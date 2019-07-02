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Levin Sasha Левин Саша
СОБЫТИЯ
|02.07.2019
|Microsoft попросилась в закрытый клуб разработчиков Linux 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Levin Sasha и организации, системы, технологии, персоны:
|Red Hat 1378 2
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 1
|Canonical 221 1
|openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
|Nvidia Corp 4010 1
|Microsoft Corporation 25787 1
|Oracle Corporation 7081 1
|Sphere 30 1
|Левин Леонид 134 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.