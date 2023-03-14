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Электроника Дисплей FOLED Flexible OLED Flexible Organic Light Emitting Diode технологии гибких органических светодиодов гибкий дисплей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь

ogic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполнены без использова
22.06.2017 За госсчет выпущен первый в мире огромный гибкий и прозрачный дисплей. Фото

тнеры LG разработали оптимизированный комплект инструментов для массового производства прозрачных и гибких дисплеев. В партнерстве с софтверными компаниями были созданы пользовательские интерфе
26.01.2017 Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи

рещин при падении. Состязание в гибкости Журналисты отмечают, что, хотя для iPhone это будет первый гибкий дисплей, на рынке смартфонов эта технология не станет открытием. В частности, гибки
13.10.2016 Хiaomi создала гибкий дисплей для смартфона

Концепт гибкого экрана от Xiaomi На китайском ресурсе Baidu появились иллюстрации концепта гибкого дисплея для смартфонов от бренда Xiaomi – свидетельство того, что компания ведет разработки в этом направлении. Судя по изображению, дисплей способен гнуться в любую сторону. Представле
21.09.2015 LG приступил к выпуску гибких дисплеев для смартфонов

подписали контракт, но, если это случится, американская компания выступит соинвестором производства гибких дисплеев LG в Южной Корее. В прошлом году LG заявила, что планирует инвестировать $900
30.10.2013 LG будет поставлять гибкие дисплеи для «умных часов» Apple iWatch

вые смартфоны с гибкими OLED-дисплеями. Компания LG заявила, что она начинает серийное производство гибких дисплеев. Информация о часах Apple под предполагаемым названием iWatch циркулирует не

07.10.2013 LG и Samsung одновременно представили гибкие дисплеи для будущих смартфонов

мировом рынке телевизор с изогнутой OLED-панелью диагональю 55 дюймов. Дисплей Samsung Что касается гибкого дисплея Samsung, он имеет диагональ 5,7 дюйма, толщину 0,12 мм и вес 5,2 г. В случае

01.10.2013 У «умных» часов Apple будет гибкий дисплей

Компания Apple решила оснастить «умные» часы, которые, по некоторым данным, планирует выпустить в 2014 г., гибким дисплеем, сообщает корейский ресурс The Chosunilbo. Имеется в виду именно гибкий дисплей - который будет сгибаться, чтобы удобно лечь на запястье, утверждают источники в индустрии, на которых ссылается The Chosunilbo. Дисплей будет выполнен по светодиодной технологии
14.11.2012 Samsung запускает первое в мире производство гибких дисплеев

y занимается этой сферой с 2002 г. Два года назад она демонстрировала разработанный ею 4,1-дюймовый гибкий дисплей на основе светодиодов. Тем не менее, пока коммерческих устройств на основе так
14.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО

ластиковой подложки, которая и является основным ноу-хау разработчика. Сроки массового производства гибких дисплеев будет зависеть от договоренностей с контрактными сборщиками. При наличии дост
18.01.2011 Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн

го поколения дисплеев из дешевой «электронной бумаги». Эти $150 млн должны быть потрачены на завод «гибких дисплеев» в Зеленограде, возведение которого планирует российская дочка Plastic Logiс,
22.12.2010 Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде

ный «горизонт выхода» для их инвестиций составляет 4-5 лет. Марк Витцке показывает CNews настоящий «гибкий дисплей» (презентационный экземпляр, изображение на экране сымитировано) По информации
15.01.2010 Создан самый большой гибкий дисплей

нформация будет приходить и отображаться на таких устройствах по мере ее возникновения. Разработкой гибких дисплеев занимаются и другие компании, включая Sony. В 2007 г. она продемонстрировала

26.03.2008 В 2008 году начинается эра гибких дисплеев

По данным аналитиков, в 2008 г. начинается развитие рынка гибких дисплеев с активной матрицей. Ожидается, что до конца текущего года различные производ
25.05.2007 Sony представила гибкий дисплей с 16,7 млн цветов

ty for Display (SID) 2007 для демонстрации разработок в области устройств отображения данных была выбрана многими производителями, не осталась в стороне и Sony. Компания представила свой 2,5-дюймовый гибкий дисплей, изготовленный на основе тонкопленочных транзисторов (TFT) и слоя органических люминесцентных элементов. Несмотря на сверхмалую толщину — всего 0,3 мм — дисплей, тем не
21.05.2007 SID 2007: Samsung покажет самые большие гибкие дисплеи

ью 70 дюймов интересен тем, что он, по сравнению с традиционными телевизорами, способен отображать картинку с вдвое большей частотой обновления. Последними двумя новинками стали цветной и черно-белый гибкие дисплеи e-paper. По словам Samsung, данные дисплеи являются самыми большими в мире — первый имеет размер формата A4, второй — диагональ 40 дюймов. Технология черно-белого диспл
18.01.2006 Plastic Logic представила самый большой гибкий дисплей

ах. За основу была взята технология электронных чернил компании E Ink, в процессе изготовления использовались миллионы микрокапсул, состоящих из позитивно заряженных и отрицательно заряженных частиц. Гибкий дисплей получился тонким: всего 0,4 мм. В следующем году компания намерена выпустить другой гибкий дисплей — с разрешением 300 пикселей на дюйм. Он будет размером с конверт.
24.10.2005 LG.Philips разработала гибкий дисплей размером 10 дюймов

Компании LG.Philips LCD и E Ink создали гибкий дисплей размером 10,1 дюймов и толщиной менее 300 микрон. Дисплей тонок и гибок подобно чертежной бумаге и при диагонали в 10,1 дюймов имеет разрешение SVGA 600х800 при 100 пикселях на д
02.09.2005 Philips создал гибкий дисплей для мобильников

Компания Philips представила на выставке IFA в Берлине свою концепцию гибкого дисплея для мобильных устройств. Модель под названием Readius за счет того, что она может сворачиваться, позволяет просматривать информацию на большей площади, превышающей размеры самог
02.04.2004 Технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминировать на рынке

На семинаре по новым гибким и OLED-дисплеям в Тайпее британские эксперты по дисплейным технологиям согласились с тем, что технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминирующими в будущем этого рынка, а также будут очень широко использоваться в различной электронике. Технология полимерно-органических светодиодов (PLED) может уступить
02.04.2004 Технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминировать на рынке

На семинаре по новым гибким и OLED-дисплеям в Тайпее британские эксперты по дисплейным технологиям согласились с тем, что технологии OLED, 3D и гибких дисплеев будут доминирующими в будущем этого рынка, а также будут очень широко использоваться в различной электронике. Технология полимерно-органических светодиодов (PLED) может уступить
18.03.2003 Световые чернила оживят гибкие дисплеи

Geoffrey Ozin) и Яном Маннерсом (Ian Manners), а также их коллегами из университета Торонто (Канада). Предыдущие прототипы электронных чернил имели только два рабочих режима - черный и белый, и, хотя гибкие дисплеи существовали и раньше, цветное изображение получалось на них благодарю наложению пикселей, отображающих красный, зеленый и синий цвет. P-ink же играют всеми цветами радуги. Спосо
18.03.2003 Световые чернила оживят гибкие дисплеи

Geoffrey Ozin) и Яном Маннерсом (Ian Manners), а также их коллегами из университета Торонто (Канада). Предыдущие прототипы электронных чернил имели только два рабочих режима - черный и белый, и, хотя гибкие дисплеи существовали и раньше, цветное изображение получалось на них благодарю наложению пикселей, отображающих красный, зеленый и синий цвет. P-ink же играют всеми цветами радуги. Спосо

Публикаций - 157, упоминаний - 219

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11035 59
LG Electronics 3731 41
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 23
Apple Inc 13115 23
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 19
Sony 6732 19
Lenovo Group 2444 14
Lenovo Motorola 3563 13
Philips 2099 12
Huawei 4654 10
Microsoft Corporation 25742 9
Xiaomi 2214 9
Intel Corporation 12797 9
Google LLC 12652 9
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 61 8
Sharp Corporation 1062 7
Qualcomm Technologies 1968 6
BBK OPPO Electronics 480 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 6
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 5
HP Inc. 5879 5
Seiko Epson Corporation 908 5
Motorola Inc 1156 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 923 3
Hypercom 15 3
Interim 6 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 384 3
ZTE Corporation 800 3
Fujitsu 2103 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
HMD Global - Nokia 141 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
BOE Technology 47 3
Samsung Group - Samsung Corporation 85 3
Wexler 61 3
Evolution Robotics 4 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
Oak Investment Partners 13 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1735 4
EPIC Telecom Invest 211 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2929 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Россети Ленэнерго 1698 2
QinetiQ Group 57 1
Nokia Venture Partners - Nokia Ventures Organization - Nokia Bell Labs - Alcatel-Lucent Ventures 9 1
Роснано - Роснано Капитал 3 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Charlotte Motor Speedway 3 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1120 1
Связной ГК 1400 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2412 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 68 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Canaccord Genuity 12 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 622 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 216 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2334 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 409 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2488 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3634 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3291 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3578 1
РНФ - Российский научный фонд 192 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 437 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3426 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 732 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 13 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13213 111
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 62
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1497 52
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8485 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28172 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22502 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 23
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3403 23
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10644 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6391 21
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8730 18
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Контрастность 3032 8
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E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 544 37
Google Android 15205 17
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2500 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 573 5
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Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Серия смартфонов 122 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5241 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 371 4
Microsoft Windows 10 1936 4
Microsoft Surface - Планшет 449 4
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 4
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 4
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Wexler Book 11 3
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Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 489 3
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США - Калифорния 4822 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 5
Нидерланды 3737 5
Великобритания - Кембридж 263 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 4
Ирландия - Республика 1048 4
Финляндия - Финляндская Республика 3693 4
Азия - Азиатский регион 5908 3
Индия - Bharat 5860 3
Канада 5071 3
Германия - Берлин 731 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 2
Швеция - Королевство 3775 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2602 2
Италия - Итальянская Республика 4500 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3168 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 2
Япония - Токио 1020 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1662 2
Португалия - Португальская Республика 953 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1087 2
США - Торонто 273 2
Япония - Фукуока 17 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 21
Кремний - Silicium - химический элемент 1767 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4637 12
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5559 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6147 10
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1916 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5484 8
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 882 6
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6705 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8198 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11267 5
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 511 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1077 5
Английский язык 7023 4
Физика - Physics - область естествознания 2933 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7499 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3850 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2868 4
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 945 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2304 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1703 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1373 3
Молекула - Molecula 1099 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6681 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 579 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1511 3
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 451 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
РАН СО - Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе 13 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1210 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 2
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Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
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University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
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TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
РАН ДВО - ИАПУ - Институт автоматики и процессов управления 7 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 302 1
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 3
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NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
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CeBIT 614 1
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