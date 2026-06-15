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Большое Савино международный аэропорт федерального значения города Перми ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2026 «МегаФон» усилил сеть в Перми для растущей нагрузки во время Дягилевского фестиваля 1
23.10.2023 Цифровые технологии помогут организовать правильное питание для пермских буренок 2
09.10.2023 В пяти районах Перми улучшили связь 2
26.04.2023 Для туристов и не только: в Каменном городе запустили связь и интернет 2
06.06.2022 В Пермском аэропорту появился робот-консультант 3
06.06.2016 Министра связи Пермского края задержали по делу о крупном мошенничестве 1
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
30.09.2014 МТС запустила сеть LTE в Прикамье 2
19.01.2010 Пилот истребителя МиГ-31 остался без кислорода 1
12.08.2009 МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Перми 1
31.07.2007 «ВымпелКом» запускает WiFi в российских аэропортах 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Большое Савино и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10536 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15450 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 2
Samsung Electronics 10973 1
Huawei 4484 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2159 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 1
Sony 6717 1
HTC Corporation 1512 1
Promobot - Промобот 165 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 1
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гёкчен - Аэропорт Стамбул имени Сабихи́ Гёкче́н - ИАТА: SAW, ИКАО: LTFJ 6 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 502 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 250 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3560 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3387 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9944 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9282 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22655 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4300 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7829 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7522 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9743 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1143 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11632 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6796 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 262 2
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференция - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 282 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13361 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7295 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4116 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9188 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17757 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1737 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9139 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9084 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12671 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15780 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5461 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3581 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Фомин Павел 59 3
Попов Андрей 116 2
Балуев Евгений 31 2
Гладкова Наталья 1 1
Киселёв Алексей 87 1
Кивокурцев Олег 99 1
Дымбрылов Дмитрий 2 1
Овчинников Иван 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1663 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1760 6
Россия - РФ - Российская федерация 163856 5
Россия - УФО - Пермский край - Фролы 8 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1752 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 2
Россия - Лобаново 10 1
Россия - Северный Урал 9 1
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 31 1
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 42 1
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 12 1
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 22 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1893 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Россия - СФО - Новосибирск 4824 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 998 1
Турция - Турецкая республика 2582 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 193 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 363 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 169 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 258 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 292 1
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 58 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 48 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7353 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26908 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56866 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 459 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4459 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3126 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2396 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10130 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6088 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6547 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6634 1
Зоология - наука о животных 2851 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11137 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8411 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1230 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 192 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 58 1
Дягилевский фестиваль 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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