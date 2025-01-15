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Кайгородова Оксана



15.01.2025 МТС: пермяки начали использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте 1
24.12.2024 МТС в Прикамье запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
23.12.2024 Пермяки попали в десятку самых активных участников вебинаров в сервисе «МТС Линк» 1
19.12.2024 Пермь вошла в топ-10 городов по использованию голосовых помощников 1
03.12.2024 МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна 1
27.11.2024 Пермякам стал вновь доступен безлимитный интернет 1
22.11.2024 МТС познакомит пермяков с ожившими героями сказок народов Севера 1
07.11.2024 Более 10 тыс. семей Соликамска получили доступ к «гигабиту» МТС 1
31.10.2024 Спрос на облачные сервисы MWS в Пермском крае за год вырос более чем в 1,4 раза 1
22.10.2024 МТС: в Прикамье спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в два раза 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
07.10.2024 МТС помогает предотвратить пожары в лесах Пермского края 1
30.09.2024 Пермяки могут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных от МТС 1
24.09.2024 За лето МТС в Перми заблокировала более 13 миллионов спам-звонков 1
05.09.2024 Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера 1
27.08.2024 В Перми появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС 1
05.08.2024 Пермяки смотрели фестиваль исторической реконструкции в Хохловке онлайн благодаря МТС 1
26.07.2024 Аналитика МТС: Пермский край стал одним из лидеров страны по количеству отраженных DDoS-атак с начала 2024 года 1
12.07.2024 МТС развернула LTE на фестивале воздухоплавания под Кунгуром 1
05.07.2024 Аналитика МТС: на Дягилевский фестиваль в Перми жители Китая приезжали чаще остальных зарубежных гостей 1
26.06.2024 МТС: пермяки стали чаще путешествовать в Калининградскую область 1
25.06.2024 В Перми теперь можно пользоваться смартфонами по подписке 1
18.06.2024 МТС: Пермь вошла в топ-5 городов по приросту количества туристических апартаментов 1
14.06.2024 Пермякам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС 1
06.06.2024 Юным пермякам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 1
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке 1
30.05.2024 Цифровой аудиогид от МТС познакомит с городскими легендами Кунгура 1
29.05.2024 Пермяки могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС 1
20.05.2024 МТС запустила онлайн-путеводитель по знаковым местам Пермского края 1
06.05.2024 МТС разогнала LTE в городе нефтяников и самом крупном селе Пермского края 1
24.04.2024 Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года 1
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1
01.03.2024 Пермяки могут обучиться кибербезопасности 1
28.02.2024 В Театре-Театре заработал сервис онлайн-бронирования столиков в буфете 1
22.02.2024 Пермяки могут сэкономить на связи до 30% 1
20.02.2024 Жители Прикамья теперь могут покупать eSIM через Telegram 1
13.02.2024 Пермяки вошли в десятку путешественников в Горный Сочи 1
07.02.2024 Пермяки могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ 1
01.02.2024 900 семей в новостройках Перми получили доступ к «гигабиту» от МТС 1
13.12.2023 МТС открыла базовую станцию к 300-летию Перми 1

Публикаций - 53, упоминаний - 54

Кайгородова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 53
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
Samsung Electronics 10254 2
Apple Inc 12100 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Шахты 0 1
Telegram Group 1983 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - Тикетсклауд - TicketsCloud 20 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
Xiaomi 1732 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Иртея 31 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 6
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка 2 1
Газпром ПАО 1342 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 7 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 1
Газпром - МТС Live Холл 11 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Пермская городская Дума 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Администрация Перми 21 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 13
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 13
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 13
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
МТС Big Data 265 4
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
МТС Мобильная библиотека 41 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
МТС ID 37 1
Apple iPhone 11 253 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 1
МТС Premium 50 1
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 65 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apple iPhone 15 127 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
CS Development LLC - Looky 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Алифанов Кирилл 69 1
Федотов Алексей 9 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 29
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Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 44 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
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Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 84 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
Дягилевский фестиваль 2 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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