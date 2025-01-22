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TON Proxy



22.01.2025 Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США 1
02.04.2018 При каких условиях Telegram вернет инвесторам собранные $2,55 миллиарда 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

TON Proxy и организации, системы, технологии, персоны:

Dropbox 498 1
Telegram Group 1987 1
TON Foundation 8 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
TON Issuer 5 1
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I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
TON DNS 2 1
TON Storage 2 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 271 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 38 1
Солонин Сергей 104 1
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Абрамович Роман 46 1
Якобашвили Давид 16 1
Дуров Николай 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
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