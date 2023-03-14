В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь ogic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполнены без использова

За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото тнеры LG разработали оптимизированный комплект инструментов для массового производства прозрачных и гибких дисплеев. В партнерстве с софтверными компаниями были созданы пользовательские интерфе

Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи рещин при падении. Состязание в гибкости Журналисты отмечают, что, хотя для iPhone это будет первый гибкий дисплей, на рынке смартфонов эта технология не станет открытием. В частности, гибки

Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона Концепт гибкого экрана от Xiaomi На китайском ресурсе Baidu появились иллюстрации концепта гибкого дисплея для смартфонов от бренда Xiaomi – свидетельство того, что компания ведет разработки в этом направлении. Судя по изображению, дисплей способен гнуться в любую сторону. Представле

LG приступил к выпуску гибких дисплеев для смартфонов подписали контракт, но, если это случится, американская компания выступит соинвестором производства гибких дисплеев LG в Южной Корее. В прошлом году LG заявила, что планирует инвестировать $900

LG будет поставлять гибкие дисплеи для «умных часов» Apple iWatch вые смартфоны с гибкими OLED-дисплеями. Компания LG заявила, что она начинает серийное производство гибких дисплеев. Информация о часах Apple под предполагаемым названием iWatch циркулирует не

LG и Samsung одновременно представили гибкие дисплеи для будущих смартфонов мировом рынке телевизор с изогнутой OLED-панелью диагональю 55 дюймов. Дисплей Samsung Что касается гибкого дисплея Samsung, он имеет диагональ 5,7 дюйма, толщину 0,12 мм и вес 5,2 г. В случае

У «умных» часов Apple будет гибкий дисплей Компания Apple решила оснастить «умные» часы, которые, по некоторым данным, планирует выпустить в 2014 г., гибким дисплеем, сообщает корейский ресурс The Chosunilbo. Имеется в виду именно гибкий дисплей - который будет сгибаться, чтобы удобно лечь на запястье, утверждают источники в индустрии, на которых ссылается The Chosunilbo. Дисплей будет выполнен по светодиодной технологии

Samsung запускает первое в мире производство гибких дисплеев y занимается этой сферой с 2002 г. Два года назад она демонстрировала разработанный ею 4,1-дюймовый гибкий дисплей на основе светодиодов. Тем не менее, пока коммерческих устройств на основе так

Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО ластиковой подложки, которая и является основным ноу-хау разработчика. Сроки массового производства гибких дисплеев будет зависеть от договоренностей с контрактными сборщиками. При наличии дост

Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн го поколения дисплеев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс,

Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде ный «горизонт выхода» для их инвестиций составляет 4-5 лет. Марк Витцке показывает CNews настоящий «гибкий дисплей» (презентационный экземпляр, изображение на экране сымитировано) По информации

Создан самый большой гибкий дисплей нформация будет приходить и отображаться на таких устройствах по мере ее возникновения. Разработкой гибких дисплеев занимаются и другие компании, включая Sony. В 2007 г. она продемонстрировала

В 2008 году начинается эра гибких дисплеев По данным аналитиков, в 2008 г. начинается развитие рынка гибких дисплеев с активной матрицей. Ожидается, что до конца текущего года различные производ

Sony представила гибкий дисплей с 16,7 млн цветов ty for Display (SID) 2007 для демонстрации разработок в области устройств отображения данных была выбрана многими производителями, не осталась в стороне и Sony. Компания представила свой 2,5-дюймовый гибкий дисплей, изготовленный на основе тонкопленочных транзисторов (TFT) и слоя органических люминесцентных элементов. Несмотря на сверхмалую толщину — всего 0,3 мм — дисплей, тем не

SID 2007: Samsung покажет самые большие гибкие дисплеи ью 70 дюймов интересен тем, что он, по сравнению с традиционными телевизорами, способен отображать картинку с вдвое большей частотой обновления. Последними двумя новинками стали цветной и черно-белый гибкие дисплеи e-paper. По словам Samsung, данные дисплеи являются самыми большими в мире — первый имеет размер формата A4, второй — диагональ 40 дюймов. Технология черно-белого диспл

Plastic Logic представила самый большой гибкий дисплей ах. За основу была взята технология электронных чернил компании E Ink, в процессе изготовления использовались миллионы микрокапсул, состоящих из позитивно заряженных и отрицательно заряженных частиц. Гибкий дисплей получился тонким: всего 0,4 мм. В следующем году компания намерена выпустить другой гибкий дисплей — с разрешением 300 пикселей на дюйм. Он будет размером с конверт.

LG.Philips разработала гибкий дисплей размером 10 дюймов Компании LG.Philips LCD и E Ink создали гибкий дисплей размером 10,1 дюймов и толщиной менее 300 микрон. Дисплей тонок и гибок подобно чертежной бумаге и при диагонали в 10,1 дюймов имеет разрешение SVGA 600х800 при 100 пикселях на д

Philips создал гибкий дисплей для мобильников Компания Philips представила на выставке IFA в Берлине свою концепцию гибкого дисплея для мобильных устройств. Модель под названием Readius за счет того, что она может сворачиваться, позволяет просматривать информацию на большей площади, превышающей размеры самог

Технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминировать на рынке На семинаре по новым гибким и OLED-дисплеям в Тайпее британские эксперты по дисплейным технологиям согласились с тем, что технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминирующими в будущем этого рынка, а также будут очень широко использоваться в различной электронике. Технология полимерно-органических светодиодов (PLED) может уступить

Технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминировать на рынке На семинаре по новым гибким и OLED-дисплеям в Тайпее британские эксперты по дисплейным технологиям согласились с тем, что технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминирующими в будущем этого рынка, а также будут очень широко использоваться в различной электронике. Технология полимерно-органических светодиодов (PLED) может уступить

Световые чернила оживят гибкие дисплеи Geoffrey Ozin) и Яном Маннерсом (Ian Manners), а также их коллегами из университета Торонто (Канада). Предыдущие прототипы электронных чернил имели только два рабочих режима - черный и белый, и, хотя гибкие дисплеи существовали и раньше, цветное изображение получалось на них благодарю наложению пикселей, отображающих красный, зеленый и синий цвет. P-ink же играют всеми цветами радуги. Спосо