ервисы для их мониторинга и управления. Предложение МТС полностью отвечает всем требованиям», — отметил генеральный директор «АйТи Сервис» Илья Яблоков. В рамках заключенного контракта телематические SIM-карты МТС действуют в Тюменской области. В планах компании «АйТи Сервис» — расширить географию их применения в целом по всему Уральскому федеральному округу и увеличить абонентскую базу М2М

Компания МТС сообщила о реализации проекта по обеспечению телекоммуникационными сервисами на основе М2М-технологий компании «Амурские коммунальные системы». В результате посредством sim-карт МТС мониторится более 170 единиц техники, задействованной в обслуживании и развитии коммунальной инфраструктуры Амурской области. Реализация проекта позволит значительно сократить расх

передаваемого интернет-трафика в расчете на одного клиента вырос более чем в три раза». Количество SIM-карт МТС , задействованных компаниями региона в М2М-решениях, за последний год выросло бол