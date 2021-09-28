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Разработчика Ethereum посадят на 20 лет

Вёрджил Гриффит, бывший сотрудник Ethereum Foundation, нелегально ездил в Северную Корею рассказывать, как с помощью криптовалют обходить санкции и отмывать деньги. Теперь ему грозят 20 лет тюрьмы.

Виноват-с

Разработчик криптовалюты эфир (Ether) признал себя виновным в том, что планировал помочь Северной Корее отмывать похищенные криптовалютные активы. Сам обвиняемый был в 2019 г. задержан ФБР после визита в КНДР.

Подсудимый Вёрджил Гриффит (Virgil Griffith) некоторое работал над специальными проектами в Ethereum Foundation, организации, занимающейся разработкой криптовалюты эфир. Помимо этого он сотрудничал с несколькими другими технологическими компаниями и академическими организациями и имел отношение к созданию некоего поисковика для даркнета.

В апреле 2019 г. он приехал в КНДР на Пхеньянскую конференцию по блокчейну и криптовалютам. На этом мероприятии он выступил с презентацией о том, каким образом Северная Корея с помощью криптовалют и блокчейна может получить независимость от мировой банковской системы, отмывать деньги и обойти американские санкции. По крайней мере, так сформулированы обвинения против него. В судебных документах также указывалось, что Гриффит планировал организовывать регулярные криптовалютные транзакции между Северной и Южной Кореей - как раз с целью обхода санкций.

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Вёрджил Гриффит, разработчик криптовалюты эфир и друг корейского народа

Ранее Гриффит пытался получить официальное разрешение от Госдепартамента США на посещение КНДР, но получил категорический отказ. Тем не менее, его решение попасть в Северную Корею оказалось достаточно твёрдым, и он отправился туда окольными путями - через Китай.

Факт посещения недружественной США страны Гриффит попытался скрыть, однако его вычислили; в том же 2019 г. он был арестован ФБР.

Угроза национальной безопасности

«[В ходе своей деятельности] Гриффит поставил под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов путём саботажа санкций, наложенных Конгрессом и Президентом с целью оказания максимального давления на угрозу, исходящую от вероломного режима Северной Кореи», - говорится в заявлении прокурора Одри Страусс (Audrey Strauss) по случаю признания Гриффитом вины.

Теперь подсудимому грозят 20 лет тюремного заключения.

«Эксперты по безопасности по всему миру отслеживают как минимум две APT-группировки, действующие в интересах спецслужб Северной Кореи, - APT37 (Inky Squid, Scarcruft, Group123) и APT38 (Lazarus). Эти хакерские коллективы ведут активную деятельность в десятках стран мира, и Lazarus, в частности, специализируется на крупномасштабных хищениях финансовых активов, как в традиционных, так и криптовалютах, - говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Так что реакция на попытки помогать властям КНДР обходить санкции вполне ожидаемо оказывается жёсткой, хотя в данном случае 20 лет заключения выглядят избыточной жестокостью».

Критики довольно давно говорят, что американские санкции против Северной Кореи, введённые за отказ прекратить разработки ядерного оружия, своих целей не достигают и единственное, чему способствуют, так это развитию гуманитарных кризисов. Тем не менее, официальный Вашингтон не собирается что-либо менять.

Приговор Вёрджилу Гриффиту будет вынесен 18 января 2022 года.

Роман Георгиев

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