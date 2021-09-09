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Абызов Михаил

СОБЫТИЯ


09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов

ительство», хотя экспертный совет и другие составные части запущенного механизма продолжили работу. Михаил Абызов был одним из богатейших членов российского Правительства. По итогам 2015 г. он

05.03.2020 В криптовалюту Павла Дурова вложился сидящий в тюрьме российский экс-министр

Заключенный-инвестор Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов оказался одним из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ее
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США

леров Upstream Commerce, винный интернет-магазин Wine In Black и коммуникационная платформа Yuilop. Михаил Абызов мог быть арестован за инвестиции в американскую оборонную сферу К сфере ИТ отно
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства

систем». В 2005-2007 гг. Абызов возглавлял «Кузбассразрезуголь». Экс-глава Открытого правительства Михаил Абызов В 2000-2012 гг. Михаил Абызов возглавлял совет директоров принадлежащей

01.04.2016 Представлен рейтинг федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных за 2015 г.

вести обсуждение, семинар, чтобы разобрать ошибки и посмотреть лучшие практики», - прокомментировал Михаил Абызов. На Едином портале открытых данных сейчас опубликовано свыше 7 тыс. наборов дан
30.03.2016 Михаил Абызов предложил создавать мобильные приложения для информирования о графиках работы ж/д переездов

зованием мобильных приложений. Такое мнение высказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе состоявшегося 30 марта заседания экспертной рабочей группы федерального

05.02.2016 Раскрытие данных криминальной статистики выйдет на новый уровень

ского обмена, которые в правительство намерен внести министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Вопрос раскрытия правовой статистики обсуждался 4 февраля на заседании Совета

03.12.2015 Министр РФ по вопросам Открытого правительства раскритиковал систему «Платон»

по координации деятельности Открытого правительства, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов отметил, что введение системы «Платон» и реакция основных участников рынка на н
23.09.2015 Ведомства раскрывают информацию в формате открытых данных с опережением графика

показатели эффективности на 2016 г. надо пересматривать по факту достигнутых результатов», - сказал Михаил Абызов. Сегодня, по словам министра, на федеральном уровне раскрыто уже более 5000 наб
17.04.2013 Михаил Абызов возглавил экспертную рабочую группу по интернет-порталу «Российская общественная инициатива»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра Михаила Абызова руководителем экспертной рабочей группы федерального уровня по интернет-порталу «Российская общественная инициатива». Согласно распоряжению, Абызову необходимо в месячный срок п

Публикаций - 69, упоминаний - 109

Абызов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Telegram Group 2940 10
Ростелеком 10948 7
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
АйТи 1519 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
АйТи - Ринтех 14 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
Антарес 33 2
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 2
ЕС-лизинг 22 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем - CPS 18 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
TON Foundation 11 1
Google LLC 12690 1
TON Labs 1 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 15 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Protocol Labs 2 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Транзит-Телеком 8 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 1
East Telecom - Ист Телеком 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
RuCom 4 4
Wirecard 4 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 3
Региональные энергетические сети 3 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Почта России ПАО 2370 3
Bright Capital 14 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 2
TON Issuer 5 2
Larnabel Ventures 3 2
Norma Investments Limited 2 2
Batios Holdings Limited 2 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 2
Красный октябрь 33 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Dokia Capital 1 1
United Traders 2 1
Резонанс НПП 407 1
Фонд электронной демократии 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Инконсалт Коллегия адвокатов Москвы 1 1
Доктор на работе 17 1
medMe - Джибукинг - Gbooking 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Федеральное казначейство России 1949 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 9
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 9
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 9
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Free TON Community 6 4
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СибАкадемИнновация 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
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Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 16 2
TON Crystal - Everscale 3 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
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Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
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Елистратов Николай 90 21
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Матвеева Татьяна 110 21
Стрельцов Андрей 62 20
Евраев Михаил 266 18
Нестеренко Татьяна 42 18
Лопаткин Герман 104 18
Авербах Владимир 127 18
Казарин Станислав 175 18
Громов Иван 102 18
Дюбанов Анатолий 95 16
Медведев Дмитрий 1665 16
Бойко Елена 152 15
Федулов Владислав 86 15
Никуличев Андрей 43 15
Петрушин Андрей 110 15
Клементьев Андрей 18 15
Нечепоренко Юрий 27 15
Прокошев Андрей 32 15
Холодняков Юрий 15 15
Лысенко Эдуард 317 13
Скляр Алексей 54 11
Оголь Елена 24 11
Денисов Андрей 23 11
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Дуров Павел 329 10
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