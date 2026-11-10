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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204171
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Акбулатов Эдхам

СОБЫТИЯ


10.11.2026 В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным 1
26.06.2024 Правительство Красноярского края, СибГУ и Security Vision подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
22.03.2024 Правительство Красноярского края, СибГУ и «1С» заключили меморандум о сотрудничестве 1
08.02.2011 МТС инвестирует более 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи Красноярского края 1
15.12.2010 «Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о создании «электронного правительства» 1
18.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: текущая хроника 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Акбулатов Эдхам и организации, системы, технологии, персоны:

9800 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16338 1
Ростелеком 11103 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 293 1
Черемушки 64 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 118 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 395 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5497 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1573 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 475 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7466 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23362 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2581 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3865 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10328 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2684 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26748 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1790 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1930 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 674 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1171 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 144 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 52 1
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Зубакин Василий 6 1
Верещагин Сергей 5 1
Распопин Николай 51 1
Кравцов Роман 89 1
Рахметов Руслан 68 1
Нуралиев Борис 299 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1726 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1735 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1963 3
Россия - РФ - Российская федерация 169723 2
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 23 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 197 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 302 1
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 41 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Россия - СФО - Красноярский край - Шушенский район 7 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 107 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 624 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2936 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58856 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6928 3
Образование в России 3059 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6663 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1025 1
Паспорт - Паспортные данные 2906 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18534 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2839 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 1
Вечерний Красноярск 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11624 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1311 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 119 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 107 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
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