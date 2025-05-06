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Linux GNU Gentoo
Linux GNU и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 660 1
|TMT Investments 113 1
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|Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
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