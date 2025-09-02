Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Arch Linux


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook 1
25.12.2024 Российского «убийцу» Matlab запустили на отечественных чипах RISC-V 1
22.11.2024 С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок 1
05.11.2024 Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам 1
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux 1
13.08.2024 Самый популярный в мире Linux будет выходить с нестабильным ядром, чтобы угодить пользователям 1
06.05.2024 Пользователь Linux создала бесплатную утилиту для мгновенного удаления всей рекламы из ОС Windows 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi 1
25.08.2022 Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями 1
03.06.2022 На iPad научились запускать Linux 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
22.01.2021 Разработчики знаменитых Linux-дистрибутивов готовят бойкот Google из-за его драконовских правил 1
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
11.11.2019 Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие 1
29.01.2019 Знаменитый крошечный ПК за $25 получил флеш-память и стал еще меньше 1
12.07.2018 В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО 1
12.07.2018 Программа для чтения PDF под Linux шпионила за пользователями 1
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом 1
09.06.2017 Россияне нашли Linux-троян, который берет в плен Raspberry Pi и заставляет добывать криптовалюту 1
12.02.2014 Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой 1
14.01.2014 TrueConf поддержал пользователей Linux 1
25.08.2011 Системе Linux исполнилось 20 лет 1
26.06.2008 Анонсирован Archlinux 2008.06 «Overlord» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Arch Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1333 8
Microsoft Corporation 25030 8
GitHub 924 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1542 5
Google LLC 12070 4
X Corp - Twitter 2896 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 3
Intel Corporation 12413 2
Huawei 4108 2
Ред Софт - Red Soft 886 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 44 2
Telegram Group 2375 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Yandex - Яндекс 8065 2
Apple Inc 12399 2
IBM - International Business Machines Corp 9504 2
Broadcom - VMware 2436 1
Ростелеком 10090 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2243 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 27 1
Fosshost - The Radix Project 2 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 544 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4324 1
TrueConf - ТруКонф 415 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Allwinner Technology 18 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Meta Platforms - Facebook 4496 1
GNOME Foundation 22 1
TurboLinux - Pacific HiTech 96 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 46 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 359 1
Базальт СПО - BaseALT 738 1
Proton Technologies AG 42 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 36 1
Valve Software 228 1
Kickstarter 129 1
Транснефть 316 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1281 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4639 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2876 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 212 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 151 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6185 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2222 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26533 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21464 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 9
Repository - Репозиторий 977 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9684 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 5
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 630 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6739 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13301 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7505 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12772 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6137 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12532 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14783 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12648 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12026 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11875 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12094 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11047 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 488 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 442 2
DDR - Double data rate 2842 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2068 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2923 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 149 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2199 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10014 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13175 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7977 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 2
Linux OS 10604 29
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 913 20
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 17
Linux - Debian GNU 512 17
Microsoft Windows 16107 12
SUSE openSUSE 96 10
Linux Slackware 30 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 8
Linux GNU - Gentoo 41 7
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 305 6
Apple macOS 2174 4
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 4
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 26 4
Google Android 14454 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4942 3
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 237 3
Red Hat RPM - Package Manager 162 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 3
Google Android Things 8 3
Raspberry Pi OS 13 3
Acorn RISC OS 3 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu MATE 4 3
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 39 3
Microsoft Windows 11 657 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3391 3
Linux KDE Plasma 241 3
Bandai Namco Entertainment - Pacman - Pac-Man - Puck Man 10 3
Broadcom BCM chip 64 3
AUR - Arch User Repository - Пользовательский репозиторий 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2292 2
Microsoft Windows 10 1841 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1160 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 500 2
Raspberry Pi Compute Module 18 2
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 2
Apple iOS 8101 2
Google Chrome - браузер 1614 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 2
StatCounter 428 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 185 2
Гинятуллин Роман 61 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 3
Зайцев Михаил 293 1
Дуров Павел 299 1
Готальский Михаил 95 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Тергоев Михаил 1 1
Мельникова Анастасия 428 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Gilg Roman - Гильг Роман 1 1
Chvatal Tomas - Хватал Томас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 2
Польша - Республика 1996 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 2
Нидерланды 3585 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Иллинойс 334 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Япония 13429 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
Германия - Федеративная Республика 12850 1
Германия - Берлин 723 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 679 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 646 1
Россия - ДФО - Магаданская область 451 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 549 1
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 1
США - Калифорния 4691 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 881 1
Россия - ДФО - Амурская область 802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 535 2
НКО - Некоммерческая организация 531 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2326 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
Аудит - аудиторский услуги 2936 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 149 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2544 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1697 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Религия 148 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3519 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 258 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1032 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5847 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2532 1
Энергетика - Energy - Energetically 5375 1
Liliputing 69 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 121 1
The Register - The Register Hardware 1650 1
Ars Technica 432 1
CNX Software 17 1
Reddit 340 1
Tom’s Hardware 478 1
TechSpot 148 1
DistroWatch 12 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: