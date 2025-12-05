Разделы

Ether криптовалюта


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 Власти США стали блокировать высокорисковые криптовалютные фонды 1
03.07.2024 Россия готова легализовать криптовалюту для международных расчетов 1
01.12.2023 Доля криптовалюты, вовлечённых в торги, достигла исторического минимума Инвесторы придерживают Bitcoin и Ethereum 1
02.08.2023 Правительство США требовало от одной из крупнейших мировых криптобирж снять с торгов все, кроме Bitcoin 1
21.06.2023 Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска 1
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн 1
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США 1
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
17.12.2018 В России прошли «крупнейшие в истории» выборы через блокчейн 1
20.12.2017 Рынок ICO: проекты ICO с русскими корнями входят в тройку лидеров 1
27.11.2017 «Касперский» создал платформу для голосования на базе блокчейна 1
08.11.2017 Неизвестный пользователь по ошибке уничтожил криптовалюту на $280 млн 1
01.11.2017 Россиянин, который платит пользователям криптовалютой за поиск в интернете, привлек $16 млн 1
23.10.2017 MasterCard запустила скрытый от глаз блокчейн 1
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн 1
27.07.2017 В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн 1
26.07.2017 Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют 1
28.05.2012 "Особое мнение" MIT Media Lab 1
13.05.2010 Alcatel-Lucent и ETHER завершили испытания передачи трафика в формате DVB-SH в диапазоне UHF 1

