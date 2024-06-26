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Правительство Красноярского края, СибГУ и Security Vision подписали соглашение о стратегическом партнерстве

26 июня на 1-ой Межрегиональной конференции по информационной безопасности в Сибирском федеральном округе «Инфофорум-Енисей» министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, ректор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Эдхам Акбулатов и генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно будет направлено на:

В рамках сотрудничества стороны планируют осуществлять подготовку профильных специалистов в области управления информационной безопасностью и освоения передовых средств защиты информации на базе платформы Security Vision; развивать проектную, научно-практическую и научную деятельность студентов, аспирантов и сотрудников СибГУ; реализовывать совместные научно-исследовательские проекты. Кроме того, для отработки практических навыков у студентов было принято решение открыть специализированную лабораторию Security Vision на базе СибГУ.

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«Security Vision ведет планомерную работу по распространению передовых знаний и лучших практик в сфере информационной безопасности, рассматривая это как важную, социально значимую деятельность. Студенты – будущие ИБ-профессионалы находятся в фокусе нашего особого внимания: компания активно взаимодействует с ведущими вузами, которые готовят специалистов по специальности «Информационная безопасность». Сотрудничество Security Vision и СибГУ имеет долгую успешную историю. Подписание соглашения позволит вывести его на еще более высокий уровень и еще больше повысить качество подготовки ИБ-кадров Красноярского края», — прокомментировал Руслан Рахметов.

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