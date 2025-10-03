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Открытое правительство Доктрина государственного управления Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.10.2025 На отбывающего 12-летний срок создателя «Открытого правительства» Михаила Абызова завели новое уголовное дело

нничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК России) в отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, выяснил «Коммерсант». Абызов уже отбывает срок в ко
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

Деньги в казну Гагаринский районный суд Москвы взыскал с экс-министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова $22 млн (свыше 1,6 млрд руб.). Помимо этого, удовлетв
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США

За что власти разозлились на Абызова Уголовное дело против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова могло быть заведено из-за того, что он финансировал а
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства

«Российских коммунальных систем». В 2005-2007 гг. Абызов возглавлял «Кузбассразрезуголь». Экс-глава Открытого правительства Михаил Абызов В 2000-2012 гг. Михаил Абызов возглавлял совет директор
25.06.2018 В России закрыли «Открытое правительство»

ительства В России прекратила существование правительственная комиссия по координации деятельности «Открытого правительства». Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмит
29.03.2018 В Магадане «Открытое Правительство» стало мобильным

Власти Магаданской области при поддержке компании «Информационные технологии будущего» разработали мобильное приложение «Открытое Правительство» – новый региональный продукт, созданный для активного участия граждан в жизни территории. Приложение позволяет удовлетворять информационные потребности граждан и решает

27.01.2017 «Росэлектроника» разработала портал открытого правительства Югры

ости. «Участие в создании инструментов гражданского общества с использованием современных ИТ мы рассматриваем как одно из ключевых направлений деятельности. В этом плане проекты в рамках деятельности открытого правительства различных регионов представляют для нас большой интерес. Проект, реализованный в Югре — это первый шаг, мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития этого направ
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ»

имели бы успех не только в Российской Федерации, но и за рубежом», — заявил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, открывая церемонию награждения. Лучшими проектами соци
03.12.2015 Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон»

прошла на прошлой неделе в рамках заседания правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

11.03.2015 Открытое правительство подвело итоги конкурса проектов «Бюджета для граждан»

ческих лиц. Соответствующий протокол подписал председатель конкурсной комиссии, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Конкурс проводился Аналитическим центром при Правитель
10.05.2012 В России могут запретить строить дома без интернета

онных государственных и социально значимых услуг для граждан» в разделе «Технологическая платформа «Открытого правительства». В прилагаемой к документу таблице указано, что к 2014 г. 60% россий

Публикаций - 191, упоминаний - 250

Открытое правительство и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 28
МегаФон 10742 13
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Microsoft Corporation 25775 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
X Corp - Twitter 2938 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Telegram Group 2940 8
АйТи 1519 7
Google LLC 12690 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Yandex - Яндекс 9216 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Криста НПО 69 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
ЕС-лизинг 22 3
Технологии Будущего 169 3
НИТ - Национальные информационные технологии 36 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
АйТи - Ринтех 14 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
БАРС Груп 579 3
Red Hat 1378 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Почта России ПАО 2370 13
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Wirecard 4 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 3
RuCom 4 3
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 3
Региональные энергетические сети 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Транснефть 335 2
Bright Capital 14 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
Larnabel Ventures 3 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 2
Красный октябрь 33 2
Резонанс НПП 407 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фонд электронной демократии 8 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Альфа-Банк 1979 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Инвитро - Invitro 84 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Федеральное казначейство России 1949 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 17
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Free TON Community 6 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
4CIO 20 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
OSA - Open Source for America 5 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Гильдия маркетологов 4 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 95
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 33
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
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ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Microsoft Windows 2000 8678 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 10
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
Google Android 15244 8
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Apple iPad 4012 6
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 5
Apple iOS 8583 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Правительство Москвы - Наш город 110 4
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple - App Store 3109 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Linux OS 11533 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Абызов Михаил 69 61
Медведев Дмитрий 1665 37
Ермолаев Артем 379 27
Евраев Михаил 266 23
Фомичев Олег 139 22
Елистратов Николай 90 22
Гуральников Сергей 164 22
Козырев Алексей 328 21
Власов Сергей 101 21
Звягина Наталья 64 21
Матвеева Татьяна 110 21
Никифоров Николай 1138 21
Лопаткин Герман 104 20
Стрельцов Андрей 62 20
Авербах Владимир 127 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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