U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США

Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи а помощь в поимке трех россиян, основавших отечественную криптобиржу Garantex. На официальном сайте госдепа сказано, что человек, чья информация поможет в поимке всех троих, получит $6 млн. Опц

Хакер заявил о краже данных сотрудников Госдепа, ФБР и Внутренней безопасности США нформацию, принадлежащую Министерству юстиции США, Государственному департаменту, DHS (Внутренняя безопасность — Department of Homeland Security) и сотрудникам ФБР, написало издание BleepingComputer. Госдепартамент США начал расследование киберинцидента после того, как IntelBroker слил на хакерский форум якобы украденные правительственные и военные данные США. Хакер отказался предоставить п

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» Новые санкции от США и Великобритании Государственный департамент США объявил о введении новых санкций против российских чиновников

Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало отчете. Основные проблемы, выявленные инспекторами Аудит информационной безопасности показал, что, Госдепартамент, в частности, использует устаревшее программное обеспечение, в том числе опера

Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты Тайная вакансия Белого дома На сайте Белого дома США появилась вакансия технического специалиста, но обнаружить ее могут лишь продвинутые пользователи. Она скрыта в HTML-коде каждой из имеющихся страниц

США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года преступных организаций. В рамках этой и аналогичной программы, направленной против наркоторговцев, Госдепартамент выплатил $ 130 млн в виде вознаграждения с 1986 г. Ориентировка Госдепа США на

Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома ИТ-директор Белого дома Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил на должность заместителя помощника президента — директора по информационным технологиям Белого дома Роджера Стоуна (Roger

Госдепартамент США покупает приборы для взлома iPhone в 13 раз дешевле, чем российские силовики и iPad, сообщает ресурс Motherboard.Судя по данным американского сайта госзакупок, прибор был куплен у производителя, компании Grayshift, за $15 тыс. Средства на закупку были выделены подразделением Госдепа под названием Бюро дипломатической безопасности.В закупочной документации GrayKey был классифицирован как «компьютерное и периферийное оборудование», какие-либо подробности в описании л

При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США и Deloitte мог привести к утечке данных нескольких сотен крупнейших клиентов фирмы, сообщило издание The Guardian. В числе пострадавших министерства обороны, энергетики и внутренней безопасности США, Государственный департамент, а также Национальный институт здравоохранения, Почтовая служба США и две крупные ипотечные фирмы - Fannie Mae и Freddie Mac. На взломанном сервере также располагала

Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно Ликвидация кибер-офисаВ Госдепартаменте США будет закрыто подразделение, которое занималось координацией вопросов киб

Первым главой ИБ Белого дома США назначен отставной генерал Новое назначение Администрация президента США назначила на должность главы по кибербезопасности Белого дома Грегори Тухила (Gregory Touhill), генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке. В настоящее время Тухил является заместителем помощника главы кабинета кибербезопасности и связи

ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook ии, которой раньше не существовало, Рекордон будет отвечать за модернизацию технологий, используемых администрацией президента, говорится в официальном сообщении. Обязанность директора по технологиям Белого дома — строительство ИТ-системы, способной эффективно служить сотрудникам администрации президента. В обязанности Рекордона войдут: контроль эффективности использования доступных ресурсо

Госдеп США отключил свою сеть от интернета, чтобы защититься от «русских хакеров» оследних трех месяцев, похожи на те, которые были использованы для взлома системы электронной почты Белого дома в октябре 2014 г., добавляет WSJ. Тогда власти США также назвали наиболее вероятн

Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров» Специалисты Госдепартамента США в течение трех месяцев не могут «выгнать» из своей сети хакеров и продолж

Госдеп США: Мы не выдавали виз из-за сбоя в системах Microsoft и Oracle того, как 20 июля инженеры из Oracle и Microsoft установили обновление для центральной базы данных Госдепартамента США. Об этом сообщило издание PCWorld со ссылкой на представителя Госдепа США

США на 47% увеличили расходы на анонимную сеть Tor. Расходы Госдепа на Tor выросли в 2,5 раза ранты на сумму $1,82 млн по сравнению с $1,24 млн в 2012 г. Из этой суммы $882,3 тыс. были выделены Госдепартаментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным нау

Госдеп США хочет «прикарманить» все космические технологии автика движется к заветной цели. Вроде бы в 10-летней перспективе все хорошо, если бы не заявление, Госдепартамента США, которое ошарашило частный космический бизнес. Американские чиновники в э

Госдепартамент США переходит с IE на Google Chrome рить процесс обновления браузера. В ответ Хиллари Клинтон признала, что все три года её руководства Госдепартамент «действительно отставал от 21 века». Однако, добавила она, ситуация сдвинулась

Взломщики Пентагона, Госдепартамента США и Amazon создают свою соцсеть общении хакеров-активистов. Хакерская группа Anonymous стала известна после осуществления атак на сайты таких компаний, как PayPal, Amazon, Bank of America, Visa, Mastercard Apple, а также Пентагона, Госдепартамента США и многих других организаций. Недавно хакеры-активисты атаковали сервера американского военного подрядчика Booz Allen Hamilton, украв более чем 90 тыс. армейских адресов элек

Сайт Белого дома перешел на СПО системы управления контентом и перешел на Drupal, CMS с открытым исходным кодом. Несмотря на переход на новую систему управления контентом, внешний вид ресурса не изменится. По словам представителей Белого дома, этот процесс можно сравнить с перестройкой фундамента здания без изменения его фасада. Ожидается, что переход на Drupal сделает сайт Белого дома более защищенным, а в будуще

Член совета директоров DigitalGlobe получила назначение в Госдеп США Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, член совета директоров компании Джудит Макхейл (Judith McHale) оставила свой пост в связи с переходом на работу в Госдепартамент США на должность члена коллегии по вопросам общественной дипломатии (Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs). Назначение не явилось неожиданностью, комп

Приватные данные «утекли» из Госдепартамента США В конце октября стало известно о достаточно странной утечке, которая случилась в госдепартаменте США еще в начале нынешнего года. Группа аферистов, работавших в Госдепарта

Госдепартамент США откроет дипломатический блог Сегодня, 25 сентября 2007 г., Государственный департамент США впервые откроет блог на своем сайте. DipNote, Blogs.state.gov

На DefCon взломали замки Пентагона и Белого дома Традиционная демонстрация искусства взлома замков на конференции DefCon, прошедшей на выходных в Лас-Вегасе, была посвящена замкам, закрывающим самые важные двери в США – Пентагона и Белого дома. Хакеры успешно справились с задачей, вскрыв самый надёжный замок M3 от компании Medeco, занимающей 70% рынка. Как сообщает Wired.com, врезной M3 был взломан при помощи скрепки мене

США в панике: сеть Госдепа могли взломать и ущерб. Г-жа Бек отметила, что, аналогично частному сектору и другим правительственным структурам, Госдепартамент постоянно сталкивается с исходящими из многочисленных источников попытками про

Секреты Белого Дома утекли по e-mail Американские спецслужбы вскрыли факт того, что бывший сотрудник Белого Дома использовал свой допуск к особо секретным материалам, чтобы выкрасть конфиденциальные данные, представляющие собой государственную тайну. «В Белом Доме есть всего два типа людей: на

Госдеп США: Америка не потеряет контроль над интернетом гану. «Мы не пойдем на передачу контроля над Сетью Организации Объединенных Наций, — заявил посол Дэвид Гросс (David Gross), координатор по международным системам связи и информационной политике Госдепартамента США. — Некоторые страны очень этого хотят, но для нас это неприемлемо». Напомним, что сейчас все изменения в системе адресации интернета и корневых файлах доменных зон, под

Госдеп США включил ряд сайтов в список террористических организаций а финансовые средства владельцев сайтов, находящиеся на банковских счетах в США, будут заморожены. Госдепартамент США впервые осуществил данную меру в отношении интернет-сайтов. Интернет-сайты

Американская система выдачи виз пострадала от вируса выдавать визы во всех странах мира. Как пояснили CNews.ru в Посольстве США в Москве, 23-го сентября Государственный департамент США на несколько часов закрыл доступ к части сети, используемой д

Boeing и Hughes заплатят $32 млн. штрафа в. Главной претензией было то, что обеим компаниям требовалось обязательное получение разрешений от Госдепа на проведение совещаний по поводу неудачных запусков. В некоторых случаях компаниям б

WorldCom получил контракт от госдепартамента США ракта с FAA на услуги связи, WorldCom на прошлой неделе объявил о подписании 10-летнего контракта с Госдепартаментом США на обеспечение IP- и ATM-услуг. Стоимость контракта - $360 млн. По заявл

AT&T подписала десятилетний контракт с госдепартаментом США Подразделение услуг связи для правительственных организаций AT&T - AT&T Government Solutions - подписало 10-летний контракт с госдепартаментом США на обеспечение дипломатической связи 50 посольств и представительств страны по всему миру. Стоимость контракта - $36 млн. в год. Контракт на программу SPECTRUM был получен

На сайте Госдепартамента США появилась нецензурная брань Хакеры взломали один из сайтов Госдепартамента США. Об этом сообщает NTVRU.com, сославшись на заявление официального предста

Госдепартамент США рассылает вирусы Вчера Государственный департамент США признал факт наличия компьютерного вируса, который распростра

Госдепартамент предупреждал о возможности теракта еще на прошлой неделе Веб-сайт Госдепартамента США предупреждал о возможности терактов еще в конце прошлой недели, сообщает

Компьютерные системы Госдепартамента США нуждаются в модернизации акт, жертвами которого стали Всемирный Торговый Центр и Пентагон, вновь высветил давнюю потребность Госдепартамента США в обновлении своих компьютерных систем для более эффективной борьбы с меж

О новостях Белого Дома детям "расскажут" онлайновые животные На днях появился новый, необычный вариант сайта Белого Дома, сообщает Yahoo!Actualites. Отличие сайта заключается в том, что сконструирован он специально для детей, а его персонажами являются животные: кошка Индия, корова Офелия, две собаки

Джордж Буш представит новый сайт Белого Дома Президентская чета Бушей представит на суд общественности долгожданную новую версию флагмана правительственных сетевых ресурсов, сайт Белого Дома Whitehouse.gov. К церемонии инаугурации нового президента его команда радикальным образом переделала сайт, очистив его практически от всех следов президента предыдущего - выжили тол

Сайт Белого дома сумел отразить вирусную атаку В четверг официальному сайту Белого дома удалось избежать атаки "Красного кода". Этот вирус уже успел заразить примерно 200 тыс. компьютерных систем по всему миру, оставляя на многочисленных пораженных веб-сайтах надпись "