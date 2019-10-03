Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows

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Корпорация Microsoft провела презентацию своих аппаратных новинок семейства Surface. Линейка пополнилась новыми планшетными компьютерами и ноутбуками, но ставку Microsoft сделала на первый за несколько лет смартфон и ОС Windows 10X, созданную для устройств с двумя дисплеями.



Лавина Surface-гаджетов

Microsoft выпустила ряд новых устройств серии Surface, в том числе и несколько гаджетов, которых от нее никто не ждал. В список новинок вошли ноутбуки Surface Pro 3, планшетный компьютер Surface Duo, наушники Surface Earbuds в качестве конкурента Apple AirPods 2, ноутбуки Surface Laptop 3, а также профессиональный планшет Surface Pro X. Но презентация затевалась в первую очередь ради демонстрации других разработок компании – новейшей ОС Windows 10X и смартфона Surface Duo с двумя полноценными экранами, а заодно его увеличенной «модификации» Surface Neo – ноутбука, оснащенного парой больших дисплеев.

Часть новинок поступят в продажу до конца 2019 г., другие же появятся в рознице лишь в начале 2020 г. О релизе устройств на территории России Microsoft не сообщала – на российском рынке она свои гаджеты не реализует.

Смартфон на платформе Google

Вернуться на рынок смартфонов Microsoft решила с моделью Surface Duo, выглядящей ровно так, как было изображено на неофициальных рендерах многолетней давности. Над этим устройством она работала на протяжении более пяти лет, и после выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold инсайдеры высказали предположение, что Surface Duo тоже получит гибкий дисплей.

Surface Duo можно использовать как планшет...

В итоге этого не случилось – Surface Duo представляет собой смартфон-раскладушку с двумя полноразмерными сенсорными дисплеями, и работает он на базе ОС Google Android. Выбор в пользу именно этой ОС был сделан не случайно – более достойных альтернатив попросту нет ввиду того, что Apple не разрешает другим компаниям использовать свою iOS. У Microsoft есть собственная мобильная система Windows 10 Mobile, но она провалилась на мировой арене, и ее развитие было прекращено еще осенью 2017 г.

...и как смартфон с двумя экранами

Спецификации Surface Duo Microsoft на момент премьеры раскрыла лишь частично – она сообщила, что оба дисплея получили диагональ 5,6 дюйма, и что части корпуса соединены между собой шарниром, способным вращаться на 360 градусов. По информации издания Wired, в основе смартфона находится флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, по современным меркам не самый мощный – существует более производительная его модификация 855 Plus.

Релиз Surface Duo предварительно назначен на конец декабря 2019 г. – начало января 2020 г. Microsoft планирует выпустить его в сезон праздничных распродаж.

Два дисплея в одном ноутбуке

Второй необычной новинкой Microsoft стал ноутбук Surface Neo, тоже с двумя экранами. В отличие от Surface Duo, здесь установлен процессор Intel Lakefield с 10-нанометровым техпроцессом, но, как и смартфон, этот мобильный ПК на день анонса не располагал ни стоимостью, ни точной датой поступления в продажу. Он может выйти одновременно с Surface Duo.

Surface Neo в раскрытом виде

Вошедшие в оснащение Surface Neo дисплеи равнозначные по своим возможностям, однако пока что известно лишь два факта о них – диагональ 9 дюймов и защитное стекло Gorilla Glass. Шарниры, как и у Surface Duo, 360-градусные. Surface Neo весит около 655 граммов при толщине чуть меньше 11 мм в сложенном виде. Прочие аппаратные спецификации мобильного ПК Microsoft раскрывать не стала, отметив лишь, что он может работать в паре с фирменным стилусом Surface Pen, который можно закрепить сзади устройства. Само перо получило интегрированный аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки.

Surface Neo как альтернатива ноутбуку

Для Surface Neo разработан еще один аксессуар – съемная беспроводная клавиатура, которая устанавливается прямо на второй дисплей, что превращает устройство в подобие классического ноутбука. Программное обеспечение в виде новой ОС Windows 10X реагирует на подключение клавиатуры и активирует особый режим дисплея под ней – он начинает работать в качестве тачпада.

Обновленная Windows 10

Windows 10X разработана специально для устройств с двумя дисплеями, но от обычной Windows 10 она отличается не очень сильно. Microsoft не стала демонстрировать все ее особенности, намекнув лишь, что в меню «Пуск» больше не осталось «живых» плиток. CNews неоднократно сообщал, что Microsoft планирует избавиться от них в одной из ближайших сборок своей ОС. Добавим, что отключить их можно и в обычной Windows 10 при помощи сторонних программ.

Windows 10X на экране складного Surface Neo

По словам представителей Microsoft, новая Windows 10X получила улучшенную поддержку сенсорных дисплеев, и она в целом больше ориентирована на управление пальцами и стилусом, чем мышкой и и клавиатурой. Информация о том, что новая ОС не сможет запускать приложения Win32, получила опровержение – поддержка этих программ в системе сохранена.

Windows 10X не станет эксклюзивом для устройств Microsoft – в обозримом будущем система появится в составе мобильных ПК с двумя дисплеями производства Asus, Dell, HP и Lenovo. Подробности о них неизвестны.

Сверхтонкий ARM-планшет

Еще один привлекающий внимание девайс Microsoft – это планшетный компьютер Surface Pro X толщиной не более 5,3 мм и весом 760 граммов. Он управляется ОС Windows 10, но в нем нет процессоров Intel или AMD – вместо них используется ARM-платформа Qualcomm Snapdragon 8cx, изначально разработанная для Windows-устройств.

Surface Pro X

По данным Microsoft, в Surface Pro X применена некая особая модификация решения Qualcomm, которую сама компания называет Surface SQ1. Производительность аппаратной платформы, утверждает Microsoft, находится на уровне Intel Core i5-8250U при существенно меньшем уровне энергопотребления – в пределах 7 ватт.

Дополнительные сведения о Surface Pro X практически отсутствуют – есть информация лишь об используемом в компьютере дисплее, и это панель PixelSense с разрешением 2880х1920 точек при диагонали 13 дюймов. Стоимость компьютера на старте продаж, дата которого не назначена, составит $1000.

Классический планшет Surface Pro 7

Surface Pro 7 стал вторым после Surface Pro X планшетом, продемонстрированным Microsoft. Его цена стартует с отметки $750, и у него есть интерфейс USB-C, который можно использовать для зарядки аккумулятора. Это избавляет от необходимости постоянно носить с собой комплектное зарядное устройство. Этот же разъем используется вместо Mini DisplayPort для вывода видеосигнала на внешний экран. Также в наличии интерфейсы USB-A, проприетарный разъем Surface Connect и 3,5 мм вход для наушников.

Surface Pro 7

Surface Pro 7, в отличие от предыдущего поколения, базируется на процессорах Intel Core не восьмого, а сразу десятого поколения – в зависимости от конфигурации доступны Core i3, i5 и i7. Объем оперативной памяти варьируется в пределах от 4 до 16 ГБ, тогда как встроенный накопитель может иметь емкость до 1 терабайта. Планшет поставляется с дисплеем PixelSense на 12,3 дюйма по диагонали с разрешающей способностью 2736x1824 точки и поддержкой стилуса Surface Pen.

Стоимость Microsoft Surface Pro 7

Модель Процессор Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Цена, $ Surface Pro 7 Core i3 4 128 750 Surface Pro 7 Core i5 8 128 900 Surface Pro 7 Core i5 8 256 1 200 Surface Pro 7 Core i5 16 256 1 400 Surface Pro 7 Core i7 16 256 1 500 Surface Pro 7 Core i7 16 1 024 2 300

Источник: Microsoft и Cnews Analytics

Surface Pro 7 поступит в продажу 22 октября 2019 г.

Ноутбуки Surface Laptop 3 с AMD и Intel

Линейку новых ПК Microsoft завершают ноутбуки Surface Laptop 3, представленные в двух вариантах размера и с процессорам AMD и Intel. Покупателю будут доступны версии с экранами на 13,5 и 15 дюймов по диагонали. Разброс цен – от $1000 до $2400.

Surface Laptop 3

13-дюймовый Surface Laptop 3 поставляется с процессорами Intel Core Ice Lake десятого поколения, поддержкой разрешения 2256х1504 пикселя, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ. Microsoft раскрыла стоимость всех модификаций данной модели.

Известны и цены практически всех комплектаций 15-дюймового Surface Laptop 3, однако в этом случае Microsoft не стала уточнять модели используемых процессоров, отметив лишь, что в данном ноутбуке используются чипы AMD. Ноутбук можно оснастить до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-драйвом до 1 терабайта.





Стоимость Microsoft Surface Laptop 3

Модель Процессор Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Цена, $ Surface Laptop 3 13,5 Core i5 8 128 1 000 Surface Laptop 3 13,5 Core i5 8 256 1 300 Surface Laptop 3 13,5 Core i5 16 256 1 600 Surface Laptop 3 13,5 Core i7 16 512 2 000 Surface Laptop 3 13,5 Core i7 16 1 024 2 400 Surface Laptop 3 15 – 8 256 1 500 Surface Laptop 3 15 – 16 256 1 700 Surface Laptop 3 15 – 16 512 2 100

Источник: Microsoft и Cnews Analytics

Во всех Surface Laptop 3 упомянуто наличие аудиосистемы Dolby Atmos, портов USB-A и USB-C, входа под наушники и порта Surface Connect, батареи на 11,5 часов автономной работы и ускоренной зарядки – до 80% за час. Ноутбуки доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а начало продаж назначено на 22 октября 2019 г.

Наушники-конкуренты Apple AirPods

Последней новинкой Microsoft стали беспроводные наушники Surface Earbuds, релиз которых в США ожидается ближе к концу 2019 г. по цене $250. К характеристикам гарнитуры относятся двунаправленный микрофон, шумоподавление и кейс, способный обеспечить 24 часа автономной работы.

Surface Earbuds

В Surface Earbuds реализована оригинальная система управления – с их помощью можно управлять громкостью воспроизведения и переключать треки, отвечать на звонки и даже запускать Spotify. В качестве бонуса добавлена возможность перещелкивания слайдов в PowerPoint и отправки голосовых заметок в офисные приложения.