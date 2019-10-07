Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт»

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Microsoft сосредоточится на развитии своих существующих и новых сервисов и приложений и станет уделять Windows меньше внимания. Настольная ОС перестала быть для нее главным продуктом, поскольку она существует только на ПК и ноутбуках, а пользователи все чаще предпочитают мобильные устройства при выполнении тех или иных задач.



Меньше внимания Windows

Корпорация Microsoft сменила фокус с операционной системы Windows, решив сосредоточиться на других продуктах. По словам действующего генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы (Satya Nadella), теперь для компании важнее сервисы и приложения.

«Операционная система больше не является для нас самым главным продуктом. Сейчас нам наиболее важны пользовательский опыт и модели взаимодействия с приложениями», – отметил Наделла, подчеркнув, что под операционной системой он подразумевает Windows 10.

Microsoft, пишет The Verge, переключила фокус с Windows на собственную платформу Graph, которая представляет собой своего рода агрегатор сервисов софтверной корпорации. В ее состав входят, в том числе, облачный сервис Azure и онлай-пакет офисных приложений Office 365.

Сатья Наделла уверен, что будущее Microsoft связано с Windows лишь отчасти

Гендиректор Microsoft в продолжение речи о важности пользовательского опыта заявил: «В будущем то, как именно девелоперы будут разрабатывать новые приложения для Neo и Duo, окажется более значимым, чем непосредственно написание программ под Windows или Android, потому что это будет напрямую связано с Microsoft Graph». Surface Duo – это смартфон с двумя дисплеями, он представляет собой реальное воплощение концептуального Surface Phone на базе Windows 10 Mobile, который так и не увидел свет в оригинальном исполнении. В то же время Surface Neo – это своего рода увеличенная до размеров ноутбука версия Duo.

Кроссплатформернность и сервисы

Сатья Наделла уверен, что будущее сферы программного обеспечения – это кроссплатформернность, особенно на фоне того, что люди все чаще начинают использовать мобильные устройства вместо ПК или ноутбуков для выполнения тех или иных действий. В этой связи, по его мнению, фокусироваться нужно, в том числе, и на веб-технологии и сервисы, способные одинаково хорошо работать как на мобильных устройствах на базе iOS и Android, так и компьютерах с установленной Windows 10. К слову, пакет программ Office доступен на iOS – мобильной операционной системе компании Apple, главного конкурента Microsoft на рынке настольных операционных систем со своей macOS.

Курс на Android

Отодвинув Windows на второй, а то и на третий план, Microsoft сосредоточила часть своих внимания и усилий, в том числе, на мобильной ОС Android, детище Google. CNews сообщал, что в начале октября 2019 г. она показала свой первый гаджет на базе этой платформы, которым стал упомянутый смартфон Surface Duo.

Фокусировку Microsoft на Android подтвердил и глава производственного отдела корпорации Панос Панай (Panos Panay). По его словам, Android была единственным достойным вариантом для использования в Duo – никому неизвестные мобильные системы неинтересны ни пользователям, ни разработчикам ПО. Панай подчеркнул, что на Surface Duo будет доступ к магазину Google Play, и добавил, что Microsoft намерена и дальше развивать сотрудничество с Google в области ПО.

Surface Duo, складной смартфон Microsoft

В то же время Панос Панай лишь вскользь упомянул собственную мобильную ОС Microsoft – Windows Phone, переродившуюся в Windows 10 Mobile, поддержка которой была свернута осенью 2017 г. По его мнению, Microsoft выбрала Android вовсе не потому, что Windows Phone уже два года не развивается, а потому что Android попросту более удобный и обладает широким спектром приложений от разработчиков со всего мира.

Что будет с Windows

Какие именно последствия для Windows повлечет смена приоритета Microsoft, пока неизвестно. Однако на 7 октября 2019 г. она была самой популярной настольной ОС в мире, занимая, по статистике StatCounter, 77,36% рынка. Apple macOS находилась на втором месте с результатом 13,35%.

Ни одна ОС не сравнится с Windows по популярности

Среди всех версий Windows первое место удерживает Windows 10 с результатом 55,25%. «Серебро» получила Windows 7 с 33,8-процентной долей, но срок ее поддержки для большинства пользователей истекает в январе 2020 г.

Возможно, Microsoft поменяет графики выпуска обновлений для Windows 10 – сейчас ОС регулярно получает патчи безопасности, а также критичные заплатки, а глобальные апдейты выходят на нее два раза в год.