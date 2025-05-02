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Samsung Galaxy Fold Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

араметров, на которые обычно обращают внимание в первую очередь: дизайн, шарнир, прошивка, дисплей, оптика, аккумулятор, производительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежность и функциональность.Технические ха
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

оптическим зумом и ультраширик 40 Мп. Аккумулятор емкостью 5150 мАч заряжается по проводу с мощностью до 66 Вт, беспроводная зарядка возможна при мощности 50 Вт. HUAWEI Mate X6 Флагман в форм-факторе Fold отличает компактность, повышенная прочность корпуса и прогрессивная «начинка». Смартфон снабжен складным LTPO OLED дисплеем с диагональю 7,93 дюйма, яркостью до 1800 кд/м2 и частотой обнов
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2

ео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Tecno Phantom Flip 2 Tecno

17.07.2024 Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6

Caviar объявляет о запуске своей новой коллекции Corona, созданной на базе Samsung Z Fold 6. Стоимость флагмана доходит до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Модели коллекции Corona будут доступны эксклюзивно на новом Samsung Z Fold 6, представленном
23.01.2024 В мире складных смартфонов зреет революция: они перестанут быть жутко дорогими. Samsung строит дешевую версию базового уровня

amsung ведет разработку бюджетного смартфона с гибким экраном, который стане потоком самого первого Galaxy Fold, пишет портал The Elec. Именно с Samsung и ее Fold, появившегося в феврале 2019 г
14.08.2023 Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента

ибким экраном – его премьера состоялась спустя всего несколько дней с анонса его прямого конкурента Samsung Galaxy Fold 5. Новинка Xiaomi внешне напоминает складной флагман Samsung, но отличает
11.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше относительно предыдущей серии, стартовавшей в августе 2022 г. Девайсы пятого поколения уже появились в свобо
26.04.2023 Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

сверху. Звук, кстати, достаточно громкий по меркам смартфонов.  Отдельно отметим, что в сложенном состоянии зазор между двумя половинками смартфона практически незаметен. Однако гораздо интереснее V Fold выглядит в открытом виде.  Аппарат оснащен мощными магнитами, которые крепко держат вместе обе стороны – чтобы раскрыть смартфон, придется постараться. Залом на сгибе внутреннего экрана пр
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал свой первый складной флагман на презентации в Москве. Phantom V Fold выделяется большим основным экраном с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2К+, а также технологией складывания, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман
13.02.2023 Сверхдорогие смартфоны Samsung ломаются сразу по истечении гарантии. Ремонт стоит как новый iPhone

Случайность или хитрый план Samsung Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 стали массово жаловаться на появление трещин на экранах, пишет портал PhoneAren
17.08.2022 Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden Meteor» в корпусе из метеорита. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз художники бр
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Затем полноценный телефон стали складывать в «пудреницу». И вот теперь 13-дюймовый Windows-планшет согнули пополам, чтобы сделать из него компактный ноутбук.    Грустная история Windows 10 X и Lenovo Fold X1 Сделаем небольшое отступление: любой успешный продукт в наше время — это синергия софта и железа. Поэтому для полноценной работы ноутбука планировалось оснастить его Windows 10 X - верс
31.03.2021 Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео

Первый взгляд на Xiaomi Mi Mix Fold Основной конкурент Xiaomi Mi Mix Fold – два поколения смартфона Samsung Galaxy Fold, имеющие точно такой форм-фактор. В российской рознице первый Fold стоит

27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео

В дополнение к оригинальной концепции, превращающей ThinkPad X1 Fold в своего рода аналог смартфона Samsung Galaxy Fold, ноутбук имеет при себе еще и необычный процессор Intel с нечетным числом
30.09.2020 Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro

Складной и очень дорогой Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo впервые рассказала о нем в конце осени 2020 г., а премьеру провела в начале января 2020 г. на CES 2020, без указ
10.08.2020 Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества

с ему достались по наследству многие особенности Galaxy Z Flip. На этот раз инженеры Samsung уделили особое внимание шарниру, который отвечает за комфортный механизм складывания устройства. У первого Galaxy Fold в шарнире собиралось огромное количество грязи и мусора, поэтому компания добавила в механизм крошечные щетинки, которые уже успели прозвать «подметальной машиной». Эти щетинки в Z

11.03.2020 Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом

Браунли заказал экземпляр Escobar Fold 2 и подтвердил сходство этого смартфона со складным Samsung Galaxy Fold 2, впервые показанным еще в феврале 2019 г. Он также обнаружил, что Escobar Fold

17.02.2020 Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

ThinkPad X1 Fold Очевидно, что главным анонсом 2020 стал Lenovo ThinkPad X1 Fold – первый в мире ПК с гибким дисплеем. Ноутбук/планшет изготовлен с использованием легких сплавов и углеродного волокн
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России

пит в продажу по цене 120 тыс. руб. в цветах «черный бриллиант» и «сияющий аметист» (для сравнения, Galaxy Fold на момент выхода в России осенью 2019 г. стоил 160 тыс. руб.), а наушники оценены
08.01.2020 Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена

ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy Fold, но Lenovo позиционирует его именно как ноутбук – складной дисплей в данн
19.12.2019 Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото

Вторая попытка Samsung Опубликованы первые «живые» фотографии смартфона Galaxy Fold 2 – нового гаджета с гибким дисплеем компании Samsung, второго по счету после

04.12.2019 Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple

ятым по счету смартфоном с гибким дисплеем, готовым к массовым розничным продажам – перед ним вышли Samsung Galaxy Fold, Royole Flexpai, Huawei Mate X и Motorola Razr 2019. Стоимость смартфона

28.11.2019 Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана

прекрасным не был смартфон, каждого покупателя все равно очень интересует его цена. В этом смысле к Samsung Galaxy Fold есть определенные вопросы, ведь его стоимость — минимум 160 тысяч рублей

26.11.2019 Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности

о ноутбука Компания Samsung запатентовала новый гаджет со складным гибким дисплеем в духе смартфона Galaxy Fold. Патентная заявка, поданная во Всемирную организацию интеллектуальной собственнос
14.11.2019 Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео

а также на компактные размеры – сложенном виде (да и в разложенном тоже) он вдвое меньше складного Samsung Galaxy Fold. У новинки Motorola есть еще несколько преимуществ перед Fold, и в первую
31.10.2019 Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold

и в мае, но его перенесли на более поздний срок. Даже были предположения, что после первого провала Samsung Galaxy Fold запуск китайского конкурента и вовсе под вопросом. Но вместо этого Huawei
25.10.2019 Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене

В итоге за восемь месяцев, прошедших с момента своего дебюта, Galaxy Fold не подешевел ни на рубль. Samsung Galaxy Fold Galaxy Fold действительно вышел весной 2019 г., но практически сразу был

03.10.2019 Samsung начинает российские продажи складного смартфона Galaxy Fold. Цена

Samsung Electronics объявила о старте предзаказа первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России. Впервые увидеть Galaxy Fold в России и лично протестировать уник
22.05.2019 Caviar превратила гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в золотую книгу «Игра престолов»

жу Мартину, чтобы вдохновить его на скорейшее продолжение работы над циклом «Песнь льда и пламени». Samsung Galaxy Fold в стилистике «Игры престолов» Смартфон представлен лимитированной серией

23.04.2019 Samsung выступила с заявлением по проблемам смартфонов Galaxy Fold

ой мере оценить полученную обратную связь и провести дополнительные внутренние тестирования, запуск Samsung Galaxy Fold переносится. О новой дате релиза будет объявлено в ближайшие недели», гов
22.04.2019 Гибкий смартфон Samsung будут продавать в России по заоблачной цене

лайн-магазинов Samsung. Количество экземпляров «раскладушки» для рынка России остается неизвестным. Samsung Galaxy Fold Российский релиз Galaxy Fold состоится почти на месяц позже американского
18.04.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается через два дня работы. Фото. Видео

Корейское качество Флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Fold оказался весьма ненадежным – уже через два-три дня использования его супе
20.03.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео

которого состоялась практически одновременно с показом Galaxy Fold, подобным недочетом не обладает. Samsung Galaxy Fold на официальной премьере. Экран еще идеально ровный, без следов эксплуатац
22.02.2019 Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона

Нескладной смартфон В смартфоне Samsung Galaxy Fold, анонсированном 20 февраля 2019 г., обнаружился серьезный неустранимый не
21.02.2019 Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России

оваться в качестве беспроводного зарядного устройства и отдавать энергию другим гаджетам. Интерфейс Samsung Galaxy Fold работает на базе Google Android 9 Pie с глубоко переработанным интерфейсо

Публикаций - 154, упоминаний - 249

Samsung Galaxy Fold и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 100
Apple Inc 13154 49
Xiaomi - Сяоми 2231 44
Huawei 4676 38
Google LLC 12688 29
Lenovo Group 2446 27
Lenovo Motorola 3566 23
BBK OPPO Electronics 484 21
Microsoft Corporation 25775 14
LG Electronics 3735 14
Intel Corporation 12811 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 9
ZTE Corporation 800 7
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 7
BBK OnePlus 298 7
X Corp - Twitter 2938 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Qualcomm Technologies 1974 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Sony 6739 5
Leica Camera 282 5
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 4
HMD Global - Nokia 144 4
Motorola Inc 1156 4
Dell EMC 5180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
HP Inc. 5883 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 3
BOE Technology 48 3
AKG 66 3
Nvidia Corp 4002 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 3
МегаФон 10742 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Carl Zeiss AG 307 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
LEGO 260 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Porsche Design GmbH 23 1
Ducati 12 1
Геометрия НПО 165 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Fubon Financial Holding - Fubon Securities Investment Services 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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