Опенышева Светлана

В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных 1

Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux 1

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Как привлечь граждан к управлению государством 1

Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1

Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1

Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1