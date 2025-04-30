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Satya Nadella Сатья Наделла

СОБЫТИЯ


30.04.2025 Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft

Коллективное неразумное Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в конце апреля 2025 г. проговорился, что в его корпорации почти
25.10.2024 Глава Microsoft умолял урезать его зарплату, но ее бесцеремонно повысили сразу на 63%

м деле его просьба была удовлетворена. По результатам деятельности корпорации компенсационный пакет Сатьи Наделлы должен был составить $10,66, но его урезали до $5,2. Таким образом, все в выигр
26.10.2023 Windows искалечат по-крупному. Древнейший компонент заменят на новомодный, который бесит программистов

ю «Пуск» и соответствующая кнопка, его вызывающая. Об этом, как пишет портал PC World сообщил лично Сатья Наделла (Satya Nadella), нынешний генеральный директор корпорации Microsoft. По словам

04.10.2023 Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»

Microsoft против Google Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) обвинил Google в использовании различных неэтичных инструментов
23.01.2023 Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек

безработице В октябре 2022 г. корпорация Microsoft увеличила зарплату своего генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) на 10%, пишет MarketWatch. Это произошло на фоне подготовки кор
07.10.2019 Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт»

решив сосредоточиться на других продуктах. По словам действующего генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), теперь для компании важнее сервисы и приложения. «Операционная
22.01.2019 Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос

е может стать доступным и для обычных пользователей. На это намекнул генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в беседе с журналистами американского телеканала CNBC. Несмотря
30.03.2018 В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows

Реорганизация в MicrosoftВ Microsoft ожидаются серьезные перемены, о которых гендиректор Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил сотрудникам компании во внутреннем письме, полный текст
31.03.2016 Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10

На конференции Build 2016 глава корпорации Microsoft Сатья Наделла и исполнительный вице-президент корпорации, глава подразделения Windows и Devic
10.10.2014 Глава Microsoft призвал женщин не просить о повышениях и прибавках к зарплате

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что женщинам, строящим карьеру, следует полагаться на карму и не просит
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках

андировал более 10 лет назад предыдущий СЕО Microsoft Стив Балмер. Сегодня новый глава корпорации – Сатья Наделла – скорее придерживается призыва «Партнеры, партнеры, партнеры». Именно партнерс
23.07.2014 Официально: Microsoft создает единую Windows для всех устройств

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) подтвердил, что все версии Windows будут объединены в одну опер
14.07.2014 Глава Microsoft Сатья Наделла обрисовал будущее компании

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) спустя пять месяцев после назначения обратился к подчиненным в

27.03.2014 Сегодня Microsoft представит MS Office для iPad и объявит о смене стратегии

Новый генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сегодня может положить начало новому этапу в истории Microsoft,
04.02.2014 Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров

начению особую страницу на своем сайте, где рассказывает о духе инноваций и сотрудничества, который Сатья Наделла привнесет в компанию, став ее третьим по счету генеральным директором после Бил
31.01.2014 Microsoft готовится назначить Сатью Наделлу генеральным директором

а новую роль. На роль руководителя корпорации, стремящейся стать поставщиком интегрированных услуг. Сатья Наделла В начале ноября 2013 г. сообщалось, что Сатья Наделла входит в круг из 5
14.02.2011 Microsoft перетасовывает кадры “под облака”

dio, средства управления ИТ-инфраструктурой System Center и облачная платформа Windows Azure. Ранее Сатья Наделла занимал позицию старшего вице-президента подразделения онлайновых сервисов (Onl
22.03.2007 Microsoft намерена догнать Google и Yahoo

атформу соответственно - объявили, что покидают компанию. На замену им должны прийти: Сати Наделла (Satya Nadella), который будет отвечать одновременно за интернет поиск и рекламу. Сати будут п

Публикаций - 227, упоминаний - 514

Satya Nadella и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 227
Google LLC 12688 48
Apple Inc 13154 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
Microsoft Corporation - GitHub 1075 24
Meta Platforms - Facebook 4621 21
OpenAI 541 20
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 16
X Corp - Twitter 2938 13
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 10
Salesforce 498 10
Samsung Electronics 11064 8
Dell EMC 5180 8
Oracle Corporation 7074 8
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 7
SAP SE 5601 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 6
Broadcom - VMware 2610 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
Sony 6739 6
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 5
Microsoft - Activision Blizzard 511 5
Alphabet 177 5
Cisco Systems 5372 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Adobe Systems 1597 5
Microsoft More Personal Computing 9 4
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 7 4
Nvidia Corp 4002 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 4
Meta Platforms 180 4
Lenovo Group 2446 4
Red Hat 1378 4
Yahoo! 3726 4
Microsoft - LinkedIn 699 19
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 10
Ford 434 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Tesla Motors 461 4
Carl Zeiss AG 307 3
Uber 357 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
Coats 5 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Coca-Cola Company 261 2
LEGO 260 2
Berkshire Hathaway 34 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 2
Thrive Capital 11 2
Moor Insights & Strategy 13 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Coursera 65 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Carlsberg Group 26 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Expedia Group 136 1
Barclays 122 1
SoftBank Group 284 1
ВТБ Страхование 61 1
Nike 195 1
Деловые Линии ГК 93 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
American Airlines 90 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Iowa DOT - Iowa Department of Transportation - Департамент транспорта штата Айова 2 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OIN - Open Invention Network 24 2
Open Data Initiative 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 95
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 39
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Microsoft Teams - MS Teams 670 16
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
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Bates Tony - Бейтс Тони 24 8
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Hood Amy - Гуд Эми 17 6
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Turner Kevin - Тернер Кевин 35 5
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 4
Allen Paul - Аллен Пол 125 4
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
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Shum Harry - Шам Гарри 8 3
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 3
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DelBene Kurt - Делбен Курт 8 3
Keane Tom - Кин Том 3 3
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Scott Kevin - Скотт Кевин 5 3
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Черномордиков Михаил 20 2
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White Julia - Уайт Джулия 6 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 76
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 22
Индия - Bharat 5869 15
Европа 24964 11
США - Вашингтон - Редмонд 238 10
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
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Япония 13807 6
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Земля - планета Солнечной системы 10865 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Ирландия - Республика 1051 3
Швеция - Королевство 3782 3
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Канада 5081 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Новая Зеландия 737 2
Китай - Шанхай 833 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Индия - Карнатака - Бангалор 212 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 2
Финляндия - Оулу 19 2
США - Висконсин 118 2
США - Вашингтон штат 128 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
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