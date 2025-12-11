Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Пермский край Соликамск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Кайгородова Оксана 76 6
|Попов Андрей 115 4
|Коваль Валерий 38 3
|Шмалев Андрей 29 3
|Шиловских Петр 19 2
|Огарков Борис 6 2
|Алифанов Кирилл 70 2
|Махонин Дмитрий 18 2
|Белимов Александр 14 1
|Земеров Николай 3 1
|Хрусталев Даниил 7 1
|Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
|Амелин Сергей 1 1
|Дикевич Валерий 1 1
|Якимов Владимир 2 1
|Пфлаумер Евгений 28 1
|Лобченко Владимир 3 1
|Маслаков Владимир 1 1
|Фахрутдинов Ильдар 18 1
|Вендольская Елена 2 1
|Димухамедов Руслан 1 1
|Чайкина Елизавета 1 1
|Федотов Алексей 9 1
|Егоров Игорь 43 1
|Васильев Евгений 128 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Ковалев Дмитрий 39 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Зайцев Павел 46 1
|Королев Константин 13 1
|Горький Максим 19 1
|Галактионова Инесса 97 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.