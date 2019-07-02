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Levin Sasha Левин Саша

СОБЫТИЯ


02.07.2019 Microsoft попросилась в закрытый клуб разработчиков Linux 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Levin Sasha и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 1
Canonical 221 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Nvidia Corp 4010 1
Microsoft Corporation 25787 1
Oracle Corporation 7081 1
Sphere 30 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2855 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7619 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8665 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2354 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28314 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18062 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1193 1
AdTech - DCO - Dynamic Creative Optimization 11 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 1
Linux OS 11555 2
Microsoft Azure Sphere 17 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5744 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 1
Microsoft Azure HDInsight 22 1
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 1
Linux - Debian GNU 569 1
Microsoft 365 Copilot 253 1
OpenAI - ChatGPT 726 1
Microsoft Azure 1527 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 1
Microsoft Windows 16909 1
Левин Леонид 134 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8861 1
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