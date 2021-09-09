У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

С создателя Открытого правительства и его бывшего министра Михаила Абызова суд взыскал $22 млн. Еще $30,8 млн и 5,6 млрд руб. были взысканы с Альфа-банка. Абызов считался богатейшим членом Правительства, а также входил в рейтинг бизнесменов Forbes. В 2019 г. его арестовали по уголовному делу о мошенничестве и об организации преступного сообщества.

Деньги в казну

Гагаринский районный суд Москвы взыскал с экс-министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова $22 млн (свыше 1,6 млрд руб.). Помимо этого, удовлетворив иск Генпрокуратуры, суд взыскал еще $30,8 млн и 5,6 млрд руб. с Альфа-банка. Абызов считался одним из богатейших членов Правительства и близким соратником премьер-министра Дмитрия Медведева (ныне зампредседателя Совета безопасности).

Судебное разбирательство стало продолжением прокурорского иска на 32 млрд руб. — эквивалент средств, которые были получены структурами экс-министра от продажи «Сибирской энергетической компании», которой он тайно владел и управлял, уже будучи чиновником, считает Генпрокуратура. Как ранее установило следствие, эти доходы Абызова были незаконными и подлежали возвращению в государственную казну. Часть из этих средств находилась на счету Альфа-банка, который провел операцию с ними на сумму в $104,5 млн.

Альфа-банк собирается обжаловать данное решение, как и представители Абызова. По мнению защиты, ответчика дважды наказали за одни и те же действия. Ранее Гагаринский суд уже удовлетворил иск на упомянутые 32 млрд руб.

При чем тут Альфа-банк

Как ранее установила Генпрокуратура, часть средств в размере $115 млн были конвертированы в криптовалюту и инвестированы в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которая принадлежит основателю соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову. Подробнее об этом CNews писал в марте 2020 г. Кроме того, оставшиеся $22 млн Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц. При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США в 2019 г. запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Из-за этого проект не состоялся, и средства Абызова с десятипроцентным доходом (уже $126,5 млн) подлежали возврату в Россию, отмечалось в иске к экс-министру.

Суд взыскал с бывшего министра миллиарды рублей

Однако Абызов, как утверждается в иске, по договоренности с Telegram и Альфа-банком для сокрытия данного имущества от взыскания, перечислил средства на счета «транзитных иностранных компаний», а затем они перешли в собственность банка в счет погашении долгов принадлежавшей Абызову инжиниринговой компании «Группа E4» перед банком, пишет «Коммерсант». Из судебных документов следует, что Альфа-банк провел операции с нелегальными средствами. И прокуратура в иске потребовала вернуть в доход государства $126,5 млн.



История с Открытым правительством

Об аресте Михаила Абызова стало известно в марте 2019 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него и пяти его партнеров, обвиняя их в мошенничестве и в организации преступного сообщества. По данным следствия, Абызов в период с 2011-2014 гг. был бенефициаром ряда офшорных компаний, которые реализовали преступную схему. Вместе с подельниками Абызов ввел в заблуждение акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональной энергетической сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области.

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С конца 1990-х годов по середину 2000-х Абызов работал в структурах РАО ЕЭС — бывшего монополиста на рынке электроэнергетики. В 2000-2012 гг. Абызов возглавлял совет директоров принадлежащей ему многопрофильной группы компаний RuCom и входящей в нее инжиниринговой компании «Группа E4». В начале 2012 г. Абызов стал советником Дмитрия Медведева, на тот момент Президента России. После того как Медведев занял пост премьер-министра, Абызов получил должность министра. Его задачей стала реализация концепции Открытого правительства, предполагающей доступ граждан к информации о деятельности государственных органов и возможность участия в их работе.

В рамках Открытого правительства был создан экспертный совет, выпускающий заключения на проекты нормативно-правовых актов. Была сформирована система открытых данных, которые госорганы обязаны выкладывать на своих сайтах. Также был запущен портал regulation.gov.ru и портал «Российская общественная инициатива», позволяющий гражданам оставлять петиции. Летом 2018 г. при формировании нового Правительства Абызов потерял свою должность. Вместе с тем перестало существовать и «Открытое правительство», хотя экспертный совет и другие составные части запущенного механизма продолжили работу.

Михаил Абызов был одним из богатейших членов российского Правительства. По итогам 2015 г. он заработал 455 млн руб., больше любого другого деятеля Правительства. Он также был единственным членом Правительства, одновременно входившим в рейтинг крупнейших бизнесменов Forbes. По итогам 2018 г. он занял в рейтинге 162 место с состоянием $600 млн.