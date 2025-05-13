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Овчинников Иван
|13.05.2025
|Подтверждена совместимость GitFlic и Engee 1
|06.06.2016
|Министра связи Пермского края задержали по делу о крупном мошенничестве 1
Овчинников Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1518 1
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