Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum в период с 2016 г. по 2018 г. в активном движении находились 59% всех токенов BTC и 86% всех монет Ethereum. Рекордно низкое активное предложение BTC может быть связано с ожидаемым двоекратным

Создатель Ethereum: Есть серьезный шанс, что ИИ станет доминантным видом и уничтожит человечество сверхразум, если позволить ему действовать бесконтрольно, обладает «серьезными шансами» стать «доминантным видом» на планете, и избавиться от человечества», - считает один из создателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. С его точки зрения, впрочем, все зависит от того, как люди будут контролировать разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ). В публикации от 27 ноября Бутерин

Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн 99 тысяч известных жертв Злоумышленники воспользовались легитимной функцией блокчейна Ethereum Create2 для обхода защиты криптокошельков и успешно угнали криптовалют на общую сумму в $60 млн. Жертвами стали 99 тыс. пользователей. Группа Scam Sniffer, объединяющая специалистов по

Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад Скончался известный разработчик криптопротоколов на базе Ethereum На центрально-американском острове Пуэрто-Рико (государство, ассоциированное с США), найдена тело программиста и разработчика криптовалютных протоколов Николая Мухгяна (Nikolai Muchgia

В России в 5 раз обрушились цены на видеокарты. Причины иксировано гигантское падение цен на видеокарты, несмотря на уход многих крупных производителей с российского рынка. Как пишет Forbes, это связано, в том числе, с новым алгоритмом добычи криптовалюты Ethereum, который более никак не зависит ни от количества видеокарт в системе, ни от их производительности. За счет этого за период с марта по октябрь 2022 г. цены на видеокарты в российских ро

Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы 85 тыс. ETH или $99,3 млн Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из известной блокчейн-компании Harmony. Основная

Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций назначил Гриффиту близкий к минимальному срок и штраф в размере $100 тыс. 10 месяцев, проведенные им под стражей, будут зачтены в срок отбывания наказания. После освобождения экс-разработчика проекта Ethereum ожидает трехлетний испытательный срок. В сентябре 2021 г. Гриффит признал свою вину по обвинению в участии в сговоре с целью нарушения режима международных санкций, введенных в отношен

Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты finity — Sky Mavis, похищено около $620 млн. Большая часть украденных средств — в виде криптовалюты Ethereum. Эксперты уже говорят, что это крупнейшее в истории хищение из децентрализованной кр

Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны» Побег из криптомира Бизнесмен Энтони Ди Иорио (Anthony Di Iorio), один из сооснователей криптовалюты Ethereum, решил покинуть мир виртуальных денег. По данным Bloomberg, он хочет разнообразить свою жизнь и быть связанным не только с криптовалютой. К тому же он очень боится за свою жизнь. Bloom

Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox айти Microsoft Docs. Azure Blockchain – это платформа, которая позволяет создавать приложения, работающие с блокчейном, и управлять ими в собственном облаке Microsoft – Azure. Базируется платформа на Ethereum. Доступ к ней предоставляется по модели blockchain-as-a-service (BaaS, блокчейн как сервис). Microsoft прекращает поддержку Azure Blockchain Согласно информации, опубликованной на офиц

«Лаборатория Касперского» присоединилась к Enterprise Ethereum Alliance «Лаборатория Касперского» стала участником Enterprise Ethereum Alliance — самого большого в мире объединения компаний, ведущих разработки в области блокчейна. Это позволит «Лаборатории Касперского» взаимодействовать с участниками, обмениваться зна

Загадочный хакер вернул бирже украденную им криптовалюту на десятки миллионов долларов Возвращенные три четверти Хакер, который в 2017 г. украл 43400 единиц криптовалюты Ethereum (ETH) у биржи CoinDash, неожиданно вернул почти три четверти похищенного. В июле 201

Хакеры развернули автоматизированную охоту за криптовалютными кошельками Ищут архивы Bitcoin Эксперты по безопасности выявили массовое сканирование Сети в поисках кошельков популярных криптовалют Bitcoin и Ethereum. В частности, эксперт по безопасности Дидье Стивенс (Didier Stevens) сообщил, что его honeypot (ресурс-приманка для атак) перехватил бота, который ищет на серверах файлы, связанные с к

Неизвестный пользователь по ошибке уничтожил криптовалюту на $280 млн что в ее сервисе по вине неизвестного пользователя было заблокировано значительное количество монет Ethereum. Пользователь случайно удалил библиотеку кодов, необходимую для использования кошель

Сбербанк вступил в Enterprise Ethereum Alliance Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA), став первым российским банком в составе альянса. EEA создан в феврале 2017 г. для поиска возможностей применения технологии блокчейн на платформе Ethereum в реал

Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн ототип расширения Posthereum, предназначенного для интеграции СУБД PostgreSQL с блокчейн-платформой Ethereum. Приложение даст возможность банкам, компаниям и госструктурам, использующим Postgre

Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum Postgres Professional объявила о создании прототипа расширения Posthereum для интеграции полнофункциональной СУБД PostgreSQL с блокчейн-платформой Ethereum, предназначенной для регистрации сделок с любыми видами активов на основе системы «умных контрактов». Теперь крупные российские банки, корпорации и госструктуры, работающие с СУБД Post

ВЭБ приглашает на открытый диалог о блокчейне c основателем Ethereum ВЭБ и НИТУ МИСиС объявили о проведении открытого диалога о блокчейне с ведущим мировым экспертом в этой сфере, основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталиком Бутериным. Разговор проведет председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.Мероприятие состоится в среду 30 августа 2017 г. в Центре компетенций по блокчейну в НИТУ МИСиС по ад

В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн технологии блокчейн. Это было сделано с помощью блокчейн-платформы, в основе которой лежит протокол Ethereum. Платформа предназначена для автоматизации торговых операций. Через нее уже продано

Огромная сумма криптовалюты похищена через «тривиальную дыру» в электронных кошельках Проблема мультисигнатурного контракта Уязвимость в электронных кошельках для криптовалюты Ethereum, разработанных компанией Parity, привела к массовой краже электронных денег. Преступ

Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» В инновационном центре «Сколково» будет создан Центр разработки блокчейн-технологий. Об этом объявили основатель блокчейн-платформы Виталий Бутерин и член консультационного совета Ethereum Владислав Мартынов. Центр блокчейн-технологий займется изучением и тестированием технологии нового поколения Ethereum, а также разработкой архитектуры приложений для последующег

«Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) заблокировал продажу имущества созданного им молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Соответствующие обеспечительные меры вынес суд сектора Буюканы (район столицы республики Кишинев

«Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) и зарегистрированный в Белизе офшор Serpeus украинского предпринимателя Сергея Сукало сообщили о снятии взаимных претензий в рамках спора вокруг акций компании «Бимоком», построившую крупн

Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках Генпрокуратура Киргизии сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов»). Соответствующую информацию сообщила членам специально созданной парламентской комиссии Раушан Рыкунова, которая в прошлом году

Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии Бишкекский городской суд отклонил жалобу компании «Бимоком», созданной кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), на решение межрайонного суда Бишкека от 7 июля. Тогда по иску контролируемой правительством республики компании «Альфа-телеком» были вынесены обеспечительные меры, запрещающие госорганам

Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны о передаче имущественного комплекса сотового оператора «Альфа-телеком» (торговая марка Megacom) в компанию «Бимоком». На этом настаивал кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), которому в 2005-08 гг. принадлежало 51% акций «Бимоком». Два года назад сын тогдашнего президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим лишил россиян их доли, осуществил фиктивное банкротств

Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) направил в Генпрокуратуру и Государственную службу национальной безопасности Киргизии документы о том, что претендующий на сотового оператора Megacom офшор Serpeus связан с Максимом, сыном

Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела, в рамках которого россиян обвиняли в невыполнении инвестиционных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавск

Киргизский вице-премьер отстранен за вымогательство у русских связистов дования обвинений, выдвинутых против него бывшим генпрокурором республики Кубатбеком Байболовым, в частности, в вымогательстве денег у кипрского офшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Бабанов выступил с инициативой о самоотстранении за день до намеченного в Жогорку Кенеша (парламент Киргизии) обсуждения о его отставке. Такое требование в связи с обвинениями Байболова в

У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom ций оператора. Сейчас государству принадлежат лишь 49% акций «Альфа-телеком», контрольный пакет находится под арестом, на него претендует кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdins (ETH). В февраля другая парламентская комиссия, также изучавшая вопросы собственности на «Альфа-телеком», вынесла решение о национализации компании с последующей передачей 51% акций «добросовест

У русских связистов украли деньги под видом вымогательства нта республики Курманбека Бакиева, сын которого Максим контролировал «Альфа-телеком». После революции контроль над оператором восстановил кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holding (ETH), а Худояров покинул «Альфа-телеком». Однако в конце января Финансовая полиция провела обыски в «Альфа-телеком» по заявлению главы Фонда управления национализированным имуществом (ФУНИ) Даи

Русских связистов изгнали из Киргизии И), заместителя министра государственного имущества Даира Кенекеев. Оба обвиняемых являются гражданами России, сам оператор был создан кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH). Финпол также временно отстранил обвиняемых от занимаемых ими должностей. По данным Кенекеева, Силич уже уехал в Россию. Исполняющим обязанности гендиректора «Альфа-телеком» Мингосимуществ

Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии й Даир Кенекеев, недавно назначенный директором Фонда по управлению национализированным имуществом (ФУНИ). Владельцем 51% акций «Альфа-телеком» называет себя кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings (ETH), принадлежащий российскому предпринимателю Глебу Огнянникову. Однако Кенекеев напомнил, что все 100% акций «Альфа-телеком» арестованы по решению Генпрокуратуры и до окончания судебных разб

Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика и завершила следствие по факту незаконного завладения 51% акций сотового оператора «Бимоком» (оператора сети Megacom), принадлежавших кипрской компании с российским капиталом Eventis Telecom Holding (ETH). По результатам расследования обвинения предъявлены 19 лицам из окружения Максима Бакиева - сына экс-президента республики Курманбека Бакиева. В числе обвиняемых – бывший управляющий дирек

Киргизский сотовик вернулся в российские руки Кипрский офшор Eventis Telecom Holding (ETH), принадлежащий петербургскому предпринимателю Глебу Огнянникову, сообщил сразу о трех судебных победах, одержанных в киргизских судах в рамках борьбы за второго по величине сотового операт

Революция вернула россиянам киргизскую связь Компания Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщила о принятии Генпрокуратурой республики Киргизия решения о признании компании потерпевший в рамках расследования уголовного дела об отчуждении 51% акций сотового оператора «Бимоком»

Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники О результатах расследования истории с выводом «Бимоком» из-под контроля Eventis Telecom Holdings (ETH) компания сообщила в своем пресс-релизе. С 2006 г. ETH владела 51% акций сотового оператора, который тогда начал предоставлять услуги под торговой маркой Megacom. Однако в 2008 г. у

Молдавия обанкротила российского сотовика 800 в 2006 г, заплатив за нее $8 млн. Оператор начал работу в 2007 г, в строительство сети было инвестировано около $30 млн. 51% акций оператора принадлежит кипрскому офшору Eventis Telecom Holdings (ETH), созданному ассоциируемыми с «питерской» группой связистов менеджерами Дмитрием Ивантером и Владимиром Андросиком. Сейчас компанией владеет петербургский предприниматель Глеб Огнянников. К

Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам Зарегистрированная на Кипре компания Eventis Telecom Holdings (ETH) обратилась с иском в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма к своей бывшей «дочке» - киргизской компании «Бимоком». ETH требует возвращения кредита на сумму $32 млн. Иск по