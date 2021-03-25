Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Опенышева Светлана
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Публикаций - 54, упоминаний - 89
Опенышева Светлана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
|АйТи 752 10
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
|Microsoft Corporation 11143 8
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
|VK - Mail.ru Group 2485 4
|SAP CIS - САП СНГ 757 3
|Software AG & IDS Scheer 109 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|Летограф - Letograf 65 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
|Simtech Development 5 1
|Shopify 14 1
|АИС Город 2 1
|Samsung Electronics 5714 1
|SAP SE 3218 1
|Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
|Magento Inc 26 1
|SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
|1С 3770 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
|Открытие ФК 538 1
|Четвернин Алексей 651 17
|Петрушин Андрей 64 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 31 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 76 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Крюков Сергей 26 11
|Звягина Наталья 64 11
|Салбиев Алан 30 11
|Козлов Александр 54 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Абаев Даурен 12 11
|Веселов Илья 11 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 17 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Распопин Николай 12 11
|Торбин Сергей 11 11
|Лапин Тимур 11 11
|Иванов Алексей 76 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Акимов Максим 167 11
|Носков Константин 201 11
|Левин Леонид 83 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Чамара Денис 57 11
|Попов Сергей 72 11
|Бойко Елена 151 11
|Раков Ярослав 48 11
|Албычев Александр 74 11
|Чернякова Елена 26 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Новиков Павел 67 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru