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Satya Nadella Сатья Наделла
СОБЫТИЯ
|30.04.2025
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Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft
Коллективное неразумное Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в конце апреля 2025 г. проговорился, что в его корпорации почти
|25.10.2024
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Глава Microsoft умолял урезать его зарплату, но ее бесцеремонно повысили сразу на 63%
м деле его просьба была удовлетворена. По результатам деятельности корпорации компенсационный пакет Сатьи Наделлы должен был составить $10,66, но его урезали до $5,2. Таким образом, все в выигр
|26.10.2023
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Windows искалечат по-крупному. Древнейший компонент заменят на новомодный, который бесит программистов
ю «Пуск» и соответствующая кнопка, его вызывающая. Об этом, как пишет портал PC World сообщил лично Сатья Наделла (Satya Nadella), нынешний генеральный директор корпорации Microsoft. По словам
|04.10.2023
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Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»
Microsoft против Google Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) обвинил Google в использовании различных неэтичных инструментов
|23.01.2023
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Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек
безработице В октябре 2022 г. корпорация Microsoft увеличила зарплату своего генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) на 10%, пишет MarketWatch. Это произошло на фоне подготовки кор
|07.10.2019
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Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт»
решив сосредоточиться на других продуктах. По словам действующего генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), теперь для компании важнее сервисы и приложения. «Операционная
|22.01.2019
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Windows будут продавать частным пользователям по подписке. Опрос
е может стать доступным и для обычных пользователей. На это намекнул генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в беседе с журналистами американского телеканала CNBC. Несмотря
|30.03.2018
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В Microsoft кадровая революция. Увольняется глава подразделения Windows
Реорганизация в MicrosoftВ Microsoft ожидаются серьезные перемены, о которых гендиректор Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил сотрудникам компании во внутреннем письме, полный текст
|31.03.2016
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Microsoft представила идеологию искусственного интеллекта и новые функции Windows 10
На конференции Build 2016 глава корпорации Microsoft Сатья Наделла и исполнительный вице-президент корпорации, глава подразделения Windows и Devic
|10.10.2014
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Глава Microsoft призвал женщин не просить о повышениях и прибавках к зарплате
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла заявил, что женщинам, строящим карьеру, следует полагаться на карму и не просит
|01.09.2014
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Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках
андировал более 10 лет назад предыдущий СЕО Microsoft Стив Балмер. Сегодня новый глава корпорации – Сатья Наделла – скорее придерживается призыва «Партнеры, партнеры, партнеры». Именно партнерс
|23.07.2014
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Официально: Microsoft создает единую Windows для всех устройств
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) подтвердил, что все версии Windows будут объединены в одну опер
|14.07.2014
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Глава Microsoft Сатья Наделла обрисовал будущее компании
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) спустя пять месяцев после назначения обратился к подчиненным в
|27.03.2014
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Сегодня Microsoft представит MS Office для iPad и объявит о смене стратегии
Новый генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сегодня может положить начало новому этапу в истории Microsoft,
|04.02.2014
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Официально: В Microsoft новый гендиректор, а Билл Гейтс больше не председатель совета директоров
начению особую страницу на своем сайте, где рассказывает о духе инноваций и сотрудничества, который Сатья Наделла привнесет в компанию, став ее третьим по счету генеральным директором после Бил
|31.01.2014
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Microsoft готовится назначить Сатью Наделлу генеральным директором
а новую роль. На роль руководителя корпорации, стремящейся стать поставщиком интегрированных услуг. Сатья Наделла В начале ноября 2013 г. сообщалось, что Сатья Наделла входит в круг из 5
|14.02.2011
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Microsoft перетасовывает кадры “под облака”
dio, средства управления ИТ-инфраструктурой System Center и облачная платформа Windows Azure. Ранее Сатья Наделла занимал позицию старшего вице-президента подразделения онлайновых сервисов (Onl
|22.03.2007
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Microsoft намерена догнать Google и Yahoo
атформу соответственно - объявили, что покидают компанию. На замену им должны прийти: Сати Наделла (Satya Nadella), который будет отвечать одновременно за интернет поиск и рекламу. Сати будут п
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