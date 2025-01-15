Кайгородова Оксана

МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна 1

Пермякам стал вновь доступен безлимитный интернет 1

МТС познакомит пермяков с ожившими героями сказок народов Севера 1

МТС помогает предотвратить пожары в лесах Пермского края 1

Пермяки могут бесплатно обучиться в Школе аналитиков данных от МТС 1

Абоненты МТС в Перми смогут звонить через умные колонки на телефонные номера 1

В Перми появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС 1

Пермяки смотрели фестиваль исторической реконструкции в Хохловке онлайн благодаря МТС 1

МТС развернула LTE на фестивале воздухоплавания под Кунгуром 1

В Перми теперь можно пользоваться смартфонами по подписке 1

Пермякам доступен экосистемный сервис оплаты частями от МТС 1

Юным пермякам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 1

МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке 1

Цифровой аудиогид от МТС познакомит с городскими легендами Кунгура 1

Пермяки могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС 1

МТС разогнала LTE в городе нефтяников и самом крупном селе Пермского края 1

МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1

Пермяки могут обучиться кибербезопасности 1

Жители Прикамья теперь могут покупать eSIM через Telegram 1