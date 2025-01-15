Кайгородова Оксана
Кайгородова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Алифанов Кирилл 69 1
|Федотов Алексей 9 1
|Махонин Дмитрий 12 1
|Попов Андрей 111 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Мазеин Игорь 2 1
|Горький Максим 16 1
|Аветисян Армен 47 1
|Вавилов Василий 1 1
|Акопов Сергей 21 1
|Балков Родион 1 1
|Гохберг Леонид 5 1
|Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 13 1
|Чечушков Григорий 2 1
|Максимович Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.