Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Россия УФО Пермский край Чайковский городской округ Чайковский


СОБЫТИЯ


05.03.2026 МТС расширила сеть отечественных базовых станций в Прикамье 1
06.10.2025 «МегаФон»: пермяки не готовы расставаться с легендарными телефонами из нулевых 1
23.06.2025 Малые города Прикамья приросли трафиком 1
18.03.2025 МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции 1
17.03.2025 «МегаФон» «подвез» интернет на пермские автодороги 1
24.12.2024 МТС в Прикамье запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
07.10.2024 МТС помогает предотвратить пожары в лесах Пермского края 1
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 1
14.08.2023 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья 1
25.12.2015 «Билайн» запустил 4G еще в одном городе Пермского края 1
04.09.2015 «Ростелеком» начал строительство точек доступа в интернет в Пермском крае в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
31.07.2015 МТС удвоила скорость в сети LTE в Пермском крае 1
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
16.09.2014 В школах Пермского края открылись мобильные библиотеки 1
26.05.2011 Завершено тиражирование системы Directum в филиалах «Газпром трансгаз Чайковский» 1
15.01.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует метрологическую службу на базе КАС «Бизнес Люкс» 1
15.04.2008 В Пермском крае выявлен случай массового падежа домашней птицы 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 9
МегаФон 10169 4
Ростелеком 10463 3
Samsung Electronics 10748 2
Huawei 4308 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
Sony 6648 2
HTC Corporation 1506 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 520 2
МТС - Иртея 89 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3176 1
Apple Inc 12802 1
LG Electronics 3687 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
ZTE Corporation 777 1
Directum - Директум 1191 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 252 1
Компьютер НПО 73 1
Перминтех 3 1
Газпром ПАО 1431 2
Газпром трансгаз 155 2
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 97 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8255 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25824 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1684 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7724 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3370 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1106 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4385 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12361 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6658 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13096 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1861 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1550 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2062 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13106 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 2
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 375 1
Apple iPhone 5 782 1
Apple iPad mini 425 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2122 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Кайгородова Оксана 87 6
Попов Андрей 115 2
Шиловских Петр 23 2
Логинов Александр 48 1
Балуев Евгений 31 1
Козловский Петр 9 1
Дурманов Евгений 1 1
Мингалиева Олеся 1 1
Фахрутдинов Ильдар 20 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1692 18
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 9
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 8
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 28 6
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 159212 5
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 5
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 19 5
Россия - УФО - Пермский край - Карагайский район - Карагай 12 4
Россия - УФО - Пермский край - Березники 67 4
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 27 4
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 30 3
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 2
Россия - УФО - Челябинская область 1427 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 2
Европа 24714 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1381 1
Беларусь - Белоруссия 6101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2721 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2134 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 1
Россия - УФО - Тюменская область 1300 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 981 1
Россия - УФО - Курганская область 600 1
Россия - Крайний Север 325 1
Россия - Александровск 6 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 1
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 1
Россия - Северный Урал 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5942 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1356 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2979 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3199 1
Зоология - наука о животных 2796 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1411 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 323 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2604 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 137 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 763 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8268 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1755 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 80 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 171 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 87 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240