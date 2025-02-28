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Ритм Engee
Ритм и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 59 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 1
|Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
|Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 11 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 472 1
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
|Кузьмин Евгений 18 2
|Евсеев Алексей 1 1
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