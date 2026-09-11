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Пермская городская Дума
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
Пермская городская Дума и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 2
|InterTrust - ИнтерТраст 337 1
|Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 288 1
|Ростелеком 11009 1
|Кайгородова Оксана 110 1
|Белимов Александр 14 1
|Фахрутдинов Ильдар 29 1
|Хайбрахманов Альфред 1 1
|Тебелев Максим 1 1
|Вагин Игорь 6 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1822 3
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1701 3
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3358 3
|Россия - РФ - Российская федерация 167476 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.