Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft Коллективное неразумное Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в конце апреля 2025 г. проговорился, что в его корпорации почти

Глава Microsoft умолял урезать его зарплату, но ее бесцеремонно повысили сразу на 63% м деле его просьба была удовлетворена. По результатам деятельности корпорации компенсационный пакет Сатьи Наделлы должен был составить $10,66, но его урезали до $5,2. Таким образом, все в выигр

Windows искалечат по-крупному. Древнейший компонент заменят на новомодный, который бесит программистов ю «Пуск» и соответствующая кнопка, его вызывающая. Об этом, как пишет портал PC World сообщил лично Сатья Наделла (Satya Nadella), нынешний генеральный директор корпорации Microsoft. По словам

Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами» Microsoft против Google Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) обвинил Google в использовании различных неэтичных инструментов

Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек безработице В октябре 2022 г. корпорация Microsoft увеличила зарплату своего генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) на 10%, пишет MarketWatch. Это произошло на фоне подготовки кор

Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт» решив сосредоточиться на других продуктах. По словам действующего генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), теперь для компании важнее сервисы и приложения. «Операционная

Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос е может стать доступным и для обычных пользователей. На это намекнул генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в беседе с журналистами американского телеканала CNBC. Несмотря

В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows Реорганизация в MicrosoftВ Microsoft ожидаются серьезные перемены, о которых гендиректор Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил сотрудникам компании во внутреннем письме, полный текст

Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10 На конференции Build 2016 глава корпорации Microsoft Сатья Наделла и исполнительный вице-президент корпорации, глава подразделения Windows и Devic

Глава Microsoft призвал женщин не просить о повышениях и прибавках к зарплате Гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что женщинам, строящим карьеру, следует полагаться на карму и не просит

Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках андировал более 10 лет назад предыдущий СЕО Microsoft Стив Балмер. Сегодня новый глава корпорации – Сатья Наделла – скорее придерживается призыва «Партнеры, партнеры, партнеры». Именно партнерс

Официально: Microsoft создает единую Windows для всех устройств Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) подтвердил, что все версии Windows будут объединены в одну опер

Глава Microsoft Сатья Наделла обрисовал будущее компании Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) спустя пять месяцев после назначения обратился к подчиненным в

Сегодня Microsoft представит MS Office для iPad и объявит о смене стратегии Новый генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сегодня может положить начало новому этапу в истории Microsoft,

Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров начению особую страницу на своем сайте, где рассказывает о духе инноваций и сотрудничества, который Сатья Наделла привнесет в компанию, став ее третьим по счету генеральным директором после Бил

Microsoft готовится назначить Сатью Наделлу генеральным директором а новую роль. На роль руководителя корпорации, стремящейся стать поставщиком интегрированных услуг. Сатья Наделла В начале ноября 2013 г. сообщалось, что Сатья Наделла входит в круг из 5

Microsoft перетасовывает кадры “под облака” dio, средства управления ИТ-инфраструктурой System Center и облачная платформа Windows Azure. Ранее Сатья Наделла занимал позицию старшего вице-президента подразделения онлайновых сервисов (Onl