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Открытое правительство
Доктрина государственного управления
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти


09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 4
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 1
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 2
24.05.2019 Правительственные чиновники ушли в отставку из-за угроз сотовому оператору 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 5
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 5
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 3
25.06.2018 В России закрыли «Открытое правительство» 8
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 1
29.03.2018 В Магадане «Открытое Правительство» стало мобильным 2
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 2
19.01.2017 Власти в 10 раз смягчат «закон Яровой» 1
30.12.2016 В скандальном законопроекте об онлайн-кинотеатрах найдена коррупционная составляющая 1
08.12.2016 Медведев распорядился подключить больницы к интернету и продлить льготы ИТ-компаниям 1
08.11.2016 Бывший «начальник» доменных зон .Ru  и .РФ занялся интернетом вещей 1
08.11.2016 Российской ассоциации интернета вещей не нужны бюджетные деньги 2
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
02.06.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2016 года 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
06.04.2016 Отечественные ИТ превратят госсектор в сервисную службу 1
01.04.2016 Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г. 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
04.02.2016 На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя 1
11.12.2015 На саммите «Открытые данные - 2015» обсудили мировой опыт и российские реалии 1
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ» 4
03.12.2015 Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон» 1
30.11.2015 10 декабря откроется Общероссийский саммит «Открытые данные — 2015» 1
30.11.2015 Нацдоклад об инновациях обсудят на специальном сайте 1
30.11.2015 Разработаны перечни наборов открытых данных, которые рекомендуется публиковать госорганам 2
02.11.2015 В Казахстане заработал мобильный сервис «Народный контроль качества сотовой связи» 1
30.10.2015 Названы основные барьеры для развития инноваций в РФ 1
29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 1
23.09.2015 Ведомства раскрывают информацию в формате открытых данных с опережением графика 1

Публикаций - 102, упоминаний - 138

Открытое правительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 17
Microsoft Corporation 11077 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
АйТи 751 5
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Facebook 3765 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
Синтерра - Synterra 565 2
Google LLC 7148 1
Кыргызтелеком - КТ-Мобайл 2 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
IBM 3539 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 10 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Питерская группа связистов 114 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
Inforus - Инфорус консорциум 3 1
Brocade Communications Systems 141 1
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 49 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
SAP SE 3212 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 73 1
РТЛабс 145 1
Telegram Group 702 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
SEC Consult Services 929 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Bright Capital 13 2
Интер РАО ПАО 158 2
Региональные энергетические сети 3 2
Телемаркер 7 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
RuCom 4 2
Российские коммунальные системы 7 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
Amedia TV - Амедиа 29 1
Турбонасос 1 1
Batios Holdings Limited 2 1
Norma Investments Limited 2 1
Larnabel Ventures 3 1
Wirecard 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Qiwi 783 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 13
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Правительство РФ 2203 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
Открытые данные - Open data 57 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Google Android 10751 3
WordPress 169 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
Microsoft Office Online 25 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
IBM Cognos BI 141 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Microsoft Excel 436 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
IBM Watson 105 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Абызов Михаил 64 31
Елистратов Николай 90 15
Клементьев Андрей 18 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Козырев Алексей 270 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Четвернин Алексей 651 14
Скляр Алексей 49 12
Медведев Дмитрий 1433 10
Горбачев Александр 18 7
Херсонцев Алексей 48 6
Иванов Александр 71 6
Путин Владимир 1824 5
Никифоров Николай 1126 5
Кесельбренер Леонид 49 4
Макар Герман 9 3
Пушкин Василий 11 3
Контрабаев Артур 66 3
Кочаров Армен 18 3
Старовойтов Дмитрий 5 3
Волин Алексей 113 2
Рудычева Наталья 81 2
Фрайденберг Галина 2 2
Ильичев Сергей 3 2
Чиркунов Олег 6 2
Степанов Николай 9 2
Русаков Максим 4 2
Носков Константин 201 2
Пелипасов Александр 3 2
Мельников Руслан 13 2
Ивакин Роман 49 2
Данилин Александр 12 2
Рыбчинский Михаил 14 1
Морошкин Александр 106 1
Швондер Аркадий 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Шмид Александр 18 1
Прозоровский Василий 40 1
Кривошеев Марк 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 28
Россия - Ростовская область 862 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 14
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Европа 3752 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 3
Европа Западная 613 3
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Россия - Пермь 739 2
США - Кремниевая долина 399 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Иркутская область 543 1
СССР - Ленинград 69 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Украина 3365 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Forbes - Форбс 442 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1988 5
Медиалогия 37 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Digital October - конференционное пространство 86 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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