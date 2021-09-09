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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытое правительство
Доктрина государственного управления
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 138
Открытое правительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абызов Михаил 64 31
|Елистратов Николай 90 15
|Клементьев Андрей 18 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Козырев Алексей 270 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Четвернин Алексей 651 14
|Скляр Алексей 49 12
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Горбачев Александр 18 7
|Херсонцев Алексей 48 6
|Иванов Александр 71 6
|Путин Владимир 1824 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Макар Герман 9 3
|Пушкин Василий 11 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Кочаров Армен 18 3
|Старовойтов Дмитрий 5 3
|Волин Алексей 113 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Чиркунов Олег 6 2
|Степанов Николай 9 2
|Русаков Максим 4 2
|Носков Константин 201 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Мельников Руслан 13 2
|Ивакин Роман 49 2
|Данилин Александр 12 2
|Рыбчинский Михаил 14 1
|Морошкин Александр 106 1
|Швондер Аркадий 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Шмид Александр 18 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кривошеев Марк 1 1
|CNews Analytics 1988 5
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761611, в очереди разбора - 665300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru