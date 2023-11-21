Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum

Процент криптовалют, вовлечённых в активные торги, достиг исторического минимума: инвесторы стараются оставлять свои активы без движения, ожидая перемен. При этом количество собственно транзакций на блокчейне Bitcoin находится на уровне, близком к пиковым значениям.

Антирекорд

Объём активно торгуемых криптотокенов Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) достиг исторического минимума, подсчитали аналитики издания The Block. В течение 2023 г. только 30,12% от общего количества эмитированных монет BTC и 39,15% токенов ETH перемещались между различными кошельками.

На пиках активности в период с 2016 г. по 2018 г. в активном движении находились 59% всех токенов BTC и 86% всех монет Ethereum.

Рекордно низкое активное предложение BTC может быть связано с ожидаемым двоекратным сокращением вознаграждений за эмиссию блоков (халвинг), которое, по прогнозам, состоится в апреле 2024 г.

По данным The Block, процент токенов, к которым не прикасались в течение трех и пяти лет, также находится на рекордно низком уровне.

За предыдущие три года перемещались только 58,58% биткоинов, в то время как на пике - в конце 2019 г. - этот показатель достигал 73%.

Если охватывать пятилетний период, то активное предложение упало с 83% на пике до 70,13%.

При этом на текущий момент количество транзакций в сети Bitcoin находится возле пикового значения. 19 декабря, например, были отмечены 710,4 тысяч транзакций.

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта Маркет

Что касается цены Bitcoin, то за последние несколько дней она совершала довольно ограниченные кульбиты в диапазоне от $35 тыс. до $37,8 тыс. за каждую монету. За пределы статистической погрешности эти флуктуации если и выходят, то незначительно.

Стоимость Ethereum колеблется в районе $2 тыс. за монету.

А что происходит?

Как отмечается в публикации Coinpedia, нынешние процессы на рынке вызывают у аналитиков много вопросов.

Недавние изменения в ликвидности рынка криптовалют породило самые различные теории: одни аналитики считают, что происходящее связано с осторожным подходом держателей криптовалют на фоне глобальной экономической неопределенности, другие приписывают это расширению участия в рынке институционализированных игроков, где обычно игра ведется вдолгую.

Изменение ликвидности может означать достижение рынком зрелости, и именно она становится поводом для инвесторов более избирательно подходить к поддержке своих проектов.

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль Цифровизация

«Сейчас многие полагают, что осторожность криптоинвесторов и их склонность придерживать криптовалюты, а не вводить их в активный оборот, это сжатая пружина, которая в определенный момент «выстрелит», и цены резко пойдут вверх», - говорит технический директор компании SEQ Алексей Водясов. По его словам, предсказать, что произойдет в действительности пока трудно, но прогнозы резкого роста курсов криптовалют раздаются давно, а вот сами криптовалюты об этом "не догадываются": в последние дни стоимость Bitcoin и ETH колеблется туда-сюда, но в довольно сжатых рамках. «Возможно, ситуация будет сохраняться в таком подвешенном состоянии до планируемого ополовинивания комиссии за новые блоки или ввода новых регламентирующих крипторынок законов, которые могут поменять все правила игры - и сказаться на стоимости криптовалют непредсказуемым пока образом», - подытожил Алексей Водясов.

Долгосрочные результаты пока что остаются неопределенными, но уже и текущее состояние требует внимания инвесторов и стратегической готовности к новым правилам игры.