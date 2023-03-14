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Электроника Дисплей FOLED Flexible OLED Flexible Organic Light Emitting Diode технологии гибких органических светодиодов гибкий дисплей
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- Дисплей - Монитор - Display - Monitor
- TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей
- QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках
- PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор
- 3D дисплей - 3D монитор - 3D display
- PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей
- OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод
- AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах
- AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.03.2023
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В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь
ogic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполнены без использова
|22.06.2017
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За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото
тнеры LG разработали оптимизированный комплект инструментов для массового производства прозрачных и гибких дисплеев. В партнерстве с софтверными компаниями были созданы пользовательские интерфе
|26.01.2017
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Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи
рещин при падении. Состязание в гибкости Журналисты отмечают, что, хотя для iPhone это будет первый гибкий дисплей, на рынке смартфонов эта технология не станет открытием. В частности, гибки
|13.10.2016
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Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона
Концепт гибкого экрана от Xiaomi На китайском ресурсе Baidu появились иллюстрации концепта гибкого дисплея для смартфонов от бренда Xiaomi – свидетельство того, что компания ведет разработки в этом направлении. Судя по изображению, дисплей способен гнуться в любую сторону. Представле
|21.09.2015
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LG приступил к выпуску гибких дисплеев для смартфонов
подписали контракт, но, если это случится, американская компания выступит соинвестором производства гибких дисплеев LG в Южной Корее. В прошлом году LG заявила, что планирует инвестировать $900
|30.10.2013
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LG будет поставлять гибкие дисплеи для «умных часов» Apple iWatch
вые смартфоны с гибкими OLED-дисплеями. Компания LG заявила, что она начинает серийное производство гибких дисплеев. Информация о часах Apple под предполагаемым названием iWatch циркулирует не
|07.10.2013
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LG и Samsung одновременно представили гибкие дисплеи для будущих смартфонов
мировом рынке телевизор с изогнутой OLED-панелью диагональю 55 дюймов. Дисплей Samsung Что касается гибкого дисплея Samsung, он имеет диагональ 5,7 дюйма, толщину 0,12 мм и вес 5,2 г. В случае
|01.10.2013
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У «умных» часов Apple будет гибкий дисплей
Компания Apple решила оснастить «умные» часы, которые, по некоторым данным, планирует выпустить в 2014 г., гибким дисплеем, сообщает корейский ресурс The Chosunilbo. Имеется в виду именно гибкий дисплей - который будет сгибаться, чтобы удобно лечь на запястье, утверждают источники в индустрии, на которых ссылается The Chosunilbo. Дисплей будет выполнен по светодиодной технологии
|14.11.2012
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Samsung запускает первое в мире производство гибких дисплеев
y занимается этой сферой с 2002 г. Два года назад она демонстрировала разработанный ею 4,1-дюймовый гибкий дисплей на основе светодиодов. Тем не менее, пока коммерческих устройств на основе так
|14.05.2012
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Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО
ластиковой подложки, которая и является основным ноу-хау разработчика. Сроки массового производства гибких дисплеев будет зависеть от договоренностей с контрактными сборщиками. При наличии дост
|18.01.2011
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Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн
го поколения дисплеев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс,
|22.12.2010
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Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде
ный «горизонт выхода» для их инвестиций составляет 4-5 лет. Марк Витцке показывает CNews настоящий «гибкий дисплей» (презентационный экземпляр, изображение на экране сымитировано) По информации
|15.01.2010
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Создан самый большой гибкий дисплей
нформация будет приходить и отображаться на таких устройствах по мере ее возникновения. Разработкой гибких дисплеев занимаются и другие компании, включая Sony. В 2007 г. она продемонстрировала
|26.03.2008
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В 2008 году начинается эра гибких дисплеев
По данным аналитиков, в 2008 г. начинается развитие рынка гибких дисплеев с активной матрицей. Ожидается, что до конца текущего года различные производ
|25.05.2007
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Sony представила гибкий дисплей с 16,7 млн цветов
ty for Display (SID) 2007 для демонстрации разработок в области устройств отображения данных была выбрана многими производителями, не осталась в стороне и Sony. Компания представила свой 2,5-дюймовый гибкий дисплей, изготовленный на основе тонкопленочных транзисторов (TFT) и слоя органических люминесцентных элементов. Несмотря на сверхмалую толщину — всего 0,3 мм — дисплей, тем не
|21.05.2007
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SID 2007: Samsung покажет самые большие гибкие дисплеи
ью 70 дюймов интересен тем, что он, по сравнению с традиционными телевизорами, способен отображать картинку с вдвое большей частотой обновления. Последними двумя новинками стали цветной и черно-белый гибкие дисплеи e-paper. По словам Samsung, данные дисплеи являются самыми большими в мире — первый имеет размер формата A4, второй — диагональ 40 дюймов. Технология черно-белого диспл
|18.01.2006
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Plastic Logic представила самый большой гибкий дисплей
ах. За основу была взята технология электронных чернил компании E Ink, в процессе изготовления использовались миллионы микрокапсул, состоящих из позитивно заряженных и отрицательно заряженных частиц. Гибкий дисплей получился тонким: всего 0,4 мм. В следующем году компания намерена выпустить другой гибкий дисплей — с разрешением 300 пикселей на дюйм. Он будет размером с конверт.
|24.10.2005
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LG.Philips разработала гибкий дисплей размером 10 дюймов
Компании LG.Philips LCD и E Ink создали гибкий дисплей размером 10,1 дюймов и толщиной менее 300 микрон. Дисплей тонок и гибок подобно чертежной бумаге и при диагонали в 10,1 дюймов имеет разрешение SVGA 600х800 при 100 пикселях на д
|02.09.2005
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Philips создал гибкий дисплей для мобильников
Компания Philips представила на выставке IFA в Берлине свою концепцию гибкого дисплея для мобильных устройств. Модель под названием Readius за счет того, что она может сворачиваться, позволяет просматривать информацию на большей площади, превышающей размеры самог
|02.04.2004
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Технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминировать на рынке
На семинаре по новым гибким и OLED-дисплеям в Тайпее британские эксперты по дисплейным технологиям согласились с тем, что технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминирующими в будущем этого рынка, а также будут очень широко использоваться в различной электронике. Технология полимерно-органических светодиодов (PLED) может уступить
|02.04.2004
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Технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминировать на рынке
На семинаре по новым гибким и OLED-дисплеям в Тайпее британские эксперты по дисплейным технологиям согласились с тем, что технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминирующими в будущем этого рынка, а также будут очень широко использоваться в различной электронике. Технология полимерно-органических светодиодов (PLED) может уступить
|18.03.2003
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Световые чернила оживят гибкие дисплеи
Geoffrey Ozin) и Яном Маннерсом (Ian Manners), а также их коллегами из университета Торонто (Канада). Предыдущие прототипы электронных чернил имели только два рабочих режима - черный и белый, и, хотя гибкие дисплеи существовали и раньше, цветное изображение получалось на них благодарю наложению пикселей, отображающих красный, зеленый и синий цвет. P-ink же играют всеми цветами радуги. Спосо
|18.03.2003
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Световые чернила оживят гибкие дисплеи
Geoffrey Ozin) и Яном Маннерсом (Ian Manners), а также их коллегами из университета Торонто (Канада). Предыдущие прототипы электронных чернил имели только два рабочих режима - черный и белый, и, хотя гибкие дисплеи существовали и раньше, цветное изображение получалось на них благодарю наложению пикселей, отображающих красный, зеленый и синий цвет. P-ink же играют всеми цветами радуги. Спосо
Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
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