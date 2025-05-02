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Samsung Galaxy Fold Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|02.05.2025
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Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold
араметров, на которые обычно обращают внимание в первую очередь: дизайн, шарнир, прошивка, дисплей, оптика, аккумулятор, производительность и защищенность. Мы рассмотрели наиболее популярные на рынке Fold-смартфоны: Samsung Galaxy Z Fold6, Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4. Каждый имеет свои особенности, влияющие на удобство пользователя, надежность и функциональность.Технические ха
|26.02.2025
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Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж
оптическим зумом и ультраширик 40 Мп. Аккумулятор емкостью 5150 мАч заряжается по проводу с мощностью до 66 Вт, беспроводная зарядка возможна при мощности 50 Вт. HUAWEI Mate X6 Флагман в форм-факторе Fold отличает компактность, повышенная прочность корпуса и прогрессивная «начинка». Смартфон снабжен складным LTPO OLED дисплеем с диагональю 7,93 дюйма, яркостью до 1800 кд/м2 и частотой обнов
|02.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2
ео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Tecno Phantom Flip 2 Tecno
|17.07.2024
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Caviar выпускает новую коллекцию Corona на Samsung Z Fold 6
Caviar объявляет о запуске своей новой коллекции Corona, созданной на базе Samsung Z Fold 6. Стоимость флагмана доходит до 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Модели коллекции Corona будут доступны эксклюзивно на новом Samsung Z Fold 6, представленном
|23.01.2024
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В мире складных смартфонов зреет революция: они перестанут быть жутко дорогими. Samsung строит дешевую версию базового уровня
amsung ведет разработку бюджетного смартфона с гибким экраном, который стане потоком самого первого Galaxy Fold, пишет портал The Elec. Именно с Samsung и ее Fold, появившегося в феврале 2019 г
|14.08.2023
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Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента
ибким экраном – его премьера состоялась спустя всего несколько дней с анонса его прямого конкурента Samsung Galaxy Fold 5. Новинка Xiaomi внешне напоминает складной флагман Samsung, но отличает
|11.08.2023
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«М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше относительно предыдущей серии, стартовавшей в августе 2022 г. Девайсы пятого поколения уже появились в свобо
|26.04.2023
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Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO
сверху. Звук, кстати, достаточно громкий по меркам смартфонов. Отдельно отметим, что в сложенном состоянии зазор между двумя половинками смартфона практически незаметен. Однако гораздо интереснее V Fold выглядит в открытом виде. Аппарат оснащен мощными магнитами, которые крепко держат вместе обе стороны – чтобы раскрыть смартфон, придется постараться. Залом на сгибе внутреннего экрана пр
|19.04.2023
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Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России
Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал свой первый складной флагман на презентации в Москве. Phantom V Fold выделяется большим основным экраном с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2К+, а также технологией складывания, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман
|13.02.2023
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Сверхдорогие смартфоны Samsung ломаются сразу по истечении гарантии. Ремонт стоит как новый iPhone
Случайность или хитрый план Samsung Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 стали массово жаловаться на появление трещин на экранах, пишет портал PhoneAren
|17.08.2022
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Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита
Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden Meteor» в корпусе из метеорита. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз художники бр
|27.09.2021
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Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей
Затем полноценный телефон стали складывать в «пудреницу». И вот теперь 13-дюймовый Windows-планшет согнули пополам, чтобы сделать из него компактный ноутбук. Грустная история Windows 10 X и Lenovo Fold X1 Сделаем небольшое отступление: любой успешный продукт в наше время — это синергия софта и железа. Поэтому для полноценной работы ноутбука планировалось оснастить его Windows 10 X - верс
|31.03.2021
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Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео
Первый взгляд на Xiaomi Mi Mix Fold Основной конкурент Xiaomi Mi Mix Fold – два поколения смартфона Samsung Galaxy Fold, имеющие точно такой форм-фактор. В российской рознице первый Fold стоит
|27.11.2020
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Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео
В дополнение к оригинальной концепции, превращающей ThinkPad X1 Fold в своего рода аналог смартфона Samsung Galaxy Fold, ноутбук имеет при себе еще и необычный процессор Intel с нечетным числом
|30.09.2020
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Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro
Складной и очень дорогой Компания Lenovo раскрыла стоимость своего 13-дюймового ноутбука ThinkPad X1 Fold – первого в мире мобильного ПК с гибким дисплеем. Как сообщал CNews, Lenovo впервые рассказала о нем в конце осени 2020 г., а премьеру провела в начале января 2020 г. на CES 2020, без указ
|10.08.2020
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Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества
с ему достались по наследству многие особенности Galaxy Z Flip. На этот раз инженеры Samsung уделили особое внимание шарниру, который отвечает за комфортный механизм складывания устройства. У первого Galaxy Fold в шарнире собиралось огромное количество грязи и мусора, поэтому компания добавила в механизм крошечные щетинки, которые уже успели прозвать «подметальной машиной». Эти щетинки в Z
|11.03.2020
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Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом
Браунли заказал экземпляр Escobar Fold 2 и подтвердил сходство этого смартфона со складным Samsung Galaxy Fold 2, впервые показанным еще в феврале 2019 г. Он также обнаружил, что Escobar Fold
|17.02.2020
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Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020
ThinkPad X1 Fold Очевидно, что главным анонсом 2020 стал Lenovo ThinkPad X1 Fold – первый в мире ПК с гибким дисплеем. Ноутбук/планшет изготовлен с использованием легких сплавов и углеродного волокн
|12.02.2020
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Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России
пит в продажу по цене 120 тыс. руб. в цветах «черный бриллиант» и «сияющий аметист» (для сравнения, Galaxy Fold на момент выхода в России осенью 2019 г. стоил 160 тыс. руб.), а наушники оценены
|08.01.2020
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Lenovo выпустила уникальный гибкий ноутбук без клавиатуры. Видео. Цена
ThinkPad X1 Fold. Фактически, это в первую очередь планшетный компьютер с экраном в стиле смартфона Samsung Galaxy Fold, но Lenovo позиционирует его именно как ноутбук – складной дисплей в данн
|19.12.2019
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Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото
Вторая попытка Samsung Опубликованы первые «живые» фотографии смартфона Galaxy Fold 2 – нового гаджета с гибким дисплеем компании Samsung, второго по счету после
|04.12.2019
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Брат знаменитого наркобарона выпустил сверхдешевый гибкий смартфон и объявил войну Samsung и Apple
ятым по счету смартфоном с гибким дисплеем, готовым к массовым розничным продажам – перед ним вышли Samsung Galaxy Fold, Royole Flexpai, Huawei Mate X и Motorola Razr 2019. Стоимость смартфона
|28.11.2019
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Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана
прекрасным не был смартфон, каждого покупателя все равно очень интересует его цена. В этом смысле к Samsung Galaxy Fold есть определенные вопросы, ведь его стоимость — минимум 160 тысяч рублей
|26.11.2019
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Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности
о ноутбука Компания Samsung запатентовала новый гаджет со складным гибким дисплеем в духе смартфона Galaxy Fold. Патентная заявка, поданная во Всемирную организацию интеллектуальной собственнос
|14.11.2019
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Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео
а также на компактные размеры – сложенном виде (да и в разложенном тоже) он вдвое меньше складного Samsung Galaxy Fold. У новинки Motorola есть еще несколько преимуществ перед Fold, и в первую
|31.10.2019
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Первый взгляд на гибкий смартфон Huawei Mate X: китайский ответ Galaxy Fold
и в мае, но его перенесли на более поздний срок. Даже были предположения, что после первого провала Samsung Galaxy Fold запуск китайского конкурента и вовсе под вопросом. Но вместо этого Huawei
|25.10.2019
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Гибкий смартфон Samsung начал продаваться в России по бешеной цене
В итоге за восемь месяцев, прошедших с момента своего дебюта, Galaxy Fold не подешевел ни на рубль. Samsung Galaxy Fold Galaxy Fold действительно вышел весной 2019 г., но практически сразу был
|03.10.2019
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Samsung начинает российские продажи складного смартфона Galaxy Fold. Цена
Samsung Electronics объявила о старте предзаказа первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России. Впервые увидеть Galaxy Fold в России и лично протестировать уник
|22.05.2019
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Caviar превратила гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в золотую книгу «Игра престолов»
жу Мартину, чтобы вдохновить его на скорейшее продолжение работы над циклом «Песнь льда и пламени». Samsung Galaxy Fold в стилистике «Игры престолов» Смартфон представлен лимитированной серией
|23.04.2019
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Samsung выступила с заявлением по проблемам смартфонов Galaxy Fold
ой мере оценить полученную обратную связь и провести дополнительные внутренние тестирования, запуск Samsung Galaxy Fold переносится. О новой дате релиза будет объявлено в ближайшие недели», гов
|22.04.2019
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Гибкий смартфон Samsung будут продавать в России по заоблачной цене
лайн-магазинов Samsung. Количество экземпляров «раскладушки» для рынка России остается неизвестным. Samsung Galaxy Fold Российский релиз Galaxy Fold состоится почти на месяц позже американского
|18.04.2019
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Самый дорогой смартфон Samsung ломается через два дня работы. Фото. Видео
Корейское качество Флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Fold оказался весьма ненадежным – уже через два-три дня использования его супе
|20.03.2019
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Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео
которого состоялась практически одновременно с показом Galaxy Fold, подобным недочетом не обладает. Samsung Galaxy Fold на официальной премьере. Экран еще идеально ровный, без следов эксплуатац
|22.02.2019
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Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона
Нескладной смартфон В смартфоне Samsung Galaxy Fold, анонсированном 20 февраля 2019 г., обнаружился серьезный неустранимый не
|21.02.2019
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Samsung выпустила первый серийный гибкий смартфон. Он будет продаваться в России
оваться в качестве беспроводного зарядного устройства и отдавать энергию другим гаджетам. Интерфейс Samsung Galaxy Fold работает на базе Google Android 9 Pie с глубоко переработанным интерфейсо
Samsung Galaxy Fold и организации, системы, технологии, персоны:
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