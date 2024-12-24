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МТС в Прикамье запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети семи отечественных базовых станций стандарта LTE, произведенных компанией «ИРТЕЯ», на территории Пермского края. Новое оборудование будет также запущено еще в 36 регионах страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К концу 2024 г. МТС установит и запустит в опытно-коммерческую эксплуатацию большинство из 200 базовых станций LTE 800 и LTE 1800, которые будут работать в 37 различных регионах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до европейской части и юга России. В течение 2025 г. будут подключены еще 1000 базовых станций «ИРТЕЯ» по всей стране. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства.

Оборудование разработано и произведено ООО «ИРТЕЯ», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Базовые станции будут установлены в том числе в диапазонах 2100 МГц и 2600 МГц в местах с более плотной концентрацией пользователей.

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«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства – огромный скачок вперед для всей телеком-отрасли страны и важное слагаемое технологического суверенитета России. Вместе с партнерами из «ИРТЕИ» и коллегами из отраслевых институтов мы прошли огромный путь – с начала разработки концепции до выпуска первой промышленной партии оборудования. Этот амбициозный проект удалось реализовать благодаря поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи"», - сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«В первом квартале следующего года в Пермском крае новое оборудование будет запущено в Соликамском, Красновишерском, Чернушинском, Чайковском и Пермском районах. Для всех нас ввод в эксплуатацию отечественных базовых станций – важный этап в развитии телеком-отрасли. Оборудование будет испытано в совершенно различных климатических условиях, а за его работой будут пристально следить специалисты МТС разных направлений», - отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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