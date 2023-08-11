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«М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10% выше относительно предыдущей серии, стартовавшей в августе 2022 г. Девайсы пятого поколения уже появились в свободном доступе в магазинах и онлайн. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В новой серии смартфонов Samsung Galaxy c гибким экраном на этапе предзаказа россияне чаще отдавали предпочтение модели Flip 5, на которую пришлось 56% заказов, Fold 5 выбрали 44% покупателей. Самыми популярными цветами стали «черный» и «лавандовый», которые заняли порядка 45% от всех приобретенных устройств, годом ранее в топе были «черный» и «голубой». Примерно 55% россиян приобрели смартфоны со встроенной памятью 512 ГБ, чуть менее 40% заняли девайсы с 256 ГБ и около 5% устройства с 1 ТБ. Самым продаваем стал Fold 5 (512 ГБ) черного цвета.

Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 уже доступны в двух сетях одновременно с мировым запуском. На старте продаж, кроме повышенного кешбэка 20% в рамках программ лояльности, клиенты получат в подарок часы Galaxy Watch 6 при выборе Z Fold 5, при заказе Samsung Galaxy Z Flip 5 – наушники Buds 2. На смартфоны и аксессуары действует гарантия.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендам. «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.

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