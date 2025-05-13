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Овчинников Иван



13.05.2025 Подтверждена совместимость GitFlic и Engee 1
06.06.2016 Министра связи Пермского края задержали по делу о крупном мошенничестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Овчинников Иван и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 694 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
MBSE - Model-Based Systems Engineering - Модельно-ориентированная системная инженерия - Model-Based Design, MBD - Методология модельно-ориентированного проектирования 5 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11841 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5314 1
Ритм - Engee 4 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174398.
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