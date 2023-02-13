Сверхдорогие смартфоны Samsung ломаются сразу по истечении гарантии. Ремонт стоит как новый iPhone

Гибкие экраны смартфонов Galaxy Fold 3 начали выходить из строя – они трескаются по месту сгиба и перестают работать. Это происходит сразу после окончания действия гарантии. Замена дисплея стоит $700-800 – за эти деньги можно купить новый iPhone 13 или iPhone 14.

Случайность или хитрый план Samsung

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 стали массово жаловаться на появление трещин на экранах, пишет портал PhoneArena. Они возникают самопроизвольно в месте сгиба.

Сообщения с описанием аналогичной ситуации стали появляться и на Reddit. Объединяет их все тот факт, что трещины стали появляться сразу после окончания гарантии на смартфон. Другими словами, у пользователей нет возможности хотя бы попытаться обратиться за бесплатным ремонтом в сервисный центр Samsung.

Теперь они стоят перед выбором – или чинить имеющийся у них мобильник, или купить новый, необязательно со складным дисплеем. По словам одного из владельцев Galaxy Fold 3, за замену экрана в сервис-центре с него попросили $700 (51 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 февраля 2023 г.).

Фото: Reddit Пользоваться таким смартфоном пока возможно. Но как долго проживет дисплей?

Для примера, в России за 50 тыс. руб. можно приобрести новый флагманский Xiaomi 12X в версии на с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В США за $700 продается новый прошлогодний iPhone 13 с 128-гигабайтным накопителем.

Проще купить новый смартфон

Некоторые сервисы просят за замену экрана Galaxy Fold 3 и вовсе $800 (58,2 тыс. руб.). Как пишет PhoneArena, это около 75% стоимости нового такого же устройства.

Все пользователи утверждают, что не роняли и не били свои устройства, относились к ним очень бережно. Один из них заявил, что когда ставил свой Galaxy Fold 3 на ночь на зарядку, его дисплей был в идеальном состоянии. Наутро при открытии устройства по экрану пошла трещина, протянувшаяся от края до края.

Об этом пишет пользователь Reddit под псевдонимом Mizderrung. С его слов, он отнес мобильник в сервисный-центр корейского вендора, где специалисты поначалу не выявили никаких следов внешнего воздействия. Но через некоторое время они якобы нашли место удара, из-за которого экран получил повреждения. Итог – отказ в гарантийном ремонте и предложение заплатить $700 за замену дисплея.

Фото: Reddit Никто не может гарантировать, что новый дисплей, установленный взамен вышедшего из строя, сам не сломается через два-три дня

Другой участник Reddit с никнеймом Snoo заявил, что купил Galaxy Fold 3 менее полутора лет назад. На протяжении всего этого времени он пользовался, в основном, внешним дисплеем, открывая основной лишь два-три раза в неделю. И все равно однажды при открытии последний треснул ровно посередине, после чего правая его половина перестала реагировать на касания.

Дурная наследственность

Galaxy Fold 3 – третий по счету телефон серии Fold. Первый Samsung представила в феврале 2019 г., и это было устройство, способное уничтожить немало нервных клеток своего владельца.

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Презентация самого первого Galaxy Fold началась с обмана. Samsung показала устройство так, что основной экран выглядел идеальным при раскрытии. На деле же у него была складка в месте сгиба, плюс половинки корпуса неплотно прилегали друг к другу в закрытом состоянии. Это не брак, а техническая особенность конструкции, но Samsung решила лишний раз не упоминать об этом.

В апреле 2019 г. первый Galaxy Fold доказал всему миру, что на тот момент эра складных смартфонов еще не наступила. Устройства из первой партии оказались жутко некачественными – их основной гибкий экран ломался через два дня после начала использования, да и сама панель была выполнена настолько плохо, что буквально расслаивалась. От нее отделялся верхний поляризационный слой, внешне напоминающий защитную пленку.

Все было настолько плохо, что Samsung пришлось экстренно изъять Fold из магазинов и прекратить его продажи. Возобновить их она смогла лишь осенью 2019 г., когда проблема с ломучим дисплеем была решена. Однако складку по центру убрать так и удалось.

Таким образом, проблемы Galaxy Fold 3 с качеством дисплея можно считать наследственными. К моменту выхода материала Samsung не комментировала происходящее, и не было известно, обеспечит ли она бесплатный ремонт устройств во имя сохранения своей репутации или нет.

Зачем нужна гарантия

Шансов на бесплатный ремонт экрана Galaxy Fold 3 у их владельцев, если бы они начали ломаться в течение гарантийного периода, тоже было бы немного. У Samsung есть колоссальный опыт в подобных спорах – она очень успешно убегала от своих обязательств в весной 2020 г., когда в продажу поступили бракованные флагманы Galaxy S20 Ultra.

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Основная «фишка» S20 Ultra – это его основная камера, для 2020 г. обладавшая выдающимися возможностями съемки. Но купившие этот мобильник пользователи недолго радовались качественным снимкам – как сообщал CNews, стекло, защищавшее оптику от внешних воздействий, начало самопроизвольно трескаться аккурат напротив объективов и иногда портить оптику своими осколками.

Ситуация один в один как с нынешними Galaxy Fold 3 – многие пользователи оставляли телефон на ночь, на зарядке или просто на столе, и наутро находили трещины и даже почти идеально круглые отверстия на стекле тыльной камеры. Samsung отказалась ремонтировать устройства за свой счет, заявив, что разбитое стекло – это «косметика», которая гарантией не покрывается. Цена ремонта составляла на тот момент от $100 (7280 руб.) до $400 (29,1 тыс. руб.).