11.2017 Хакеры развернули автоматизированную охоту за криптовалютными кошельками

Ищут архивы Bitcoin Эксперты по безопасности выявили массовое сканирование Сети в поисках кошельков популярных криптовалют Bitcoin и Ethereum. В частности, эксперт по безопасности Дидье Стивенс (Didier Stevens) сообщил, что его honeypot (ресурс-приманка для атак) перехватил бота, который ищет на серверах файлы, связанные с к
08.11.2017 Неизвестный пользователь по ошибке уничтожил криптовалюту на $280 млн

что в ее сервисе по вине неизвестного пользователя было заблокировано значительное количество монет Ethereum. Пользователь случайно удалил библиотеку кодов, необходимую для использования кошель
18.10.2017 Сбербанк вступил в Enterprise Ethereum Alliance

Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA), став первым российским банком в составе альянса. EEA создан в феврале 2017 г. для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реал
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн

ототип расширения Posthereum, предназначенного для интеграции СУБД PostgreSQL с блокчейн-платформой Ethereum. Приложение даст возможность банкам, компаниям и госструктурам, использующим Postgre
14.09.2017 Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum

Postgres Professional объявила о создании прототипа расширения Posthereum для интеграции полнофункциональной СУБД PostgreSQL с блокчейн-платформой Ethereum, предназначенной для регистрации сделок с любыми видами активов на основе системы «умных контрактов». Теперь крупные российские банки, корпорации и госструктуры, работающие с СУБД Post
29.08.2017 ВЭБ приглашает на открытый диалог о блокчейне c основателем Ethereum

ВЭБ и НИТУ МИСиС объявили о проведении открытого диалога о блокчейне с ведущим мировым экспертом в этой сфере, основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталиком Бутериным. Разговор проведет председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.Мероприятие состоится в среду 30 августа 2017 г. в Центре компетенций по блокчейну в НИТУ МИСиС по ад
27.07.2017 В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн

технологии блокчейн. Это было сделано с помощью блокчейн-платформы, в основе которой лежит протокол Ethereum. Платформа предназначена для автоматизации торговых операций. Через нее уже продано

21.07.2017 Огромная сумма криптовалюты похищена через «тривиальную дыру» в электронных кошельках

Проблема мультисигнатурного контракта Уязвимость в электронных кошельках для криптовалюты Ethereum, разработанных компанией Parity, привела к массовой краже электронных денег. Преступ
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково»

В инновационном центре «Сколково» будет создан Центр разработки блокчейн-технологий. Об этом объявили основатель блокчейн-платформы Виталий Бутерин и член консультационного совета Ethereum Владислав Мартынов. Центр блокчейн-технологий займется изучением и тестированием технологии нового поколения Ethereum, а также разработкой архитектуры приложений для последующег
13.08.2013 «Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) заблокировал продажу имущества созданного им молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Соответствующие обеспечительные меры вынес суд сектора Буюканы (район столицы республики Кишинев
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) и зарегистрированный в Белизе офшор Serpeus украинского предпринимателя Сергея Сукало сообщили о снятии взаимных претензий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупн
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках

Генпрокуратура Киргизии сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»). Соответствующую информацию сообщила членам специально созданной парламентской комиссии Раушан Рыкунова, которая в прошлом году
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии

Бишкекский городской суд отклонил жалобу компании «Бимоком», созданной кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), на решение межрайонного суда Бишкека от 7 июля. Тогда по иску контролируемой правительством республики компании «Альфа-телеком» были вынесены обеспечительные меры, запрещающие госорганам

23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны

о передаче имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), которому в 2005-08 гг. принадлежало 51% акций «Бимоком». Два года назад сын тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим лишил россиян их доли, осуществил фиктивное банкротств
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) направил в Генпрокуратуру и Государственную службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом, сыном
16.05.2011 Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела, в рамках которого россиян обвиняли в невыполнении инвестиционных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавск
15.04.2011 Киргизский вице-премьер отстранен за вымогательство у русских связистов

дования обвинений, выдвинутых против него бывшим генпрокурором республики Кубатбеком Байболовым, в частности, в вымогательстве денег у кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Бабанов выступил с инициативой о самоотстранении за день до намеченного в Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) обсуждения о его отставке. Такое требование в связи с обвинениями Байболова в
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom

ций оператора. Сейчас государству принадлежат лишь 49% акций «Альфа-телеком», контрольный пакет находится под арестом, на него претендует кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdins (ETH). В февраля другая парламентская комиссия, также изучавшая вопросы собственности на «Альфа-телеком», вынесла решение о национализации компании с последующей передачей 51% акций «добросовест
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства

нта республики Курманбека Бакиева, сын которого Максим контролировал «Альфа-телеком». После революции контроль над оператором восстановил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holding (ETH), а Худояров покинул «Альфа-телеком». Однако в конце января Финансовая полиция провела обыски в «Альфа-телеком» по заявлению главы Фонда управления национализированным имуществом (ФУНИ) Даи
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии

И), заместителя министра государственного имущества Даира Кенекеев. Оба обвиняемых являются гражданами России, сам оператор был создан кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Финпол также временно отстранил обвиняемых от занимаемых ими должностей. По данным Кенекеева, Силич уже уехал в Россию. Исполняющим обязанности гендиректора «Альфа-телеком» Мингосимуществ
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии

й Даир Кенекеев, недавно назначенный директором Фонда по управлению национализированным имуществом (ФУНИ). Владельцем 51% акций «Альфа-телеком» называет себя кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings (ETH), принадлежащий российскому предпринимателю Глебу Огнянникову. Однако Кенекеев напомнил, что все 100% акций «Альфа-телеком» арестованы по решению Генпрокуратуры и до окончания судебных разб
20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика

и завершила следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Eventis Telecom Holding (ETH). По результатам расследования обвинения предъявлены 19 лицам из окружения Максима Бакиева - сына экс-президента республики Курманбека Бакиева. В числе обвиняемых – бывший управляющий дирек
11.08.2010 Киргизский сотовик вернулся в российские руки

Кипрский офшор Eventis Telecom Holding (ETH), принадлежащий петербургскому предпринимателю Глебу Огнянникову, сообщил сразу о трех судебных победах, одержанных в киргизских судах в рамках борьбы за второго по величине сотового операт
09.06.2010 Революция вернула россиянам киргизскую связь

Компания Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщила о принятии Генпрокуратурой республики Киргизия решения о признании компании потерпевший в рамках расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком»
12.03.2010 Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники

О результатах расследования истории с выводом «Бимоком» из-под контроля Eventis Telecom Holdings (ETH) компания сообщила в своем пресс-релизе. С 2006 г. ETH владела 51% акций сотового оператора, который тогда начал предоставлять услуги под торговой маркой Megacom. Однако в 2008 г. у

12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика

800 в 2006 г, заплатив за нее $8 млн. Оператор начал работу в 2007 г, в строительство сети было инвестировано около $30 млн. 51% акций оператора принадлежит кипрскому офшору Eventis Telecom Holdings (ETH), созданному ассоциируемыми с «питерской» группой связистов менеджерами Дмитрием Ивантером и Владимиром Андросиком. Сейчас компанией владеет петербургский предприниматель Глеб Огнянников. К
19.11.2009 Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам

Зарегистрированная на Кипре компания Eventis Telecom Holdings (ETH) обратилась с иском в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма к своей бывшей «дочке» - киргизской компании «Бимоком». ETH требует возвращения кредита на сумму $32 млн. Иск по
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано

и «Коалтрейд». Однако, согласно структуре собственности «Ангстрема», приведенной в обоих документах, «Коалтрейд» в 2007 г. принадлежал уже другому владельцу — кипрской Eventis Telecom Holdings (ETH), контролирующей российскую компанию через зарегистрированные на Британских Виргинских островах офшоры Saperfly и Amagusto Corporation. До сих пор об интересе ETH к рынку микроэлектр

Публикаций - 370, упоминаний - 413

Ethereum (ETH) и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 48
Питерская группа связистов 430 48
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 55 46
X Corp - Twitter 2803 27
Telegram Group 1463 25
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1263 25
Nvidia Corp 3317 24
AMD - Advanced Micro Devices 4013 22
Microsoft Corporation 24062 21
Google LLC 11390 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4524 18
GitHub 678 17
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company 81 16
Meta Platforms - Facebook 4370 16
МегаФон 7824 15
Amazon Inc - Amazon.com 2893 13
Yandex - Яндекс 6475 13
Intel Corporation 11907 13
Hyperledger - Open Ledger Project 21 12
Coinbase 55 12
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 402 12
Apple Inc 11666 11
IBM - International Business Machines Corp 9347 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3295 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 803 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8420 8
Huawei 3697 8
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 126 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 739 7
Bitfury Group 25 7
Ангстрем-М 28 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3049 6
PayPal 652 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10819 6
Ростелеком 10714 6
SAP SE 5115 6
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 6
Crypto AG 33 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 486 6
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6555 21
Visa International 1921 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 15
Альфа-Банк 1679 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 12
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 12
Qiwi 975 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 9
Открытие ФК - Банк Открытие 525 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Россети Ленэнерго 1699 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 701 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2621 7
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 120 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 6
Альфа-Групп 681 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 557 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1030 5
Резонанс НПП 358 5
TON Issuer 5 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 5
Контрактфинансгрупп МФО 14 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 160 5
Почта России ПАО 1999 4
Газпром нефть 555 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 4
Лента - Сеть розничной торговли 1907 4
Ангстрем Инвест 13 4
Runica Investments 11 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 357 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 67 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1448 4
РЖД - Российские железные дороги 1785 4
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 26 3
МКБ - Московский кредитный банк 529 3
CME Group 20 3
РВК - Российская венчурная компания 544 3
Walmart - Wal-Mart Stores 372 3
eBay Inc 1605 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4272 48
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 114 32
Судебная власть - Judicial power 2215 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 25
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5096 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4051 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1779 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 789 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10473 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 985 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 704 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4702 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 673 10
Районный суд Бишкек 27 9
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 173 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1391 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 930 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2787 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 6
Правительство Москвы 2210 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2921 6
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 37 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1099 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2649 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5460 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1741 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 170 4
Мосгордума - Московская городская Дума 139 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2588 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 113 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1017 4
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 42 3
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 14 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 625 3
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 89 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2563 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6182 9
АФТ - Ассоциация Финтех 105 5
Enterprise Ethereum Alliance 5 4
Linux Foundation 178 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2659 2
Free TON Community 5 2
OpenChain 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 271 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1324 200
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1386 158
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23810 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44486 73
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26817 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59007 68
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты 443 65
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4428 40
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 261 39
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3401 37
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 91 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10131 33
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 837 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27677 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19276 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9920 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22720 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9727 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20067 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28151 26
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10994 25
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 115 25
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11774 24
Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 929 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16523 22
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6650 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5704 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19943 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15578 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5522 20
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4691 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5284 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9909 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10277 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14642 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11672 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22796 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4128 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6556 16
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12203 15
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 580 146
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 561 24
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 56 21
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 30 19
Microsoft Windows 15021 18
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 94 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3829 18
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 32 17
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 45 16
Linux OS 9098 16
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 237 14
Google Android 13400 13
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 34 12
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 12
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 11
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 436 11
USDC - USD Coin - стейблкоины 11 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1101 10
Ether - криптовалюта 17 10
Google Play - Google Store - Android Market 3151 9
Google YouTube - Видеохостинг 2580 9
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 32 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 699 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 886 8
XRP - Криптовалюта 11 8
Python - высокоуровневый язык программирования 719 8
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 41 8
Nvidia GeForce GTX 516 8
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 17 8
Dash - Криптовалюта 51 8
Apple iOS 7352 8
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 611 8
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 7
Zcash - криптовалюта 9 7
C# - C Sharp - Язык программирования 289 7
TP-Link Tether 41 7
Cardano - криптовалюта - блокчейн 9 7
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 7
Kaspersky Polys Voting Machine 17 7
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 94 7
Бакиев Курманбек 50 42
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Бутерин Виталий 29 26
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2257 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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