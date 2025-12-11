Разделы

Россия УФО Пермский край Соликамск

Россия - УФО - Пермский край - Соликамск

СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
06.10.2025 «МегаФон»: пермяки не готовы расставаться с легендарными телефонами из нулевых 1
09.07.2025 МТС и правительство Пермского края договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе 1
07.07.2025 Эра промышленного успеха Прикамья: «Ростелеком» и «Соликамский магниевый завод» объединяют усилия для цифровой трансформации производства 1
12.05.2025 Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 3000 пермяков 1
12.03.2025 МТС пришла к жителям еще четырех деревень Прикамья 1
12.02.2025 МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку 2
24.01.2025 «МегаФон» усилил связь в третьем по величине городе Прикамья 2
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
07.11.2024 Более 10 тыс. семей Соликамска получили доступ к «гигабиту» МТС 2
05.08.2024 «МегаФон» установил телеком-оборудование в соляной столице России 2
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
28.05.2024 «МегаФон» обеспечил мобильной связью и интернетом участки автотрасс Кунгур-Соликамск, Барда-Куеда, Голдыри-Орда-Октябрьский 1
28.08.2020 МТС и правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов 2
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 6
19.01.2017 Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился 1
19.08.2016 Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
25.12.2015 «Билайн» запустил 4G еще в одном городе Пермского края 1
14.12.2015 «Билайн» фиксирует рост спроса на мобильный интернет среди своих абонентов в Пермском крае 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 3
31.07.2015 МТС удвоила скорость в сети LTE в Пермском крае 1
14.07.2015 Бизнес Прикамья координирует сотрудников в онлайн-режиме 2
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
09.10.2014 «Билайн» улучшил качество сети и увеличил зону покрытия в Пермском крае 2
10.07.2014 МТС полностью обновит оборудование в Пермском крае 1
14.05.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в новые города Югры 1
13.05.2014 ТТК завершил строительство сети ШПД в Соликамске 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
24.07.2013 Абоненты МТС в Пермском крае вдвое увеличили объем трафика мобильного интернета 1
28.03.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае 1
01.02.2013 «Воентелеком» отрицает конспирологию в гибели своего топ-менеджера 1
29.01.2013 МТС: синергетический эффект за счет интеграции мобильных и фиксированных технологий по итогам 2011-2012 г. составит порядка $200 млн 1
14.01.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Соликамске Пермского края 2
18.12.2012 МТС выходит в новые города с услугами платного телевидения и доступа в интернет 1
18.10.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Соликамске Пермского края 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 20
МегаФон 9906 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 5
Samsung Electronics 10625 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 3
Ростелеком 10311 3
Sony 6634 3
Сван 28 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Huawei 4221 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
HTC Corporation 1505 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 18 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Перминформ 1 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
Apple Inc 12629 1
LG Electronics 3675 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
ZTE Corporation 772 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 164 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Cisco Systems 5223 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Металлург КБ 24 1
Уралхим - Уралкалий ПАО - Сильвинит - Соликамский калийный комбинат 11 1
101Hotels.com 456 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Чайковский текстиль 6 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 12 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Hyundai Motor Company 419 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 6
Пропускная способность - Bandwidth 1832 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9512 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 342 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 3
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 88 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1885 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 2
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
МТС ВОЛС 19 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 22 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPhone 5 777 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 1
Кайгородова Оксана 76 6
Попов Андрей 115 4
Коваль Валерий 38 3
Шмалев Андрей 29 3
Шиловских Петр 19 2
Огарков Борис 6 2
Алифанов Кирилл 70 2
Махонин Дмитрий 18 2
Белимов Александр 14 1
Земеров Николай 3 1
Хрусталев Даниил 7 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Амелин Сергей 1 1
Дикевич Валерий 1 1
Якимов Владимир 2 1
Пфлаумер Евгений 28 1
Лобченко Владимир 3 1
Маслаков Владимир 1 1
Фахрутдинов Ильдар 18 1
Вендольская Елена 2 1
Димухамедов Руслан 1 1
Чайкина Елизавета 1 1
Федотов Алексей 9 1
Егоров Игорь 43 1
Васильев Евгений 128 1
Сердюков Анатолий 84 1
Ковалев Дмитрий 39 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Зайцев Павел 46 1
Королев Константин 13 1
Горький Максим 19 1
Галактионова Инесса 97 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 40
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 24
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 20
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 19
Россия - РФ - Российская федерация 156943 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 15
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 40 14
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 9
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 24 8
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 27 8
Россия - УФО - Тюменская область 1255 8
Россия - УФО - Свердловская область 1740 7
Россия - УФО - Челябинская область 1388 6
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 75 5
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 5
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 4
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 4
Россия - УФО - Курганская область 580 4
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 3
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 52 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 2
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 41 2
Россия - СФО - Иркутская область - Черемхово 17 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 27 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 50 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 2
Аренда 2584 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5325 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
День молодёжи - 27 июня 999 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
