Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Большое Савино международный аэропорт федерального значения города Перми ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 17
Большое Савино и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10536 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15450 3
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 2
|Samsung Electronics 10973 1
|Huawei 4484 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2159 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 1
|Sony 6717 1
|HTC Corporation 1512 1
|Promobot - Промобот 165 1
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 534 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
|Фомин Павел 59 3
|Попов Андрей 116 2
|Балуев Евгений 31 2
|Гладкова Наталья 1 1
|Киселёв Алексей 87 1
|Кивокурцев Олег 99 1
|Дымбрылов Дмитрий 2 1
|Овчинников Иван 2 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 192 1
|ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 58 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.