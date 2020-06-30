Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО

Бесплатный VPS-хостинг для открытых проектов

В рамках проекта Fosshost запущен некоммерческий облачный провайдер, на бесплатной основе предоставляющий виртуальные серверы (VPS) и другие услуги проектам с открытым исходным кодом, пишет 9to5linux.

На помощь со стороны Fosshost могут претендовать как новые, так и уже состоявшиеся проекты. Провайдер не гарантирует, что любая заявка на бесплатный хостинг будет одобрена, но приводит перечень критериев, на которые ориентируется при отборе кандидатов: исходный код проекта должен быть полностью открытым; проекту необходим веб-сайт или страница на Github и «живое» сообщество. Наконец, публикуемый проект должен помогать продвижению свободного и открытого ПО.

Провайдер существует благодаря пожертвованиям. Аппаратная инфраструктура предоставляется партнерами-спонсорами Fosshost, а в качестве персонала привлечены волонтеры. Энтузиасты обеспечивают функционирование провайдера, а также оказывают неофициальную техническую поддержку клиентам в чатах IRC.

Некоммерческий провайдер Fosshost готов бесплатно предоставить хостинговые услуги проектам с открытым исходным кодом

По данным сайта Fosshost, провайдера выбрали широко известные проекты по разработке сред рабочего стола Gnome и Xfce, дистрибутивов GNU/Linux Manjaro и Xubuntu; НКО Xiph.Org Foundation и Activitypub (W3).

Что предлагает Fosshost

На сегодняшний день Fosshost предлагает бесплатный VPS со следующей конфигурацией: четыре виртуальных CPU, 4 ГБ ОЗУ, хранилище емкостью 200 ГБ, адреса IPv4 (везде) и IPv6 (серверы, физически расположенные в США), а также полный доступ к виртуальной машине по протоколу SSH.

Поддерживается большинство актуальных серверных операционных систем, включая CentOS, Debian, Ubuntu, Gentoo, Archlinux, Fedora и FreeBSD. По согласованию с провайдером клиент может установить и другую ОС на свое усмотрение, однако Windows не поддерживается.

Жесткие ограничения по трафику и использованию пропускной способности канала связи не предусмотрены, однако превышающих «разумные пределы» клиентов попросят проявить скромность.

Помимо VPS, Fosshost готов помочь с хостингом веб-сайтов и зеркал, а также с регистрацией доменов.



Инфраструктура провайдера и особенности предоставления услуг

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте провайдера, проект опирается на инфраструктуру шести дата-центров, расположенных в США, Великобритании, Нидерландах и Польше. Виртуализация обеспечивается на базе открытой платформы Proxmox Virtual Environment версии 6.2.

Клиенту предоставляется право выбора одной или нескольких географических зон, где физически расположены серверы, на которых будет развернут его проект. Конфигурация оборудования в разных зонах варьируется. К примеру, в зоне DC5 (Чикаго, штат Иллинойс, США) работу виртуальной инфраструктуры обеспечивает сервер с двумя Intel Xeon 5520; 72 ГБ оперативной памяти; четырьмя трехтерабайтными SATA-носителями, объединенными в массив RAID 10; гигабитным доступом в Сеть.

Стоит отметить, что по условиям обслуживания (Terms of Service, ToS), провайдер полностью снимает с себя любую ответственность за утрату данных клиентов, а также оставляет за собой право в любой момент отказать в предоставлении услуг без объяснения причин.

Кроме того, Fosshost может сотрудничать с правоохранительными органами и регуляторами государств, в которых расположена инфраструктура провайдера. Любые данные клиента могут быть выданы третьей стороне без его согласия.