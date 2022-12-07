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Cryptocurrency Decentralized Finance, DeFi Децентрализованные финансовые криптоплатформы Криптографическая валюта, криптовалюта Цифровая валюта, Digital currency Электронные деньги Цифровые финансовые активы, ЦФА Digital financial assets


Криптовалюта (cryptocurrency, crypto)- разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система

Согласно Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, права по ценным бумагам и участия в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА выпускаются с использованием технологии блокчейн, и обеспечены реальными базовыми активами. Среди преимуществ ЦФА — высокая защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Выпуск ЦФА осуществляется организациями, включенными в реестр операторов информационных систем, надзор за деятельностью которых возложен на Банк России.


07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
07.12.2022 5 сфер, кроме криптовалюты, где используется блокчейн
07.12.2022 Банду хакеров посадили за кражу криптовалюты на $24 млн. Ее возглавлял 15-летний подросток
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи
10.11.2022 Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден
08.07.2022 США потребовали от японцев прекратить майнить криптовалюту в Сибири
06.07.2022 В чем смысл кредита в криптовалюте
04.07.2022 5 лучших способов обезопасить свою криптовалюту
14.06.2022 Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года
31.05.2022 Хакеры придумали, как красть с маркетплейсов NFT и криптовалюты разом
27.05.2022 На сотрудника ФСБ завели дело за кражу у россиянина криптовалюты на «сотни миллионов»
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала
11.05.2022 Биткоин переживает стремительный обвал курса. Криптоинвесторы разоряются один за другим
18.04.2022 Россиян хотят заставить сдать ключи от криптокошельков под страхом уголовного наказания
11.04.2022 Что нужно знать об аппаратных кошельках для криптовалюты
07.04.2022 Владеющих криптовалютой россиян обложат налогами на десятки миллиардов рублей
06.04.2022 Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе
06.04.2022 Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту
04.04.2022 Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты
22.03.2022 Криптовалюта пользователей мобильных устройств под угрозой
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
09.02.2022 Россия передумала блокировать криптовалюты. Вместо этого будет тотальный контроль, который хуже запрета
27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами
24.01.2022 У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты
06.01.2022 Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься
20.12.2021 Российский полицейский лишился должности за майнинг криптовалюты на рабочем месте
17.12.2021 Центробанк готовит тотальный запрет на криптовалюты в России
09.12.2021 Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют
26.11.2021 Япония и Индия готовятся выпустить государственные криптовалюты
29.10.2021 Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000
23.10.2021 Аппаратный кошелек для криптовалюты — сейф 21 века?
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны»
12.07.2021 Чтобы обокрасть владельцев криптовалюты, им разослали поддельные аппаратные кошельки Ledger
29.06.2021 При загадочных обстоятельствах погиб «злой гений криптовалюты» и владелец 1 млн биткоинов
24.06.2021 Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты

Публикаций - 1096, упоминаний - 1655

Cryptocurrency упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5619 90
Webmoney 523 82
Aros SEQ - SEC Consult Services 1596 75
Google LLC 10898 75
Microsoft Corporation 23437 55
Twitter 2691 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4130 52
Telegram Group 1020 51
PayPal 646 48
Apple Inc 11145 46
Meta Platforms - Facebook 4333 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2592 38
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1107 34
Check Point Software Technologies 711 30
Nvidia Corp 3209 30
Coinbase 38 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9382 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8015 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6897 26
Amazon Inc - Amazon.com 2792 25
VK - Mail.ru Group 3191 24
Samsung Electronics 9696 24
AMD - Advanced Micro Devices 3847 23
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company 76 23
Intel Corporation 11640 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10026 22
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 21
Dr.Web - Доктор Веб 1209 19
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк 88 19
GitHub 546 17
Цифра ГК 2136 16
IBM - International Business Machines Corp 9180 16
Цифровые активы 78 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6241 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 796 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 687 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1933 11
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 165 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 347 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2744 10
Qiwi 921 109
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5733 91
Visa International 1869 80
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1766 68
Альфа-Банк 1586 34
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6615 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6162 25
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2352 21
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 868 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 860 20
Точка 3787 18
eBay Inc 1595 17
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 13
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 13
Россети Ленэнерго 2336 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1167 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2505 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1814 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 12
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 12
Евросеть 1398 11
ГПБ - Газпромбанк 931 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 11
Почта России ПАО 1981 11
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 10
НСПК - Национальная система платежных карт 607 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 9
Связной ГК 1331 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 9
LinkedIn 581 8
ПСБ - Промсвязьбанк 728 8
ВБД - Вимм-Билль-Данн 65 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 503 8
РЖД - Российские железные дороги 1611 8
Assist - Ассист 202 8
Рапида НКО - платежные система 142 7
Uber 303 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 308 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3654 188
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17855 125
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2988 86
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1635 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10338 69
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 65
Президент Российской Федерации 3684 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8999 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2678 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2374 34
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 150 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3050 28
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 934 25
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1300 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 23
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 656 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 17
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 521 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 961 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2356 13
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 38 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 12
Судебная власть - Judicial power 2080 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1624 11
Правительство Москвы 1979 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 9
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 26 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 8
Федеральное казначейство России 1546 8
Таможня - Таможенная служба 1024 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1379 7
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 6
Администрация Президента РФ 977 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 247 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 16
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2563 8
Bitcoin Foundation 8 7
АРБ - Ассоциация российских банков 198 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 5
Free TON Community 5 5
Linux Foundation 174 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 4
АФТ - Ассоциация Финтех 60 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 247 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 94 3
Единая Россия - Политическая партия 261 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 547 3
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 6 3
ЛДПР 100 2
Enterprise Ethereum Alliance 5 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 2
АЮР - Ассоциация юристов России 28 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1357 2
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
8K Association - Ассоциация 8K 159 1
OpenChain 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 2 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
MPSA - Mobile Payment Services Association - Ассоциация услуг мобильных платежей 1 1
Ассоциация букмекерских контор СРО 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78969 463
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19551 348
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4253 271
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38577 239
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты 353 228
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52888 218
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1098 218
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11028 195
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9664 160
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 207 137
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24831 127
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24948 127
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25540 125
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3858 124
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6835 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21257 100
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8840 98
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8991 97
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2817 92
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13556 84
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15970 77
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4994 77
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2861 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21838 71
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7764 70
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12885 69
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5424 69
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7457 68
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3455 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22079 68
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10861 64
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2447 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17003 62
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17263 62
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19161 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14895 60
Конфиденциальная информация - Анонимность 840 58
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17375 58
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4230 57
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8199 57
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 484 303
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 330 153
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 535 102
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 765 96
Google Android 12491 88
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 87 71
Microsoft Windows 14387 63
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3143 57
Apple iOS 6763 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4059 37
Google Play - Google Store - Android Market 2910 34
Цифровой рубль - Крипторубль 49 32
Microsoft Windows 2000 12640 30
Linux OS 8197 29
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 26
Qiwi Кошелек 193 26
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 29 24
JavaScript - JS - язык программирования 1022 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6593 23
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 23
Apple - App Store 2580 21
Binance - криптовалютная биржа 34 20
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 219 20
Google YouTube - Видеохостинг 2419 20
Check Point Global Threat Index 27 19
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 29 18
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 18
WhatsApp Messenger 845 18
Check Point ThreatCloud 54 18
Apple iPhone 6 6149 17
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 17
Webmoney Transfer 147 17
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 17
Age of Kings 3442 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 243 16
VK - Mail.ru Деньги 82 15
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 15
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 14
Microsoft Skype 1969 14
Google Chrome - браузер 1379 13
Путин Владимир 2709 50
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 32
Аксаков Анатолий 122 27
Дуров Павел 246 26
Достов Виктор 24 20
Греф Герман 364 19
Бутерин Виталий 28 17
Ким Борис 73 17
Дягилев Василий 84 16
Солонин Сергей 90 16
Водясов Алексей 150 14
Набиуллина Эльвира 78 12
Медведев Дмитрий 1628 12
Моисеев Алексей 32 12
Зайцев Михаил 181 11
Абрамович Роман 36 10
Якобашвили Давид 15 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 9
Завалишина Евгения 27 9
Абызов Михаил 66 8
Скоробогатова Ольга 39 8
Лукашенко Александр 88 8
Мельникова Анастасия 240 8
Кирюхин Дмитрий 86 8
McAfee John - МакАфи Джон 30 8
Галушкин Олег 178 8
Замашкина Наиля 23 7
Орловский Виктор 345 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 7
Заботкин Алексей 7 7
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 7
Дуров Николай 18 6
Ракишев Кенес 30 6
Хайтина Наталья 13 6
Володин Вячеслав 72 6
Дарахвелидзе Петр 15 6
Краснов Игорь 10 6
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