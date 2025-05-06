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Linux GNU Gentoo



06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo 1
22.11.2024 С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок 1
17.04.2024 Дистрибутив Linux Gentoo ввел тотальный запрет на любые изменения, подготовленные с помощью ИИ 1
18.07.2023 Доля Linux на ПК всего за неделю выросла вдвое. Главное правильно подсчитать 1
08.11.2022 Staffcop 5.1 – новый уровень внутренней безопасности 1
27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера 1
10.02.2021 В криптобиблиотеке для Linux и macOS нашлась предельно простая для использования брешь 1
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
22.01.2020 У Киберкомандования США кончились диски для хранения украденных данных 1
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов 1
20.11.2019 В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов 1
08.04.2019 «Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф» 1
11.05.2018 Разработчики крупнейших ОС «неправильно прочитали» документацию Intel: Windows, MacOS, Linux, FreeBSD под ударом 1
21.09.2012 TMT Investments вложила $250 тыс. в мобильный менеджер контактов Contapps 1
25.08.2011 Системе Linux исполнилось 20 лет 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1
20.05.2010 12 ошибок, которые совершают новички в Linux 1
19.01.2010 Первая цифровая гитара 1
07.11.2008 Россия и Куба объединятся против Microsoft 1
08.10.2008 Михаил Савельев: Linux может стать государственной ОС 1
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
07.04.2008 Создан oCERT: центр быстрого реагирования для open source 1
07.02.2008 Новая «библия пользователя» расскажет все о Linux 1
17.08.2007 Проект Bastille: новый софт для защиты Linux-систем 1
29.05.2007 Новая версия Zserver 2.0: теперь и для Linux 1
04.09.2006 Securitylab: нет безопасных ОС 1
16.02.2006 Создатель Gentoo Linux проработал в Microsoft 8 месяцев 1
24.11.2004 X.Org выпустила патч для Linux 1
21.09.2004 В консолях администрирования Unix and Linux найдена уязвимость 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Linux GNU и организации, системы, технологии, персоны:

Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 10
Microsoft Corporation 24807 8
Red Hat 1324 7
Intel Corporation 12290 6
Google LLC 11924 6
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 391 6
GitHub 866 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1485 2
Nvidia Corp 3554 2
X Corp - Twitter 2877 2
Secunia 97 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 2
Broadcom - VMware 2403 1
Western Digital Corporation - WDC 556 1
Lenovo Group 2305 1
AMD - Advanced Micro Devices 4291 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 928 1
Базальт СПО - BaseALT 688 1
Loongson Technology 50 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 309 1
BlackBerry Cylance 3 1
BLX IC Design Corporation 12 1
Fosshost - The Radix Project 2 1
Sifive 12 1
Meta Platforms - Facebook 4460 1
Apple Inc 12242 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5012 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
Информзащита 785 1
Telegram Group 2163 1
Blender 38 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Allwinner Technology 18 1
ZSpace 3 1
Ланит - SafeLine 40 1
HP Inc. 5714 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
ДОК 836 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
TMT Investments 113 1
КонсультантПлюс 137 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1151 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 564 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4337 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25898 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7628 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28722 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6367 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21117 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12949 5
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Repository - Репозиторий 918 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 370 2
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 2
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10109 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3218 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 117 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24618 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20422 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2604 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10755 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2581 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9611 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4055 2
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Linux OS 10188 24
Red Hat - Linux Fedora 224 14
Linux - Debian GNU 484 13
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 882 12
Linux Slackware 29 10
Microsoft Windows 15860 9
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 6
SUSE openSUSE 95 6
Apple macOS 2103 5
Arch Linux 29 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 494 4
Python - высокоуровневый язык программирования 994 3
Google Android 14211 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Linux KDE Plasma 229 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 211 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 2
SUSE Linux 202 2
Microsoft Office 3803 2
Microsoft Windows XP 2407 2
Mozilla Firefox - браузер 1896 2
Google Chrome - браузер 1588 2
Adobe Photoshop 769 2
Apache OpenOffice 476 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 202 2
Perl - Язык программирования 141 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
Mandriva Linux 77 2
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 2
Canonical - Ubuntu Touch - Linux 32 2
Tuxedo Computers Manjaro Linux 4 2
Linux - Debian PureOS 9 2
Linux Wayland - протокол для организации графического сервера в UNIX-подобных операционных системах 27 2
Linux Sudo 25 2
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Гинятуллин Роман 61 1
Осадзинки Томас 1 1
Wilhoit Kyle - Вильхойт Кайл 2 1
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Левант - Территория стран восточной части Средиземного моря (Сирии, Палестины, Израиля и Ливана) 13 2
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Израиль 2747 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7064 1
ZDnet 660 3
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Pangnote 1 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
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CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 233 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 299 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 466 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 2
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