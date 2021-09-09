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Абызов Михаил
СОБЫТИЯ
|09.09.2021
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У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов
ительство», хотя экспертный совет и другие составные части запущенного механизма продолжили работу. Михаил Абызов был одним из богатейших членов российского Правительства. По итогам 2015 г. он
|05.03.2020
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В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр
Заключенный-инвестор Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее
|28.03.2019
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Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США
леров Upstream Commerce, винный интернет-магазин Wine In Black и коммуникационная платформа Yuilop. Михаил Абызов мог быть арестован за инвестиции в американскую оборонную сферу К сфере ИТ отно
|26.03.2019
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ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства
систем». В 2005-2007 гг. Абызов возглавлял «Кузбассразрезуголь». Экс-глава Открытого правительства Михаил Абызов В 2000-2012 гг. Михаил Абызов возглавлял совет директоров принадлежащей
|01.04.2016
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Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г.
вести обсуждение, семинар, чтобы разобрать ошибки и посмотреть лучшие практики», - прокомментировал Михаил Абызов. На Едином портале открытых данных сейчас опубликовано свыше 7 тыс. наборов дан
|30.03.2016
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Михаил Абызов предложил создавать мобильные приложения для информирования о графиках работы ж/д переездов
зованием мобильных приложений. Такое мнение высказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе состоявшегося 30 марта заседания экспертной рабочей группы федерального
|05.02.2016
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Раскрытие данных криминальной статистики выйдет на новый уровень
ского обмена, которые в правительство намерен внести министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Вопрос раскрытия правовой статистики обсуждался 4 февраля на заседании Совета
|03.12.2015
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Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон»
по координации деятельности Открытого правительства, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что введение системы «Платон» и реакция основных участников рынка на н
|23.09.2015
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Ведомства раскрывают информацию в формате открытых данных с опережением графика
показатели эффективности на 2016 г. надо пересматривать по факту достигнутых результатов», - сказал Михаил Абызов. Сегодня, по словам министра, на федеральном уровне раскрыто уже более 5000 наб
|17.04.2013
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Михаил Абызов возглавил экспертную рабочую группу по интернет-порталу «Российская общественная инициатива»
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра Михаила Абызова руководителем экспертной рабочей группы федерального уровня по интернет-порталу «Российская общественная инициатива». Согласно распоряжению, Абызову необходимо в месячный срок п
Абызов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 23
|Фомичев Олег 139 22
|Козырев Алексей 328 21
|Власов Сергей 101 21
|Звягина Наталья 64 21
|Елистратов Николай 90 21
|Гуральников Сергей 164 21
|Матвеева Татьяна 110 21
|Стрельцов Андрей 62 20
|Евраев Михаил 266 18
|Нестеренко Татьяна 42 18
|Лопаткин Герман 104 18
|Авербах Владимир 127 18
|Казарин Станислав 175 18
|Громов Иван 102 18
|Дюбанов Анатолий 95 16
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Бойко Елена 152 15
|Федулов Владислав 86 15
|Никуличев Андрей 43 15
|Петрушин Андрей 110 15
|Клементьев Андрей 18 15
|Нечепоренко Юрий 27 15
|Прокошев Андрей 32 15
|Холодняков Юрий 15 15
|Лысенко Эдуард 317 13
|Скляр Алексей 54 11
|Оголь Елена 24 11
|Денисов Андрей 23 11
|Шадаев Максут 1210 11
|Дуров Павел 329 10
|Опенышева Светлана 64 9
|Данилин Дмитрий 16 9
|Верховцев Артем 13 9
|Махонов Александр 31 8
|Кесельбренер Леонид 52 8
|Андреева Валентина 10 8
|Путин Владимир 3454 7
|Солодовников Денис 108 6
|Бутенко Юрий 65 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
|IDC - International Data Corporation 4975 5
|Gartner - Гартнер 3658 5
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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