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U.S. Department of State Госдепартамент США Государственный департамент США

U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США

СОБЫТИЯ


15.08.2025 Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи

а помощь в поимке трех россиян, основавших отечественную криптобиржу Garantex. На официальном сайте госдепа сказано, что человек, чья информация поможет в поимке всех троих, получит $6 млн. Опц
08.04.2024 Хакер заявил о краже данных сотрудников Госдепа, ФБР и Внутренней безопасности США

нформацию, принадлежащую Министерству юстиции США, Государственному департаменту, DHS (Внутренняя безопасность — Department of Homeland Security) и сотрудникам ФБР, написало издание BleepingComputer. Госдепартамент США начал расследование киберинцидента после того, как IntelBroker слил на хакерский форум якобы украденные правительственные и военные данные США. Хакер отказался предоставить п
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

Новые санкции от США и Великобритании Государственный департамент США объявил о введении новых санкций против российских чиновников
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало

отчете. Основные проблемы, выявленные инспекторами Аудит информационной безопасности показал, что, Госдепартамент, в частности, использует устаревшее программное обеспечение, в том числе опера
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты

Тайная вакансия Белого дома На сайте Белого дома США появилась вакансия технического специалиста, но обнаружить ее могут лишь продвинутые пользователи. Она скрыта в HTML-коде каждой из имеющихся страниц
23.07.2020 США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года

преступных организаций. В рамках этой и аналогичной программы, направленной против наркоторговцев, Госдепартамент выплатил $ 130 млн в виде вознаграждения с 1986 г. Ориентировка Госдепа США на
06.02.2019 Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома

ИТ-директор Белого дома Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) назначил на должность заместителя помощника президента — директора по информационным технологиям Белого дома Роджера Стоуна (Roger

26.03.2018 Госдепартамент США покупает приборы для взлома iPhone в 13 раз дешевле, чем российские силовики

и iPad, сообщает ресурс Motherboard.Судя по данным американского сайта госзакупок, прибор был куплен у производителя, компании Grayshift, за $15 тыс. Средства на закупку были выделены подразделением Госдепа под названием Бюро дипломатической безопасности.В закупочной документации GrayKey был классифицирован как «компьютерное и периферийное оборудование», какие-либо подробности в описании л
16.10.2017 При переезде в облако потерялись данные Минобороны и Госдепа США

и Deloitte мог привести к утечке данных нескольких сотен крупнейших клиентов фирмы, сообщило издание The Guardian. В числе пострадавших министерства обороны, энергетики и внутренней безопасности США, Государственный департамент, а также Национальный институт здравоохранения, Почтовая служба США и две крупные ипотечные фирмы - Fannie Mae и Freddie Mac. На взломанном сервере также располагала
20.07.2017 Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно

Ликвидация кибер-офисаВ Госдепартаменте США будет закрыто подразделение, которое занималось координацией вопросов киб
09.09.2016 Первым главой ИБ Белого дома США назначен отставной генерал

Новое назначение Администрация президента США назначила на должность главы по кибербезопасности Белого дома Грегори Тухила (Gregory Touhill), генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке. В настоящее время Тухил является заместителем помощника главы кабинета кибербезопасности и связи
20.03.2015 ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook

ии, которой раньше не существовало, Рекордон будет отвечать за модернизацию технологий, используемых администрацией президента, говорится в официальном сообщении. Обязанность директора по технологиям Белого дома — строительство ИТ-системы, способной эффективно служить сотрудникам администрации президента. В обязанности Рекордона войдут: контроль эффективности использования доступных ресурсо
16.03.2015 Госдеп США отключил свою сеть от интернета, чтобы защититься от «русских хакеров»

оследних трех месяцев, похожи на те, которые были использованы для взлома системы электронной почты Белого дома в октябре 2014 г., добавляет WSJ. Тогда власти США также назвали наиболее вероятн
20.02.2015 Госдепартамент США три месяца не может отбить атаку «русских хакеров»

Специалисты Госдепартамента США в течение трех месяцев не могут «выгнать» из своей сети хакеров и продолж
01.08.2014 Госдеп США: Мы не выдавали виз из-за сбоя в системах Microsoft и Oracle

того, как 20 июля инженеры из Oracle и Microsoft установили обновление для центральной базы данных Госдепартамента США. Об этом сообщило издание PCWorld со ссылкой на представителя Госдепа США
30.07.2014 США на 47% увеличили расходы на анонимную сеть Tor. Расходы Госдепа на Tor выросли в 2,5 раза

ранты на сумму $1,82 млн по сравнению с $1,24 млн в 2012 г. Из этой суммы $882,3 тыс. были выделены Госдепартаментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным нау
05.06.2013 Госдеп США хочет «прикарманить» все космические технологии

автика движется к заветной цели. Вроде бы в 10-летней перспективе все хорошо, если бы не заявление, Госдепартамента США, которое ошарашило частный космический бизнес. Американские чиновники в э
07.03.2012 Госдепартамент США переходит с IE на Google Chrome

рить процесс обновления браузера. В ответ Хиллари Клинтон признала, что все три года её руководства Госдепартамент «действительно отставал от 21 века». Однако, добавила она, ситуация сдвинулась
20.07.2011 Взломщики Пентагона, Госдепартамента США и Amazon создают свою соцсеть

общении хакеров-активистов. Хакерская группа Anonymous стала известна после осуществления атак на сайты таких компаний, как PayPal, Amazon, Bank of America, Visa, Mastercard Apple, а также Пентагона, Госдепартамента США и многих других организаций. Недавно хакеры-активисты атаковали сервера американского военного подрядчика Booz Allen Hamilton, украв более чем 90 тыс. армейских адресов элек
27.10.2009 Сайт Белого дома перешел на СПО

системы управления контентом и перешел на Drupal, CMS с открытым исходным кодом. Несмотря на переход на новую систему управления контентом, внешний вид ресурса не изменится. По словам представителей Белого дома, этот процесс можно сравнить с перестройкой фундамента здания без изменения его фасада. Ожидается, что переход на Drupal сделает сайт Белого дома более защищенным, а в будуще
01.06.2009 Член совета директоров DigitalGlobe получила назначение в Госдеп США

Как сообщает пресс-служба компании DigitalGlobe, член совета директоров компании Джудит Макхейл (Judith McHale) оставила свой пост в связи с переходом на работу в Госдепартамент США на должность члена коллегии по вопросам общественной дипломатии (Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs). Назначение не явилось неожиданностью, комп
12.11.2008 Приватные данные «утекли» из Госдепартамента США

В конце октября стало известно о достаточно странной утечке, которая случилась в госдепартаменте США еще в начале нынешнего года. Группа аферистов, работавших в Госдепарта
25.09.2007 Госдепартамент США откроет дипломатический блог

Сегодня, 25 сентября 2007 г., Государственный департамент США впервые откроет блог на своем сайте. DipNote, Blogs.state.gov
07.08.2007 На DefCon взломали замки Пентагона и Белого дома

Традиционная демонстрация искусства взлома замков на конференции DefCon, прошедшей на выходных в Лас-Вегасе, была посвящена замкам, закрывающим самые важные двери в США – Пентагона и Белого дома. Хакеры успешно справились с задачей, вскрыв самый надёжный замок M3 от компании Medeco, занимающей 70% рынка. Как сообщает Wired.com, врезной M3 был взломан при помощи скрепки мене
13.07.2006 США в панике: сеть Госдепа могли взломать

и ущерб. Г-жа Бек отметила, что, аналогично частному сектору и другим правительственным структурам, Госдепартамент постоянно сталкивается с исходящими из многочисленных источников попытками про
24.10.2005 Секреты Белого Дома утекли по e-mail

Американские спецслужбы вскрыли факт того, что бывший сотрудник Белого Дома использовал свой допуск к особо секретным материалам, чтобы выкрасть конфиденциальные данные, представляющие собой государственную тайну. «В Белом Доме есть всего два типа людей: на
03.10.2005 Госдеп США: Америка не потеряет контроль над интернетом

гану. «Мы не пойдем на передачу контроля над Сетью Организации Объединенных Наций, — заявил посол Дэвид Гросс (David Gross), координатор по международным системам связи и информационной политике Госдепартамента США. — Некоторые страны очень этого хотят, но для нас это неприемлемо». Напомним, что сейчас все изменения в системе адресации интернета и корневых файлах доменных зон, под
13.10.2003 Госдеп США включил ряд сайтов в список террористических организаций

а финансовые средства владельцев сайтов, находящиеся на банковских счетах в США, будут заморожены. Госдепартамент США впервые осуществил данную меру в отношении интернет-сайтов. Интернет-сайты
24.09.2003 Американская система выдачи виз пострадала от вируса

выдавать визы во всех странах мира. Как пояснили CNews.ru в Посольстве США в Москве, 23-го сентября Государственный департамент США на несколько часов закрыл доступ к части сети, используемой д
06.03.2003 Boeing и Hughes заплатят $32 млн. штрафа

в. Главной претензией было то, что обеим компаниям требовалось обязательное получение разрешений от Госдепа на проведение совещаний по поводу неудачных запусков. В некоторых случаях компаниям б
23.12.2002 WorldCom получил контракт от госдепартамента США

ракта с FAA на услуги связи, WorldCom на прошлой неделе объявил о подписании 10-летнего контракта с Госдепартаментом США на обеспечение IP- и ATM-услуг. Стоимость контракта - $360 млн. По заявл
15.12.2002 AT&T подписала десятилетний контракт с госдепартаментом США

Подразделение услуг связи для правительственных организаций AT&T - AT&T Government Solutions - подписало 10-летний контракт с госдепартаментом США на обеспечение дипломатической связи 50 посольств и представительств страны по всему миру. Стоимость контракта - $36 млн. в год. Контракт на программу SPECTRUM был получен

04.10.2002 На сайте Госдепартамента США появилась нецензурная брань

Хакеры взломали один из сайтов Госдепартамента США. Об этом сообщает NTVRU.com, сославшись на заявление официального предста
22.05.2002 Госдепартамент США рассылает вирусы

Вчера Государственный департамент США признал факт наличия компьютерного вируса, который распростра
12.09.2001 Госдепартамент предупреждал о возможности теракта еще на прошлой неделе

Веб-сайт Госдепартамента США предупреждал о возможности терактов еще в конце прошлой недели, сообщает

12.09.2001 Компьютерные системы Госдепартамента США нуждаются в модернизации

акт, жертвами которого стали Всемирный Торговый Центр и Пентагон, вновь высветил давнюю потребность Госдепартамента США в обновлении своих компьютерных систем для более эффективной борьбы с меж
04.09.2001 О новостях Белого Дома детям "расскажут" онлайновые животные

На днях появился новый, необычный вариант сайта Белого Дома, сообщает Yahoo!Actualites. Отличие сайта заключается в том, что сконструирован он специально для детей, а его персонажами являются животные: кошка Индия, корова Офелия, две собаки

03.09.2001 Джордж Буш представит новый сайт Белого Дома

Президентская чета Бушей представит на суд общественности долгожданную новую версию флагмана правительственных сетевых ресурсов, сайт Белого Дома Whitehouse.gov. К церемонии инаугурации нового президента его команда радикальным образом переделала сайт, очистив его практически от всех следов президента предыдущего - выжили тол
20.07.2001 Сайт Белого дома сумел отразить вирусную атаку

В четверг официальному сайту Белого дома удалось избежать атаки "Красного кода". Этот вирус уже успел заразить примерно 200 тыс. компьютерных систем по всему миру, оставляя на многочисленных пораженных веб-сайтах надпись "
07.05.2001 Хакеры заблокировали сайт Белого Дома

В результате атаки хакеров значительно ухудшилось функционирование веб-сайта Белого Дома, сообщает Ananova.com. Хакеры отправили на сайт огромное количество псевдо-запросов, придерживаясь таким образом классической схемы DoS-атаки, которая блокирует доступ на сайт обычн

Публикаций - 545, упоминаний - 650

U.S. Department of State и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12567 57
Microsoft Corporation 25653 55
X Corp - Twitter 2929 32
Apple Inc 13032 30
Intel Corporation 12749 26
Meta Platforms - Facebook 4601 25
Cisco Systems 5329 21
AMD - Advanced Micro Devices 4606 21
Yahoo! 3725 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5534 17
Oracle Corporation 7039 15
Amazon Inc - Amazon.com 3236 14
Nvidia Corp 3918 13
Huawei 4475 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1671 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 11
IBM - International Business Machines Corp 9662 11
Qualcomm Technologies 1963 10
AT&T Inc 1723 9
Telegram Group 2853 8
PayPal 669 8
InfoWatch - Инфовотч 1152 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9419 7
Sony 6715 7
ИИ-Технологии 297 7
Dell EMC 5158 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 7
SolarWinds 58 6
Samsung Electronics 10967 6
Ростелеком 10792 6
Yandex - Яндекс 9037 6
ZTE Corporation 797 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 6
Информзащита 917 5
Spirit DSP - Спирит Корп 481 5
Anonymous - Хакерская группировка 78 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 5
Booz Allen Hamilton 36 5
eBay Inc 1637 13
Boeing 1030 9
Lockheed Martin 777 9
Visa International 1987 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 8
TransOrbital 8 6
Microsoft - LinkedIn 693 5
Bank of America - Банк Америки 269 5
Россети Ленэнерго 1698 5
Резонанс НПП 403 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 4
Walt Disney Company 644 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 4
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Tesla Motors 448 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 476 3
United Airlines - авиакомпания 95 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 3
Почта России ПАО 2326 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2376 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
American Express - Amex 337 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 2
Barclays 122 2
SoftBank Group 282 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Совкомбанк Совесть 278 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Colonial Pipeline 34 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 162
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1663 110
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 82
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 62
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1203 61
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 30
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 29
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 341 26
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 24
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 20
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 19
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 16
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 15
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 12
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 12
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 78 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 8
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 70 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 6
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 6
Судебная власть - Judicial power 2469 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 10
Демократическая политическая партия США 121 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 68 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 43 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 2
OSA - Open Source for America 5 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1506 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation 196 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
OWASP - Open Web Application Security Project 138 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 169
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 58
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14070 52
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 50
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 290 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 440 1
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 280 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 119 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 166 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 275 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 125 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 2
Google Summer of Code 10 2
День молодёжи - 27 июня 1059 2
Billington Cybersecurity Summit 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1263 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 733 1
Black Hat - Конференция 119 1
Defcon 45 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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