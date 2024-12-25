Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V

В России успешно протестировали аналогичную Matlab отечественную систему динамического моделирования Engee на отечественных микроконтроллерах «MIK32 Амур».

Новый алгоритм на чипах RISC-V

Как стало известно CNews, в России успешно протестировали новый управляющий код, созданный с помощью российской системы динамического моделирования Engee — отечественного аналога Matlab.

Тестирование проводили на отладочной плате RISC-V микроконтроллера «MIK32 Амур» компании «Микрон» (входит в ГК «Элемент»). Функционирование ПО обеспечивалось с помощью ОС, разработанной специально под Engee ,«РИТМ.Реальное время». Она основана на GNU/Linux (Arch Linux) с ядром Linux RT-PREEMPT.

По заявлению «Микрона», Engee открывает новые возможности для импортозамещения. Платформу используют в авиастроении, автомобилестроении, энергетике, социальной сфере и ряде других ключевых отраслей.

Разработчики утверждают, что использование методологии модельно-ориентированного проектирования системы Engee существенно повышает надежность разрабатываемых алгоритмов управления и сокращает время создания сложных технических систем в областях производства авиации, космических аппаратов, транспортных средств, автомобилей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем радиолокации и многих других — в два-пять раз.

Подробности об Engee

Платформа Engee, созданная компанией «Ритм», представляет собой рабочую среду для динамического моделирования сложных технических систем с применением методологии модельно-ориентированного проектирования. Она применяется для моделирования, виртуального тестирования, ранней верификации, генерации кода встроенного программного обеспечения и полунатурного моделирования. В состав Engee входят библиотеки блоков, содержащие специализированные алгоритмы для базовой обработки сигналов, аудио, изображений, РЛС, беспроводных систем и других областей техники.

На «MIK32 Амур» протестировали новый управляющий код на платформе Engee

Engee предлагает возможность создавать интерактивные скрипты для технических расчетов в сочетании с динамическим моделированием. Тесты подтвердили высокую эффективность работы всех компонентов и интерфейсов микроконтроллера.

Представители «Микрона» отметили, что Engee помогает предприятиям высокотехнологичной промышленности создавать новую конкурентоспособную технику, включая самолеты, спутники, поезда и космические аппараты.

«Мы успешно использовали ее при разработке наших микроконтроллеров «Амур» для применения в критически важных инфраструктурах и автоматизированных системах», — отметил Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Микрон».

В «Микроне» также сообщили CNews, что возможно, в будущем «Амур» будет поставляться уже с предустановленным ПО, но этот вопрос еще не обсуждали.

«Амур» поступил в массовую продажу недавно

В конце февраля 2024 г. CNews писал о начале массовых продаж «MIK32 Амур». Микроконтроллер прошел все стадии тестирования и отладки и был запущен в серийное производство. Продукт доступен через дистрибьюторскую сеть АО «Микрон», включая розничную продажу через компанию «Теллур Электроникс». Цена для конечного потребителя составляет 2998 рублей за штуку. С завода «Микрон» в Зеленограде микроконтроллеры отгружаются партиями по 2500 штук.

Технические характеристики «MIK32 Амур»: однократно программируемое постоянное запоминающее устройство (ОПЗУ) объемом 256 бит, оперативная память (ОЗУ) на 16 КБ и энергонезависимое ПЗУ (EEPROM) на 8 КБ. Предусмотрена поддержка внешней памяти программ (QSPI Flash) объемом до 16 МБ, кэш-память внешней шины составляет 1 КБ.

Таймеры микроконтроллера представлены в 16- и 32-разрядных вариантах с поддержкой ШИМ (широтно-импульсной модуляции), а также функциями захвата и сравнения сигналов.

Интерфейсы устройства включают SPI, I2C, UART и датчик температуры. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) имеет 12-битное разрешение, восемь каналов и максимальную частоту дискретизации 1 МГц. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) тоже обладает 12-битным разрешением, двумя каналами и максимальной частотой дискретизации 1 МГц. Часы реального времени поддерживают полный календарь и работают на тактовых частотах от 1 до 32 МГц.

Ключевые особенности микроконтроллера включают аппаратную поддержку криптографических алгоритмов ГОСТ 34.12–2018 и AES128, а также широкий рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.