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Криптовалюта (cryptocurrency, crypto)- разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система
Согласно Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, права по ценным бумагам и участия в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА выпускаются с использованием технологии блокчейн, и обеспечены реальными базовыми активами. Среди преимуществ ЦФА — высокая защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Выпуск ЦФА осуществляется организациями, включенными в реестр операторов информационных систем, надзор за деятельностью которых возложен на Банк России.
Cryptocurrency упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2709 50
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 32
|Аксаков Анатолий 122 27
|Дуров Павел 246 26
|Достов Виктор 24 20
|Греф Герман 364 19
|Бутерин Виталий 28 17
|Ким Борис 73 17
|Дягилев Василий 84 16
|Солонин Сергей 90 16
|Водясов Алексей 150 14
|Набиуллина Эльвира 78 12
|Медведев Дмитрий 1628 12
|Моисеев Алексей 32 12
|Зайцев Михаил 181 11
|Абрамович Роман 36 10
|Якобашвили Давид 15 9
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 9
|Завалишина Евгения 27 9
|Абызов Михаил 66 8
|Скоробогатова Ольга 39 8
|Лукашенко Александр 88 8
|Мельникова Анастасия 240 8
|Кирюхин Дмитрий 86 8
|McAfee John - МакАфи Джон 30 8
|Галушкин Олег 178 8
|Замашкина Наиля 23 7
|Орловский Виктор 345 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 7
|Заботкин Алексей 7 7
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 7
|Дуров Николай 18 6
|Ракишев Кенес 30 6
|Хайтина Наталья 13 6
|Володин Вячеслав 72 6
|Дарахвелидзе Петр 15 6
|Краснов Игорь 10 6
|Dorsey Jack - Дорси Джек 26 5
|Песков Дмитрий 96 5
|Рычков Андрей 12 5
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