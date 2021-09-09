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Абызов Михаил


09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 11
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
08.05.2020 Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект 2
25.03.2020 Впервые рассекречено, сколько Дуров тратит на Telegram. Это сотни миллионов долларов 2
05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр 10
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 16
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 18
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 2
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 2
25.06.2018 В России закрыли «Открытое правительство» 1
16.11.2017 Уровень инноваций в промышленности России упал до 17-летнего минимума 1
19.01.2017 Власти в 10 раз смягчат «закон Яровой» 1
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.04.2016 Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г. 6
30.03.2016 Михаил Абызов предложил создавать мобильные приложения для информирования о графиках работы ж/д переездов 2
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
05.02.2016 Раскрытие данных криминальной статистики выйдет на новый уровень 4
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ» 4
03.12.2015 Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон» 3
30.11.2015 Нацдоклад об инновациях обсудят на специальном сайте 1
30.11.2015 Разработаны перечни наборов открытых данных, которые рекомендуется публиковать госорганам 4
30.10.2015 Названы основные барьеры для развития инноваций в РФ 2
29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 6
23.09.2015 Ведомства раскрывают информацию в формате открытых данных с опережением графика 5
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
09.07.2015 В России будет создана информационная система «Электронный бюджет» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
11.03.2015 Открытое правительство подвело итоги конкурса проектов «Бюджета для граждан» 1
27.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 153

Абызов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
SEC Consult Services 931 6
АйТи 752 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Microsoft Corporation 11127 2
Facebook 3767 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Транзит-Телеком 8 1
Protocol Labs 2 1
Интеллект Телеком 35 1
TON Labs 1 1
Google LLC 7161 1
Антарес 25 1
Brocade Communications Systems 142 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Криста НПО 59 1
Abbyy 796 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
АФК Система ПАО 996 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Qiwi 783 6
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 6
Wirecard 4 4
RuCom 4 3
TON Issuer 5 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
Larnabel Ventures 3 2
Российские коммунальные системы 7 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Телемаркер 7 2
Интер РАО ПАО 159 2
Bright Capital 13 2
Региональные энергетические сети 3 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Da Vinci Capital 16 1
ЕС-лизинг 13 1
United Traders 2 1
Dokia Capital 1 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 20
Федеральное казначейство России 766 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Правительство РФ 2207 9
Правительство Самарской области 48 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 7
Правительство Чувашской Республики 15 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 5
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 4
Правительство Москвы 653 4
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
Президент Российской Федерации 1441 2
World Bank Group - Всемирный банк 131 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Роснано 456 1
Free TON Community 5 4
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
Открытые данные - Open data 57 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
SAFT - Safe Agreement for Future Tokens - модель безопасного соглашения на будущие токены 1 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 8
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 7
Telegram Gram - Криптовалюта 32 7
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Telegram - Мессенджер 80 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
WordPress 169 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
TON Crystal 2 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Фомичев Олег 107 15
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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