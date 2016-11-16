Получите все материалы CNews по ключевому слову
|16.11.2016
|
SIM-карты МТС помогают контролировать тюменский транспорт и приборы ЖКХ
ервисы для их мониторинга и управления. Предложение МТС полностью отвечает всем требованиям», — отметил генеральный директор «АйТи Сервис» Илья Яблоков. В рамках заключенного контракта телематические SIM-карты МТС действуют в Тюменской области. В планах компании «АйТи Сервис» — расширить географию их применения в целом по всему Уральскому федеральному округу и увеличить абонентскую базу М2М
|09.11.2016
|
МТС представил итоги пилотных продаж «умных» часов для детей тюменской компании «Маяк»
як», оснащенных предустановленными SIM-картами МТС. Как рассказали CNews в компании, телематические SIM-карты МТС позволяют родителям оперативно получать доступ к информации о перемещениях ребе
|25.12.2015
|
SIM-карты МТС мониторят коммунальщиков Приамурья
Компания МТС сообщила о реализации проекта по обеспечению телекоммуникационными сервисами на основе М2М-технологий компании «Амурские коммунальные системы». В результате посредством sim-карт МТС мониторится более 170 единиц техники, задействованной в обслуживании и развитии коммунальной инфраструктуры Амурской области. Реализация проекта позволит значительно сократить расх
|18.08.2014
|
SIM-карты МТС проконтролируют местоположение петербургских автобусов
передаваемого интернет-трафика в расчете на одного клиента вырос более чем в три раза». Количество SIM-карт МТС, задействованных компаниями региона в М2М-решениях, за последний год выросло бол
|14.03.2014
|
В России используется 2,5 млн телематических sim-карт МТС
ет 18,5 млн sim-карт, в то время как общемировой рынок телематических сервисов к 2017 г. составит 400 млн устройств. За последние шесть месяцев 2013 г., с июля по декабрь, количество используемых М2М sim-карт МТС увеличилось на 450 тыс. и превысило 2,5 млн sim-карт. По оценкам МТС, это составляет 52% от общего количества телематических sim-карт в России. Наиболее активными регионами по испо
|30.01.2014
|
10 тыс. SIM-карт МТС «служат» в силовых ведомствах Татарстана
В 2014 г. МТС расширит свое сотрудничество с рядом правоохранительных и силовых ведомств Татарстана. Как сообщили CNews в компании, в общей сложности более 10 тыс. SIM-карт МТС обеспечат работу служащих в ведомствах силовых структур республики: Министерство внутренних дел РТ, Управление ГИБДД МВД по РТ, Управление внутренних дел РФ по Казани, Управление Ф
|26.12.2013
|
Более 50 тыс. sim-карт МТС используется в системе ЖКХ Новосибирска
стающий интерес к телематическим решениям мониторинга ресурсов в сфере энергетики и ЖКХ. Количество sim-карт МТС, задействованных в системах мониторинга коммунальных ресурсов в Новосибирске, за
|15.03.2013
|
Количество sim-карт МТС в системе мониторинга транспорта Костромской области достигло 1 тыс.
ния муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, а также карет скорой медицинской помощи региона. Сегодня в системе мониторинга транспорта Костромской области задействовано порядка 1 тыс. sim-карт МТС. Цель проекта – увеличить эффективность управления движением транспортных средств, повысить качество предоставляемых услуг, а также минимизировать аварийность перевозок. В режиме р
|19.12.2012
|
Около 3 тыс. sim-карт МТС используются для мониторинга пассажирского транспорта и сельхозтехники Брянской области
та удаленного мониторинга транспорта на основе M2M (machine-to-machine) решений. Порядка трех тысяч sim-карт МТС используются для автоматизированного мониторинга местоположения муниципального и
|28.11.2012
|
За год число SIM-карт МТС в М2М-решениях для бизнеса Республики Коми выросло в пять раз
ниторинга пропадает необходимость ежемесячно сообщать показания счетчиков в МРСК, так как они снимаются автоматически. Компания по обслуживанию электрических сетей «РСК Энергосервис» также установила SIM-карты МТС в своих трансформаторных подстанциях для учета объемов потребляемого электричества и снятия показаний для выставления счетов клиентам за электроэнергию. «Республика Коми является
|02.12.2011
|
Автопарк Воронежской службы скорой помощи будет обеспечен мобильными кардиографами с SIM-картами МТС
а решение проблем профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Воронежской области. До конца 2011 г. весь автопарк службы скорой помощи региона будет обеспечен мобильными кардиографами, оснащенными SIM-картами МТС для передачи данных. Благодаря реализации проекта врачи скорой помощи имеют возможность оперативно передавать электрокардиограммы, полученные во время выезда к пациенту, специал
|17.03.2011
|
Число SIM-карт МТС, задействованных в телематических сервисах, в 2010 г. выросло на 105% до 530 тыс.
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) подвела первые итоги развития М2М-проектов. Число SIM-карт МТС, задействованных в телематических сервисах, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. выросло на 105% и достигло 530 тыс. Как отмечается, популярность сервисов М2М постоянно увеличивается:
