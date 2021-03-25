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Опенышева Светлана


25.03.2021 В ульяновских МФЦ заработал голосовой помощник «Ростелекома» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
15.08.2018 В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 3
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1
28.07.2016 Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux 1
10.06.2016 ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям 25
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
09.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
02.09.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
19.08.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
28.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
15.07.2014 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» 1
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
19.04.2013 Продукция ульяновских ИТ-компаний будет маркироваться знаком «Сделано в Ульяновске» 1
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
14.12.2012 В Ульяновской области установлены инфоматы для доступа к порталу госуслуг 1

Публикаций - 54, упоминаний - 89

Опенышева Светлана упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
АйТи 752 10
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Microsoft Corporation 11143 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Software AG & IDS Scheer 109 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Летограф - Letograf 65 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Simtech Development 5 1
Shopify 14 1
АИС Город 2 1
Samsung Electronics 5714 1
SAP SE 3218 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Magento Inc 26 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
3770 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Открытие ФК 538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 18
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство Москвы 653 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Правительство РФ 2207 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Федеральное казначейство России 766 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Росимущество - Управления информационных технологий 11 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6670 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Linux OS 4272 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
АН-124 Руслан 1 1
Simtech CS-Cart 13 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Четвернин Алексей 651 17
Петрушин Андрей 64 11
Селиванов Дмитрий 48 11
Ермолаев Артем 340 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 31 11
Лопаткин Герман 102 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 76 11
Ляшенко Сергей 29 11
Стрельцов Андрей 53 11
Крюков Сергей 26 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 30 11
Козлов Александр 54 11
Рудзевич Мария 34 11
Абаев Даурен 12 11
Веселов Илья 11 11
Меджитов Тимур 56 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 17 11
Алексеев Владимир 16 11
Ачкасов Павел 11 11
Распопин Николай 12 11
Торбин Сергей 11 11
Лапин Тимур 11 11
Иванов Алексей 76 11
Ковнир Евгений 71 11
Акимов Максим 167 11
Носков Константин 201 11
Левин Леонид 83 11
Матвеева Татьяна 83 11
Чамара Денис 57 11
Попов Сергей 72 11
Бойко Елена 151 11
Раков Ярослав 48 11
Албычев Александр 74 11
Чернякова Елена 26 11
Песчанских Георгий 37 11
Новиков Павел 67 11
Россия - Российская федерация - РФ 57617 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 22
Россия - Ростовская область 864 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 15
Россия - Ульяновская область 354 13
Казахстан - Республика 2646 12
Россия - Тульская область 754 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - Республика Алтай 687 11
Россия - Сахалинская область 435 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 11
Россия - Республика Мордовия 390 11
Россия - Кировск - Кировская область 305 11
Россия - Челябинская область 660 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
Россия - Архангельская область 344 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Восточная Европа 1688 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - Грозный 95 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Япония 2808 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Заволжье 19 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Ульяновск 297 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Сибирь 880 1
Дания - Королевство 371 1
Индия - Республика 2181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 11
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
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