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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Абызов Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 153
Абызов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фомичев Олег 107 15
|Козырев Алексей 270 14
|Громов Иван 96 14
|Евраев Михаил 222 14
|Гуральников Сергей 161 14
|Дюбанов Анатолий 86 14
|Нестеренко Татьяна 36 14
|Елистратов Николай 90 14
|Никуличев Андрей 43 14
|Казарин Станислав 100 14
|Ермолаев Артем 340 14
|Лопаткин Герман 102 14
|Власов Сергей 76 14
|Стрельцов Андрей 53 14
|Звягина Наталья 64 14
|Петрушин Андрей 64 14
|Авербах Владимир 121 14
|Четвернин Алексей 651 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Бойко Елена 151 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Скляр Алексей 49 11
|Данилин Дмитрий 12 9
|Оголь Елена 24 9
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Лысенко Эдуард 209 8
|Федулов Владислав 58 8
|Дуров Павел 216 7
|Шадаев Максут 384 7
|Солонин Сергей 82 6
|Опенышева Светлана 54 6
|Абрамович Роман 23 6
|Херсонцев Алексей 48 6
|Якобашвили Давид 14 6
|Ляшенко Сергей 29 6
|Бутенко Юрий 64 6
|Бородин Андрей 31 6
|IDC - International Data Corporation 2724 5
|Gartner 2194 5
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765372, в очереди разбора - 669058.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765372, в очереди разбора - 669058.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru