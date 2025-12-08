Получите все материалы CNews по ключевому слову
Якобашвили Давид
СОБЫТИЯ
Якобашвили Давид и организации, системы, технологии, персоны:
|Free TON Community 6 3
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
|Демократический выбор России - политическая партия 2 1
|Дуров Павел 309 9
|Солонин Сергей 109 9
|Абрамович Роман 46 9
|Абызов Михаил 68 6
|Евтушенков Владимир 212 6
|Шамолин Михаил 124 6
|Кочарян Роберт 12 5
|Дуров Николай 21 4
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
|Гончарук Александр 92 3
|Чирахов Владимир 9 3
|Новицкий Евгений 32 3
|Белова Анна 7 3
|Зубов Дмитрий 12 3
|Копьев Вячеслав 12 3
|Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 3
|Krecke Jeannot - Креке Жанно 3 3
|Tchuruk Serge - Чурук Серж 12 3
|Munnings Roger - Маннингс Роджер 6 3
|Чубайс Анатолий 216 3
|Гуцериев Михаил 112 3
|Боев Сергей 25 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 2
|Симоненко Вячеслав 42 2
|Меламед Леонид 150 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Евтушенков Феликс 29 2
|Шохин Александр 34 2
|Кузьминов Ярослав 19 2
|Марков Алексей 8 1
|Енин Андрей 3 1
|Горошевский Дмитрий 1 1
|Сальманов Олег 4 1
|Каплан Анатолий 1 1
|Мендлеев Сергей 1 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Абрамов Алексей 49 1
|Avakian Stephanie - Авакян Стефания 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
