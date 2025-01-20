Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Распопин Николай



20.01.2025 В енисейской деревне Назимово впервые появилась устойчивая мобильная связь и интернет от «Ростелекома» 1
09.12.2024 Оптика «Ростелекома» дошла до поселка Новоназимово на севере Красноярского края 1
02.12.2024 «Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в селе Хомутово Красноярского края 1
18.10.2024 Колмогорово в Сети: «Ростелеком» проложил оптику до старинной деревни на севере Красноярского края 1
13.09.2024 Более 1600 сельчан из Красноярского края впервые вышли на связь 1
29.08.2024 «Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптической линии связи на севере Красноярского края 1
13.08.2024 Жители Новой Еловки и Сучково в Красноярском крае впервые вышли на связь 1
26.06.2024 Правительство Красноярского края, СибГУ и Security Vision подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.01.2024 Малые села Гмирянка и Хандала впервые вышли на связь 1
22.01.2024 «Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
20.10.2023 Более 500 сельчан из Красноярского края впервые получили надежную сотовую связь 1
04.09.2023 В пяти деревнях Красноярского края впервые появилась надежная мобильная связь 1
15.08.2023 В деревне Ношино Красноярского края впервые появилась мобильная связь 1
11.08.2023 «Ростелеком» создает цифровой хаб для безопасности городов Красноярского края 1
13.07.2023 Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился в малых селах Красноярского края 1
27.10.2022 Еще 800 жителей Красноярского края впервые получили мобильную связь 1
13.10.2022 В трех селах Красноярского края впервые появилась мобильная сеть 1
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
15.11.2021 Самым северным населенным пунктом страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре 1
09.06.2021 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Распопин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 11
МегаФон 8803 9
Ростелеком 9699 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 5
Telegram Group 1983 2
Базальт СПО - BaseALT 654 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Цифра ГК 2426 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Россети Ленэнерго 1700 3
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 3 2
Жемчужина - Санаторий 56 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Почта России ПАО 2112 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 11
Федеральное казначейство России 1772 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 37 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 10
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 6
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 12
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 9
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2849 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 14 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
VK - Mail.ru Одноклассники - ОК Видео 5 1
Стрельцов Андрей 60 12
Ковнир Евгений 75 11
Акимов Максим 187 11
Носков Константин 236 11
Левин Леонид 130 11
Матвеева Татьяна 104 11
Чамара Денис 59 11
Попов Сергей 135 11
Бойко Елена 152 11
Иванов Алексей 131 11
Раков Ярослав 50 11
Албычев Александр 150 11
Чернякова Елена 29 11
Калина Роман 62 11
Бутенко Юрий 65 11
Комар Евгений 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Новиков Павел 97 11
Песчанских Георгий 38 11
Селиванов Дмитрий 51 11
Козлов Александр 68 11
Ермолаев Артем 378 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 32 11
Лопаткин Герман 104 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 98 11
Ляшенко Сергей 29 11
Крюков Сергей 30 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 30 11
Петрушин Андрей 110 11
Рудзевич Мария 36 11
Абаев Даурен 13 11
Шайхутдинов Роман 113 11
Опенышева Светлана 64 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 18 11
Алексеев Владимир 18 11
Ачкасов Павел 11 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 30
Россия - РФ - Российская федерация 144186 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 12
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 12
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 12
Казахстан - Республика 5525 11
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 11
Россия - ЦФО - Калужская область 979 11
Россия - УФО - Челябинская область 1210 11
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 11
Россия - УФО - Тюменская область 1141 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 11
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 10
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - СФО - Омская область 665 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 18 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Ярцево 18 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 39 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 11
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Судебная власть - Мировой суд 83 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Всероссийская перепись населения 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 13
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще