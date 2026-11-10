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Акбулатов Эдхам
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Акбулатов Эдхам и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9800 1
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 1
|Ростелеком 11103 1
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 293 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 475 1
|МТС SIM-карты - МТС Абонент 144 1
|MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 52 1
|Поповский Александр 93 1
|Зубакин Василий 6 1
|Верещагин Сергей 5 1
|Распопин Николай 51 1
|Кравцов Роман 89 1
|Рахметов Руслан 68 1
|Нуралиев Борис 299 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.