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Открытое правительство Доктрина государственного управления Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти
СОБЫТИЯ
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|03.10.2025
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На отбывающего 12-летний срок создателя «Открытого правительства» Михаила Абызова завели новое уголовное дело
нничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК России) в отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, выяснил «Коммерсант». Абызов уже отбывает срок в ко
|09.09.2021
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У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов
Деньги в казну Гагаринский районный суд Москвы взыскал с экс-министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова $22 млн (свыше 1,6 млрд руб.). Помимо этого, удовлетв
|28.03.2019
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Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США
За что власти разозлились на Абызова Уголовное дело против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова могло быть заведено из-за того, что он финансировал а
|26.03.2019
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ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства
«Российских коммунальных систем». В 2005-2007 гг. Абызов возглавлял «Кузбассразрезуголь». Экс-глава Открытого правительства Михаил Абызов В 2000-2012 гг. Михаил Абызов возглавлял совет директор
|25.06.2018
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В России закрыли «Открытое правительство»
ительства В России прекратила существование правительственная комиссия по координации деятельности «Открытого правительства». Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмит
|29.03.2018
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В Магадане «Открытое Правительство» стало мобильным
Власти Магаданской области при поддержке компании «Информационные технологии будущего» разработали мобильное приложение «Открытое Правительство» – новый региональный продукт, созданный для активного участия граждан в жизни территории. Приложение позволяет удовлетворять информационные потребности граждан и решает
|27.01.2017
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«Росэлектроника» разработала портал открытого правительства Югры
ости. «Участие в создании инструментов гражданского общества с использованием современных ИТ мы рассматриваем как одно из ключевых направлений деятельности. В этом плане проекты в рамках деятельности открытого правительства различных регионов представляют для нас большой интерес. Проект, реализованный в Югре — это первый шаг, мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития этого направ
|11.12.2015
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Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ»
имели бы успех не только в Российской Федерации, но и за рубежом», — заявил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, открывая церемонию награждения. Лучшими проектами соци
|03.12.2015
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Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон»
прошла на прошлой неделе в рамках заседания правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов
|11.03.2015
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Открытое правительство подвело итоги конкурса проектов «Бюджета для граждан»
ческих лиц. Соответствующий протокол подписал председатель конкурсной комиссии, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Конкурс проводился Аналитическим центром при Правитель
|10.05.2012
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В России могут запретить строить дома без интернета
онных государственных и социально значимых услуг для граждан» в разделе «Технологическая платформа «Открытого правительства». В прилагаемой к документу таблице указано, что к 2014 г. 60% россий
Открытое правительство и организации, системы, технологии, персоны:
|Абызов Михаил 69 61
|Медведев Дмитрий 1665 37
|Ермолаев Артем 379 27
|Евраев Михаил 266 23
|Фомичев Олег 139 22
|Елистратов Николай 90 22
|Гуральников Сергей 164 22
|Козырев Алексей 328 21
|Власов Сергей 101 21
|Звягина Наталья 64 21
|Матвеева Татьяна 110 21
|Никифоров Николай 1138 21
|Лопаткин Герман 104 20
|Стрельцов Андрей 62 20
|Авербах Владимир 127 19
|Громов Иван 102 19
|Дюбанов Анатолий 95 18
|Нестеренко Татьяна 42 18
|Казарин Станислав 175 18
|Путин Владимир 3454 18
|Бойко Елена 152 16
|Никуличев Андрей 43 16
|Лысенко Эдуард 317 16
|Федулов Владислав 86 15
|Петрушин Андрей 110 15
|Клементьев Андрей 18 15
|Нечепоренко Юрий 27 15
|Прокошев Андрей 32 15
|Холодняков Юрий 15 15
|Щеголев Игорь 699 14
|Шадаев Максут 1210 13
|Скляр Алексей 54 12
|Кесельбренер Леонид 52 12
|Оголь Елена 24 11
|Денисов Андрей 23 11
|Опенышева Светлана 64 10
|Массух Илья 239 9
|Данилин Дмитрий 16 9
|Верховцев Артем 13 9
|Махонов Александр 31 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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