Samsung Galaxy Fold

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold араметров, на которые обычно обращают внимание в первую очередь: дизайн, шарнир, прошивка, дисплей, оптика, аккумулятор, производительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежность и функциональность.Технические ха

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж оптическим зумом и ультраширик 40 Мп. Аккумулятор емкостью 5150 мАч заряжается по проводу с мощностью до 66 Вт, беспроводная зарядка возможна при мощности 50 Вт. HUAWEI Mate X6 Флагман в форм-факторе Fold отличает компактность, повышенная прочность корпуса и прогрессивная «начинка». Смартфон снабжен складным LTPO OLED дисплеем с диагональю 7,93 дюйма, яркостью до 1800 кд/м2 и частотой обнов

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2 ео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Tecno Phantom Flip 2 Tecno

Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6 Caviar объявляет о запуске своей новой коллекции Corona, созданной на базе Samsung Z Fold 6. Стоимость флагмана доходит до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Модели коллекции Corona будут доступны эксклюзивно на новом Samsung Z Fold 6, представленном

В мире складных смартфонов зреет революция: они перестанут быть жутко дорогими. Samsung строит дешевую версию базового уровня amsung ведет разработку бюджетного смартфона с гибким экраном, который стане потоком самого первого Galaxy Fold, пишет портал The Elec. Именно с Samsung и ее Fold, появившегося в феврале 2019 г

Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента ибким экраном – его премьера состоялась спустя всего несколько дней с анонса его прямого конкурента Samsung Galaxy Fold 5. Новинка Xiaomi внешне напоминает складной флагман Samsung, но отличает

«М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше относительно предыдущей серии, стартовавшей в августе 2022 г. Девайсы пятого поколения уже появились в свобо

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO сверху. Звук, кстати, достаточно громкий по меркам смартфонов. Отдельно отметим, что в сложенном состоянии зазор между двумя половинками смартфона практически незаметен. Однако гораздо интереснее V Fold выглядит в открытом виде. Аппарат оснащен мощными магнитами, которые крепко держат вместе обе стороны – чтобы раскрыть смартфон, придется постараться. Залом на сгибе внутреннего экрана пр

Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал свой первый складной флагман на презентации в Москве. Phantom V Fold выделяется большим основным экраном с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2К+, а также технологией складывания, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман

Сверхдорогие смартфоны Samsung ломаются сразу по истечении гарантии. Ремонт стоит как новый iPhone Случайность или хитрый план Samsung Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 стали массово жаловаться на появление трещин на экранах, пишет портал PhoneAren

Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden Meteor» в корпусе из метеорита. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз художники бр

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей Затем полноценный телефон стали складывать в «пудреницу». И вот теперь 13-дюймовый Windows-планшет согнули пополам, чтобы сделать из него компактный ноутбук. Грустная история Windows 10 X и Lenovo Fold X1 Сделаем небольшое отступление: любой успешный продукт в наше время — это синергия софта и железа. Поэтому для полноценной работы ноутбука планировалось оснастить его Windows 10 X - верс

Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео Первый взгляд на Xiaomi Mi Mix Fold Основной конкурент Xiaomi Mi Mix Fold – два поколения смартфона Samsung Galaxy Fold, имеющие точно такой форм-фактор. В российской рознице первый Fold стоит

Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео В дополнение к оригинальной концепции, превращающей ThinkPad X1 Fold в своего рода аналог смартфона Samsung Galaxy Fold, ноутбук имеет при себе еще и необычный процессор Intel с нечетным числом

Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro Складной и очень дорогой Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo впервые рассказала о нем в конце осени 2020 г., а премьеру провела в начале января 2020 г. на CES 2020, без указ

Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества с ему достались по наследству многие особенности Galaxy Z Flip. На этот раз инженеры Samsung уделили особое внимание шарниру, который отвечает за комфортный механизм складывания устройства. У первого Galaxy Fold в шарнире собиралось огромное количество грязи и мусора, поэтому компания добавила в механизм крошечные щетинки, которые уже успели прозвать «подметальной машиной». Эти щетинки в Z

Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом Браунли заказал экземпляр Escobar Fold 2 и подтвердил сходство этого смартфона со складным Samsung Galaxy Fold 2, впервые показанным еще в феврале 2019 г. Он также обнаружил, что Escobar Fold

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020 ThinkPad X1 Fold Очевидно, что главным анонсом 2020 стал Lenovo ThinkPad X1 Fold – первый в мире ПК с гибким дисплеем. Ноутбук/планшет изготовлен с использованием легких сплавов и углеродного волокн

Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России пит в продажу по цене 120 тыс. руб. в цветах «черный бриллиант» и «сияющий аметист» (для сравнения, Galaxy Fold на момент выхода в России осенью 2019 г. стоил 160 тыс. руб.), а наушники оценены

Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy Fold, но Lenovo позиционирует его именно как ноутбук – складной дисплей в данн

Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото Вторая попытка Samsung Опубликованы первые «живые» фотографии смартфона Galaxy Fold 2 – нового гаджета с гибким дисплеем компании Samsung, второго по счету после

Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple ятым по счету смартфоном с гибким дисплеем, готовым к массовым розничным продажам – перед ним вышли Samsung Galaxy Fold, Royole Flexpai, Huawei Mate X и Motorola Razr 2019. Стоимость смартфона

Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана прекрасным не был смартфон, каждого покупателя все равно очень интересует его цена. В этом смысле к Samsung Galaxy Fold есть определенные вопросы, ведь его стоимость — минимум 160 тысяч рублей

Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности о ноутбука Компания Samsung запатентовала новый гаджет со складным гибким дисплеем в духе смартфона Galaxy Fold. Патентная заявка, поданная во Всемирную организацию интеллектуальной собственнос

Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео а также на компактные размеры – сложенном виде (да и в разложенном тоже) он вдвое меньше складного Samsung Galaxy Fold. У новинки Motorola есть еще несколько преимуществ перед Fold, и в первую

Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold и в мае, но его перенесли на более поздний срок. Даже были предположения, что после первого провала Samsung Galaxy Fold запуск китайского конкурента и вовсе под вопросом. Но вместо этого Huawei

Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене В итоге за восемь месяцев, прошедших с момента своего дебюта, Galaxy Fold не подешевел ни на рубль. Samsung Galaxy Fold Galaxy Fold действительно вышел весной 2019 г., но практически сразу был

Samsung начинает российские продажи складного смартфона Galaxy Fold. Цена Samsung Electronics объявила о старте предзаказа первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России. Впервые увидеть Galaxy Fold в России и лично протестировать уник

Caviar превратила гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в золотую книгу «Игра престолов» жу Мартину, чтобы вдохновить его на скорейшее продолжение работы над циклом «Песнь льда и пламени». Samsung Galaxy Fold в стилистике «Игры престолов» Смартфон представлен лимитированной серией

Samsung выступила с заявлением по проблемам смартфонов Galaxy Fold ой мере оценить полученную обратную связь и провести дополнительные внутренние тестирования, запуск Samsung Galaxy Fold переносится. О новой дате релиза будет объявлено в ближайшие недели», гов

Гибкий смартфон Samsung будут продавать в России по заоблачной цене лайн-магазинов Samsung. Количество экземпляров «раскладушки» для рынка России остается неизвестным. Samsung Galaxy Fold Российский релиз Galaxy Fold состоится почти на месяц позже американского

Самый дорогой смартфон Samsung ломается через два дня работы. Фото. Видео Корейское качество Флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Fold оказался весьма ненадежным – уже через два-три дня использования его супе

Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео которого состоялась практически одновременно с показом Galaxy Fold, подобным недочетом не обладает. Samsung Galaxy Fold на официальной премьере. Экран еще идеально ровный, без следов эксплуатац

Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона Нескладной смартфон В смартфоне Samsung Galaxy Fold, анонсированном 20 февраля 2019 г., обнаружился серьезный неустранимый не