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12-летний криптомошенник обманул инвесторов на тысячи долларов, но потерял миллионы. Обманутые вкладчики наябедничали его маме

12-летний школьник создал собственную криптовалюту и получил за это одобрение и поддержку сообщества. Его токен стал дорожать, но он решил обмануть всех и продал все монеты почти за $30 тыс., что обрушило ее цену. Потерявшие деньги инвесторы раздули ее стоимость так сильно, что ее создатель мог бы получить $1,5 млн на продаже своих монет. Попутно нажаловались его маме, рассказав о его мошеннических схемах.

Мошенничество в прямом эфире

12-летний школьник обманул криптоинвесторов на $29,6 тыс. (2,96 млн руб. по курсу ЦБ на 21 ноября 2024 г.), продав все токены созданной им же криптовалюты в моменте, когда ее цена была наиболее высока. Инвесторы не стали подставлять вторую щеку и решили вложить в эту монету еще больше денег, чтобы та взлетела в цене гораздо выше. Как пишет профильный портал Coingape, в результате мошенник потерял около полутора миллионов долларов.

Малолетний мошенник создал свою криптовалюту QUANT, которая хоть росла в цене, но крайне медленно. Когда ему удалось заработать $2000 (200 тыс. руб.), он решил похвастаться об этом в заблокированной в России соцсети Х. Его пост увидели другие участники крипторынка и решили поддержать QUANT, начав инвестировать в этот токен.

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Behnam Norouzi / Unsplash
Некоторые инвесторы все же смогли заработать на QUANT, но не сразу

В момент, когда цена QUANT была наиболее высокой, создатель валюты вышел из игры, продал все имевшиеся у него на руках токены, что обрушило их стоимость. Мошенник наблюдал за тем, как цена QUANT буквально в прямом эфире – он вел стрим, и прямо на этом же стриме избавился от монет, не забыв показать инвесторам средний палец, притом «по-македонски», с двух рук.

Не нужно было злить сообщество

Вложившиеся в QUANT потеряли свои деньги и решили проучить 12-летнего школьника. После продажи его монет сама валюта продолжила существовать, и инвесторы стали вкладывать в нее еще больше денег. В результате цена QUANT выросла на в разы, пишет CoinGape.

Капитализация QUANT выросла с $4 млн, какой она была в момент продажи создателем всех своих монет, до $85 млн. Инвесторы использовали самые разные способы продвижения криптовалюты, в том числе и рекламу в социальных сетях, и это в итоге принесло свои плоды.

Итог этой истории в данном случае промежуточный, потому что QUANT – не единственный токен, созданный 12-летним школьником. Но если бы он не продал свои монеты так быстро, после взрывного роста ее цены он мог бы заработать на них не $29,6 тыс., а $1,5 млн.

Все твоей маме расскажу!

Получив прибыль в $30 тыс., юный мошенник создал еще два токена, назвав их LUCY в честь соей собаки и SORRY в качестве сарказма, пишет Coingape. С их помощью и точно по такой же схеме он сумел заработать еще $24 тыс. (2,4 млн руб.).

Момент с продажей токенов QUANT. Источник: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Участники крипторынка выразили желание принять строгие меры против ребенка. Это связано с тем, что криптомошенничество растет на рынке в геометрической прогрессии, и многие потеряли свои сбережения из-за подобных мошеннических схем. Например, не так давно в Южной Корее были арестованы 215 человек, укравшие криптовалюту на $232 млн.

Проведя тщательный поиск, криптосообщество отследило местонахождение ребенка и даже вышло на его родителей. После этого под одной из публикаций его матери в социальных сетях появились комментарии, детально описывающие проделки ее сына.

Дальнейшая судьба QUANT

Какое наказание мама мошенника из средней школы устроила своему сыну после того, как ей рассказали о его схемах, к моменту выхода материала известно не было. Подробности о QUANT, напротив, есть в открытом доступе.

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В считанные часы криптовалюта потеряла более 50% своей стоимости и продолжает дешеветь. Ее рыночная капитализация за то же время упала с $85 млн до $28,4 млн. Но, по информации Coingape, объем торгов по QUANT по-прежнему высок и составляет $317,5 млн.

Важно отметить, что инвесторы все же сумели выйти в плюс. Они не только разоблачили мошенника, но и успели продать свои монеты QUANT, пока те были в цене.

Эксперты Coingape не исключают, что в будущем QUANT сможет отыграть падение. К тому же, эту криптовалюту продолжают обсуждать в соцсетях, что может положительно сказаться на ее стоимости.

Геннадий Ефремов

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