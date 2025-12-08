Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Якобашвили Давид


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 2
12.07.2022 АФК «Система» сменила президента и распрощалась с Чубайсом 2
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект 1
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 1
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 1
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж 1
03.05.2018 Telegram отменил крупнейшее в мире ICO 1
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда 1
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
03.07.2012 АФК «Система» направит на выплату дивидендов 2,702 млрд руб. 1
27.06.2011 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Якобашвили Давид и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2571 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
TON Foundation 9 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 2
РТИ 146 2
Google LLC 12255 1
TON Labs 1 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
Apple Inc 12628 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
KPMG 270 1
Dropbox 511 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 12
NanduQ - Qiwi 1004 9
TON Issuer 5 5
Wirecard 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Larnabel Ventures 3 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 2
Visa International 1972 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Dokia Capital 1 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
United Traders 2 1
НоваМедика - NovaMedica 4 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Free TON Community 6 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 8
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 105 3
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 2
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 99 2
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 35 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 1
Оповещение и уведомление - Notification 5376 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1089 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 9
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 5
Microsoft Windows BitLocker 938 3
TON Crystal 3 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
TON Proxy 2 1
TON Storage 2 1
TON DNS 2 1
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
Everstake 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Дуров Павел 309 9
Солонин Сергей 109 9
Абрамович Роман 46 9
Абызов Михаил 68 6
Евтушенков Владимир 212 6
Шамолин Михаил 124 6
Кочарян Роберт 12 5
Дуров Николай 21 4
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
Гончарук Александр 92 3
Чирахов Владимир 9 3
Новицкий Евгений 32 3
Белова Анна 7 3
Зубов Дмитрий 12 3
Копьев Вячеслав 12 3
Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 3
Krecke Jeannot - Креке Жанно 3 3
Tchuruk Serge - Чурук Серж 12 3
Munnings Roger - Маннингс Роджер 6 3
Чубайс Анатолий 216 3
Гуцериев Михаил 112 3
Боев Сергей 25 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 2
Симоненко Вячеслав 42 2
Меламед Леонид 150 2
Дубовсков Андрей 89 2
Евтушенков Феликс 29 2
Шохин Александр 34 2
Кузьминов Ярослав 19 2
Марков Алексей 8 1
Енин Андрей 3 1
Горошевский Дмитрий 1 1
Сальманов Олег 4 1
Каплан Анатолий 1 1
Мендлеев Сергей 1 1
Розанов Всеволод 47 1
Абрамов Алексей 49 1
Avakian Stephanie - Авакян Стефания 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
США - Нью-Йорк 3151 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 5
Великобритания - Виргинские Острова 241 4
Германия - Федеративная Республика 12936 4
США - Нью-Йорк штат 247 2
Европа 24634 2
Армения - Республика 2368 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Донбасс 61 1
Сербия - Белград 61 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Израиль 2784 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Сербия - Республика 355 1
Индия - Bharat 5697 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Ближний Восток 3030 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Казахстан - Республика 5792 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 10
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1209 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 413 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
White Paper - официальная документация 15 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Опцион 103 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 226 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
Forbes - Форбс 910 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Cointelegraph 7 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Bloomberg 1417 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще